AMC Eagle — вот как американцы представляли себе кроссовер в конце 1970-х

В 1979 году американская корпорация AMC, находящаяся на грани разорения, выхватила козырного туза из автомобильной колоды, представив полноприводный Eagle!
AMC была скромной компанией, которая не могла угнаться за представителями американской "Большой тройки" - General Motors, Ford и Chrysler и постоянно теряла позиции на рынке. Собственный модельный ряд AMC к концу 1970-х состоял из стареющих машин и единственным прибыльным подразделением AMC был Jeep. И тут в голову менеджмента AMC пришла блестящая, но не очевидная в тот момент идея, внедрить компоненты полноприводных вездеходов Jeep в легковые автомобили AMC - в результате свет увидел первый в мире кроссовер, хотя такого понятия тогда ещё не существовало. Да и в современном понимании термина, это был и не кроссовер, а универсал повышенной проходимости, как ставшие впоследствии бестселлерами Subaru Outback и Audi Allroad. Причем представлен AMC Eagle был почти на год раньше Audi Quattro, признанной легенды массового внедрения полного привода!
Успех на рынке не заставил себя ждать - AMC Eagle мгновенно "пошёл", в первый год производства более 46 000 клиентов приобрели Eagle, а выпуск автомобилей AMC увеличился аж на 20 %. Стремясь извлечь максимальную прибыль из проекта, AMC запустили в производство масштабную линейку моделей, включающую помимо универсала, седан, купе, хэтчбек и даже кабриолет! Для расширения производства пришлось свернуть выпуск модели Pacer, о чем сожалеть, впрочем, не стоит.
Представленный как автомобиль 1980 модельного года, Eagle представлял собой AMC Concord "на ходулях". Все ранние модификации оснащались 4,2-литровым 6-цилиндровым рядным двигателем в паре с 3-ступенчатым "автоматов". Главной фишкой была, конечно, система полного привода, дарившая американскому потребителю свободу передвижения вне дорог, сохраняя при этом приемлемый комфорт при движении по шоссе. В стандартное оснащение входил гидроусилитель и передние дисковые тормоза. Опции включали кондиционер, обогрев заднего стекла, магнитолу и регулируемое рулевое колесо.
Центральный дифференциал поддерживал распределение мощности к передней и задней оси примерно одинаковым в любых условиях движения. Подвеска относительно базовой модели Concorde была приподнята на 3 дюйма (7,6 см), на арках появились эффектные расширители. Автомобиль не стеснялся своей полноприводности ;)
Семейство Eagle производилось с 1979 по 1987 года, когда компания AMC попала под контроль корпорации Chrysler, и на сегодняшний день незаслуженно забыто. Автомобиль на фотографиях 1986 года выпуска в прекрасном состоянии, даже отделка боковин "под дерево" выглядит хорошо. Недавно он появился на сайте аукционного дома Mecum, но потом владелец одумался и снял машину с продажи - такая корова нужна самому!
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