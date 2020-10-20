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AMC Eagle — вот как американцы представляли себе кроссовер в конце 1970-х

AMC Eagle — вот как американцы представляли себе кроссовер в конце 1970-х (13 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2020 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: AMC   AMC Eagle   eagle   авто   автомобили   кроссовер   олдтаймер   ретро авто   
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В 1979 году американская корпорация AMC, находящаяся на грани разорения, выхватила козырного туза из автомобильной колоды, представив полноприводный Eagle!

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Метки: AMC   AMC Eagle   eagle   авто   автомобили   кроссовер   олдтаймер   ретро авто   
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