AMC Eagle — вот как американцы представляли себе кроссовер в конце 1970-х

AMC была скромной компанией, которая не могла угнаться за представителями американской "Большой тройки" - General Motors, Ford и Chrysler и постоянно теряла позиции на рынке. Собственный модельный ряд AMC к концу 1970-х состоял из стареющих машин и единственным прибыльным подразделением AMC был Jeep. И тут в голову менеджмента AMC пришла блестящая, но не очевидная в тот момент идея, внедрить компоненты полноприводных вездеходов Jeep в легковые автомобили AMC - в результате свет увидел первый в мире кроссовер, хотя такого понятия тогда ещё не существовало. Да и в современном понимании термина, это был и не кроссовер, а универсал повышенной проходимости, как ставшие впоследствии бестселлерами Subaru Outback и Audi Allroad. Причем представлен AMC Eagle был почти на год раньше Audi Quattro, признанной легенды массового внедрения полного привода!