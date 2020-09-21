Переделанный Porsche 914 — зачем так поиздевались над крутым автомобилем?

У некоторых жизнь настолько непредсказуема, что они могут взять казалось б классический автомобиль и сделать из него вот это недоразумение!
Только представьте, что один горе-тюнингист с неуравновешенной психикой решил уничтожить достаточно интересный автомобиль.
Я соглашусь, что это не самый красивый в линейке Porsche автомобиль, но тут ведь фишка в другом, это ведь среднемоторный двухместный родстер со съемной крышей, который и не должен прелестно выглядеть.
Я соглашусь, что это не самый красивый в линейке Porsche автомобиль, но тут ведь фишка в другом, это ведь среднемоторный двухместный родстер со съемной крышей, который и не должен прелестно выглядеть.
Был родстер со съемной крышей тарга, а получился какой-то обмывок, с непонятными пропорциями и чудовищной оптикой.
Почему тебя до сих не закрыли в психушке и не выдали судебный запрет, в котором было бы запрещено приближаться к автомобилям бренда Порше ближе чем на 500 метров, а твое творение не уничтожили?!
Слава богу, что Фердинанд Порше не увидел этот позор в 1970 году!
Почему тебя до сих не закрыли в психушке и не выдали судебный запрет, в котором было бы запрещено приближаться к автомобилям бренда Порше ближе чем на 500 метров, а твое творение не уничтожили?!
Слава богу, что Фердинанд Порше не увидел этот позор в 1970 году!
Крылья чайки здесь прям идеально подходят, только это не Мерседес 300 SL/ Почему же никто не попытался тебя остановить, горемыка ты беспробудный.
Только у меня такое чувство, что все передняя часть немного перегружена, а особенно бесконечный бампер, который похож на все что угодно, но только не на бампер?
Что ты вообще такое?
И если дизайнеры стараются хоть как-то приблизиться к золотому сечению, здесь все видимо было совсем наоборот. Они шли от обратного по дороге в никуда.
И если дизайнеры стараются хоть как-то приблизиться к золотому сечению, здесь все видимо было совсем наоборот. Они шли от обратного по дороге в никуда.
К сиденьям претензий нет, ведь это штатные седла из 914 которые невозможно испортить, если только не выкинуть их из машины.
Но самое смешное здесь не то, что он построил этого франкенштейна, а решил его продать за якобы символические 34.000 долларов!
Еще раз прошу прощения за это ужасное недоразумение, у меня опять глаза стали кровоточить! Напоследок посмотрите на практически классический 914.
Еще раз прошу прощения за это ужасное недоразумение, у меня опять глаза стали кровоточить! Напоследок посмотрите на практически классический 914.
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