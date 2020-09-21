Переделанный Porsche 914 — зачем так поиздевались над крутым автомобилем?

Был родстер со съемной крышей тарга, а получился какой-то обмывок, с непонятными пропорциями и чудовищной оптикой.



Почему тебя до сих не закрыли в психушке и не выдали судебный запрет, в котором было бы запрещено приближаться к автомобилям бренда Порше ближе чем на 500 метров, а твое творение не уничтожили?!



Слава богу, что Фердинанд Порше не увидел этот позор в 1970 году!