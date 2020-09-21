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Переделанный Porsche 914 — зачем так поиздевались над крутым автомобилем?

Переделанный Porsche 914 — зачем так поиздевались над крутым автомобилем? (11 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche 914   porsche   авто   автодизайн   автомир   автомобили   самоделка   
574
11
У некоторых жизнь настолько непредсказуема, что они могут взять казалось б классический автомобиль и сделать из него вот это недоразумение!

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Метки: Porsche 914   porsche   авто   автодизайн   автомир   автомобили   самоделка   
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5  комментариев
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43k
noName 21 час назад
Мотор транспортер т3 напоминает....А в целом: "Я художник, я так вижу!"...
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2k
dolmat21093 14 часов назад
Переделанный Porsche 914 — зачем так поиздевались над крутым автомобилем?
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6k
kaboza 17 часов назад
не переделали а обделали
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17k
Lynx 20 часов назад
Вообщет творение фолькса и порше. 70-е годы, кажись.
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2k
ваня панкин 21 час назад
да-а, за такое руки надо отрезать по самую шею...
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