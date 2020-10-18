Старые автомобили на улицах финских городов

Oldsmobile. Вы заметили, что чем более старые машины, тем чаще на них чёрные номера? В Финляндии такие номера ставят на автомобили имеющие историческую ценность. Транспортный налог здесь тем меньше, чем старее машина, что так же объясняет любовь финнов к олдтаймерам. А если удаётся установить статус раритетности автомобиля, то этот налог для него совсем символический. Правда, тогда уже автомобиль нужно холить и лелеять, сохранять оригинальный цвет кузова, в котором он вышел с завода, и ездить только ограниченное количество дней в году, что фиксируется в бортовом журнале. Если эти условия не соблюдаются, то и налог придётся платить как за просто старую машину.