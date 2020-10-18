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Старые автомобили на улицах финских городов

Старые автомобили на улицах финских городов (27 фото)

Автор:
18 октября 2020 08:45
Метки: авто   факты   финляндия   фото   
503
27
Во время моих путешествий по Финляндии я обратил внимание на большое количество старых автомобилей. Все они были с виду в приличном состоянии и на ходу.
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Метки: авто   факты   финляндия   фото   
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498
Хули О'Иглесиас 4 часа назад
Американские олдтаймеры на финских номерах летом кучно собираются у нас в Хаапсалу на American Beauty Car Show... вот это классное зрелище. И Вольво в начале поста 200 серия, а не 700 (240 видимо).
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6k
Serjio 5 часов назад
Финны любители старых авто, даже слеты и парады летом устраивают. Но вот тут недавно довелось в Швеции поработать, вот тут я вам скажу настоящие фанаты старых американских авто типа Бьюики, Шевролету, Кадилаки... красота!

Финны любители старых авто, даже слеты и парады летом устраивают. Но вот тут недавно довелось в Швеции поработать, вот тут я вам скажу настоящие фанаты старых американских авто типа Бьюики, Шевролету, Кадилаки... красота!
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12k
Ligov 6 часов назад
Лет десять назад сфотографировал в Хки..

Лет десять назад сфотографировал в Хки..
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