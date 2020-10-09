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Неаккуратный выезд с прилегающей территории

Неаккуратный выезд с прилегающей территории (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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На улице Богаткова в Новосибирске произошло ДТП. Девушка за рулем кроссовера Nissan X-Trail, выезжая со двора, не пропустила Hyundai Accent и вытолкнула его на встречную полосу, где тот столкнулся с Renault Duster.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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3  комментария
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3k
кот базилий 54 минуты назад
Светофор ведь справа есть, мона было и подождать, все ж попроще было.
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21k
MrGod 54 минуты назад
ТП совсем слепая.
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12k
Ligov 3 часа назад
"Два осла и два болвана", как говорили разбойники в Айболит 66...
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Johnny

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