Неаккуратный выезд с прилегающей территории

На улице Богаткова в Новосибирске произошло ДТП. Девушка за рулем кроссовера Nissan X-Trail, выезжая со двора, не пропустила Hyundai Accent и вытолкнула его на встречную полосу, где тот столкнулся с Renault Duster.
В результате случившегося никто из людей не пострадал
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