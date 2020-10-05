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Освежил лицо перцовым баллончиком: разборки автомобилистов в Краснодаре

Освежил лицо перцовым баллончиком: разборки автомобилистов в Краснодаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   перуовый баллончик   разборки   
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Дорожный конфликт произошел на улице Дзержинского в Краснодаре. Автора ролика закидали мусором, а затем залили лицо перцовым баллончиком. Похоже, у конфликта было интересное начало, однако ролик предусмотрительно обрезан.

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Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   перуовый баллончик   разборки   
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5  комментариев
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1k
SSD 54 минуты назад
Да все там понятно... С правого ряда обогнал пробку под левый поворот и влез первым, оттормозив водилу с мусором во втором ряду. В нагрузку, как самому шустрому получил прибавку в виде перца.
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26k
EvilHomer 6 минут назад
Еще выложил, совсем дебил.
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881
мега гон 20 минут назад
за дело отхватил, заслуженно!!!
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3k
Sanar Полчаса назад
Коля пытался быкануть на дороге, затем получил струю и заверещал как девчонка, ну коля типичный, 100 процентов приехал в Краснодар "за лучшей жизнью".
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33k
dima423 43 минуты назад
ну че, красиво)))
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