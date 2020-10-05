Освежил лицо перцовым баллончиком: разборки автомобилистов в Краснодаре

Дорожный конфликт произошел на улице Дзержинского в Краснодаре. Автора ролика закидали мусором, а затем залили лицо перцовым баллончиком. Похоже, у конфликта было интересное начало, однако ролик предусмотрительно обрезан.
Видео начинается с того, что автор внаглую объезжает минимум один автомобиль, чтобы повернуть налево.
Присутствует ненормативная лексика!
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