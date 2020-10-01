Во дворе многоэтажного дома в Воронеже автомобилист жестко сбил ребенка

Во дворе дома по улице Тепличная в Воронеже школьника сбила машинна. 9-летний мальчик вышел из подъезда в школу и попытался перебежать дорогу, но был сбит автомобилем.

0 За рулем автомобиля Geely находится 29-летний местный житель, он ехал достаточно быстро и не успел затормозить. О характере травм мальчика не сообщается, его доставили в больницу