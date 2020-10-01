Во дворе многоэтажного дома в Воронеже автомобилист жестко сбил ребенка

Во дворе дома по улице Тепличная в Воронеже школьника сбила машинна. 9-летний мальчик вышел из подъезда в школу и попытался перебежать дорогу, но был сбит автомобилем.
За рулем автомобиля Geely находится 29-летний местный житель, он ехал достаточно быстро и не успел затормозить. О характере травм мальчика не сообщается, его доставили в больницу
Видео опубликовано в группе "Мой и твой Воронеж"
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Машину покрасят а вот человека нет, люди перестают думать головой, выросло и растёт общество потребителей а не созидателей а потребителям не знакомо чувство самосохранение и активность головного мозга.
2. кто-нибудь должен вы*бать родителей мальчика, что не научили его переходить дорогу!
1.Пока родители не возьмут на себя воспитание своих детей ,такие случаи будут повторяться. Ведь в школы и детские садики уже не приходит дядя "Степа милиционер" .И не рассказывает о правилах поведения на дороге детям.
2.Ну и введение жестких скоростных ограничений для водителей в жилых зонах и у школ.
( сука ставьте камеры на скорость). Если превысил - автоматом лишение на полгодика. Причем со штрафом.
Всем здоровья!