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Во дворе многоэтажного дома в Воронеже автомобилист жестко сбил ребенка

Во дворе многоэтажного дома в Воронеже автомобилист жестко сбил ребенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
2477
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Во дворе дома по улице Тепличная в Воронеже школьника сбила машинна. 9-летний мальчик вышел из подъезда в школу и попытался перебежать дорогу, но был сбит автомобилем.

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Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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48  комментариев
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5k
workmen77 4 часа назад
Бл*ть, вот какие мозги надо иметь, чтобы так лететь в жилой застройке?
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575k
XoCTeJI 3 минуты назад
У меня во дворе два лежачих копа поставили в прошлом году)А раньше ночью хватало дебилов,срезать угол по быстрому.
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2k
Варг 12 минут назад
звиздец какойто, все заставлено машинами и в малюсеньких проходах летают шумахеры жуевы!
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25k
Антон 19 минут назад
Ну что, успели? Один бежит, не смотря по сторонам, второй превысил ограничение в 20 км. в час на придворовой территории.
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21k
MrGod 37 минут назад
Жалко водителя, тупые дети, они кругом.
Машину покрасят а вот человека нет, люди перестают думать головой, выросло и растёт общество потребителей а не созидателей а потребителям не знакомо чувство самосохранение и активность головного мозга.
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1k
ЛунныйКотэ MrGod Полчаса назад
да водителя жалко, так убить свой мозг нюхая клей в детстве. Других причин так гонять по дворовой територии я не вижу.
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2k
Дмитрий Барановский 41 минуту назад
Низко летел водятел...во дворе-то. Пацана не оправдываю, поскольку не глядя понёсся. Но. Во дворе жилого дома надо быть осторожнее и внимательнее за рулём в разы.
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729
Hellscream 46 минут назад
Ну дается мне ехал бы дебил 20 км/ч , мелкий дебил бы в него врезался , а так теперь один дебил , другова лечить будет . Беспечность ...
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548
jug 51 минуту назад
Во дворе ограничение скорости до 5-10 км/ч. Водитель виноват однозначно и должен быть привлечен.
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25k
Alan Garner Час назад
Уе.бок конченый зачем во дворах так гонять? М.удило.
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1k
Feathery Час назад
Куда ты, балядь, ишак, несёшься?!?!
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1k
Chris Taylor Час назад
1. родители мальчика должны вы*бать водятла! сука, куда несется в такой тестноте, в жилой зоне?!
2. кто-нибудь должен вы*бать родителей мальчика, что не научили его переходить дорогу!
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3k
Mike Snow Chris Taylor 38 минут назад
Согласен, не умаляя вины водителя, мальчик и, тем более, его родители, должны винить себя. Как можно вообще бежать куда бы то ни было не видя что там? Я ребенка учил вообще переходить только когда поймал зрительный контакт с водителем.
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165
Виктория Виктория Chris Taylor 17 минут назад
какую дорогу???это двоооор
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11k
Объект реальности Час назад
Ряядом с моим домом два детсада и школа, я со двора и водвор выползаю на первой передаче.
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3k
Сергей Объект реальности 23 минуты назад
Мое авто на первой до 65 разгоняется )))
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11k
Объект реальности Сергей 8 минут назад
я до осчечки не кручу.
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131
Леший 2 часа назад
Удивила реакция долбоклюя, что шел рядом с ребенком. Увидел, подошел, и в телефоне кнопает.
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11k
Объект реальности Леший Час назад
скорую вызывает.
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4k
Дмитрий Леший 6 минут назад
Он единственный на видео кто поступает абсолютно правильно - необходимо НЕМЕДЛЕННО вызвать скорую.
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260
Nane First NameLast 2 часа назад
Встретились два одиночества. Один летит во дворе, второй даже по сторонам не смотрит.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Больше 20и никогда по дворам не хожу...
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1k
zenon 2 часа назад
Пьяные дети опять начали перебегать дороги.
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1k
lexa 2 часа назад
За рулем тупоголовый ПЕТУХ находился, а не местный житель.
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3k
кот базилий lexa 2 часа назад
Подобные дауны считают что это их право так двигаться во дворах и даже сигналят.
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90
Буся 3 часа назад
Такого водилу нужно на разборку... на запчасти...
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1k
cbgcbr 3 часа назад
Горько осознавать, что можно вот "так на раз" можно убить человека или стать инвалидом.
1.Пока родители не возьмут на себя воспитание своих детей ,такие случаи будут повторяться. Ведь в школы и детские садики уже не приходит дядя "Степа милиционер" .И не рассказывает о правилах поведения на дороге детям.
2.Ну и введение жестких скоростных ограничений для водителей в жилых зонах и у школ.
( сука ставьте камеры на скорость). Если превысил - автоматом лишение на полгодика. Причем со штрафом.
Всем здоровья!
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723
Kariya 4 часа назад
Чем больше в асфальте ям, тем медленнее едет автомобиль. Предки, возможно, знаменитые российские ухабы, т.е. дороги, строили не только против неприятеля, но и вот таких дураков.
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55k
Опиум для народа Kariya 4 часа назад
Природные лежачие полицейские.)
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90
Twik 4 часа назад
А припаркованные вдоль тротуара корыта конечно же не при чем.
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3k
Mike Snow Twik 37 минут назад
вот и лови минусы от оленей которые ПДД даже не открывали.
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