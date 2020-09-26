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Как водитель приоры напал с топором

Как водитель приоры напал с топором (1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 15:20
Метки: Разборки на дорогах   видео   напал с топором   
980
1
Страх и ненависть в Пензе
Как водитель "Приоры" сначала спровоцировал конфликт, а потом напал с топором на автомобиль оппонента.

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Метки: Разборки на дорогах   видео   напал с топором   
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2k
VL День назад
Ну и чем закончилось- то???
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12k
Ligov VL День назад
Во второй серии узнаете...)
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15k
жорик 10 часов назад
два неадеквата
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2k
ImNIK жорик 10 часов назад
А что второй то сделал не так?
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15k
жорик ImNIK 10 часов назад
ты видео смотрел? к чему этот тупой вопрос?
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2k
ImNIK жорик 9 часов назад
Смотрел увидел что д-б на приоре спихнул второго на встречный бордюр. Я удивлен что тот только боковое разбил или ты бы взглотнул дерьма и поехал домой?
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15k
жорик ImNIK 8 часов назад
один мудак обогнал, второй обиделся и поехал тоже обгонять, первый его не пустил и второй опять обиделся и разбил ему стекло, всё так сделал? ты тупой или считаешь это нормальным поведением? не забудь минус поставить...
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3k
кот базилий 14 часов назад
Когда сажать будут этих нервных, они опасны для окружающих. Только изоляция в дурке или зоне.
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255
PeaceDuke 20 часов назад
Павел Воля погостить приехал в родные края и дичь творит какую то.
Дорогие русские,ну почему вы так остервенело и осатанело к своему русскому собрату так относитесь??
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56k
Viktor День назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Олег День назад
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29k
Опаньки День назад
Веселые истории
экран покажет наш
веселые истории
в журнале деградаш
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2k
Павел Новиченко День назад
Оба два застряли во временной петле , год 92-93... Я понимаю - эмоции , жара наверно, но нельзя же так деградировать...
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10k
Сергей Павел Новиченко День назад
Чтобы деградировать, для начала необходимо развиться
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