Как водитель приоры напал с топором

Страх и ненависть в Пензе
Как водитель "Приоры" сначала спровоцировал конфликт, а потом напал с топором на автомобиль оппонента.
Как водитель "Приоры" сначала спровоцировал конфликт, а потом напал с топором на автомобиль оппонента.
Страх и ненависть в Пензе
Как водитель "Приоры" сначала спровоцировал конфликт, а потом напал с топором на автомобиль оппонента.
Как водитель "Приоры" сначала спровоцировал конфликт, а потом напал с топором на автомобиль оппонента.
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Дорогие русские,ну почему вы так остервенело и осатанело к своему русскому собрату так относитесь??
экран покажет наш
веселые истории
в журнале деградаш