Формула-2. Шумахер-младший выиграл первую гонку Гран-при России

Немецкий гонщик команды Prema Racing Мик Шумахер одержал победу в первой гонке десятого этапа чемпионата "Формулы-2", который в эти дни проходит в Сочи. Для сына знаменитого гонщика Михаэля Шумахера эта победа стала уже второй в сезоне.



Вторым в гоне финишировал японец Юки Цунода из Carlin (отставание составило 6,3 секунды). Замкнул тройку лучших британец Каллум Айлотт (+9,4; UNI-Virtuosi)​​​.



Российский пилот Hitech GP Никита Мазепин финишировал седьмым. Его соотечественник Роберт Шварцман из Prema Racing занял 11-е место. Еще один россиянин Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) оказался 15-м.