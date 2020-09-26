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Формула-2. Шумахер-младший выиграл первую гонку Гран-при России

Формула-2. Шумахер-младший выиграл первую гонку Гран-при России (1 фото)

Автор:
26 сентября 2020 11:54
Сообщество : Спорт
Метки: гонщик   победа   сочи   формула 2   чемпионат   шумахер   
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Немецкий гонщик команды Prema Racing Мик Шумахер одержал победу в первой гонке десятого этапа чемпионата "Формулы-2", который в эти дни проходит в Сочи.

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Метки: гонщик   победа   сочи   формула 2   чемпионат   шумахер   
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SolomonA День назад
Эх, а я помну его папу в таком возрасте и в такой ситуации.
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