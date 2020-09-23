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Нелегкая судьба обочечника: врезался в скорую помощь

Нелегкая судьба обочечника: врезался в скорую помощь (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   карма   обочечник   скорая помощь   
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На Горьковском шоссе в Подмосковье обоченик за рулем Nissan Juke так торопился, что не заметил, как пред ним остановилась карета скорой помощи.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   карма   обочечник   скорая помощь   
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7  комментариев
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56k
Viktor 16 минут назад
Нелегкая судьба обочечника: врезался в скорую помощь
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6k
bum-bum Полчаса назад
Вышел такой врач из скорой, и говорит ему: "вы плохо выглядите, поехали на анальное зондирование"
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1k
Свирепый Бамбр 38 минут назад
Бабы за рулем всегда любят повафлить! Не песдящую по мобиел во время езды - ваще хрен найдешь.
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5k
JACKAL 52 минуты назад
Вот сервис понимаю, и медики сразу подорожник приложат к безмозглой башке...
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77
Буся JACKAL 36 минут назад
здесь только борщевик поможет...
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5k
Вася Буся Полчаса назад
в заднице
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8k
Мафусаил Буся Полчаса назад
На всё тело....
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