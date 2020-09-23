Нелегкая судьба обочечника: врезался в скорую помощь

На Горьковском шоссе в Подмосковье обоченик за рулем Nissan Juke так торопился, что не заметил, как пред ним остановилась карета скорой помощи.
Жаль, что вместо скорой не оказался белый BMW или таксист
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