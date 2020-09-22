О пользе спецполосы для грузовиков с отказавшими тормозами

В улавливающем тупике для грузовиков с отказавшими тормозами образовался редкий ажиотаж. На первых же кадрах видно, что в ответвлении дороги уже находится одна фура. Она завязла в слое гравия и даже визуально не повреждена. Внезапно на дороге появляется второй большегруз, который сворачивает в тот же тупик.
Несмотря на ограниченность в пространстве (на повороте стоит третий грузовик), водитель ловко объезжает коллег и попадает на гравий. Ему повезло меньше: из-за въезда под углом кузов опрокинулся на бок. Но всё обошлось минимальным ущербом.
Судя по автомобилям, инцидент произошёл в Бразилии. Все три машины — это Volkswagen Constellation. Их немецкий концерн производит в стране с 2005 года.
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