FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6510 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
О пользе спецполосы для грузовиков с отказавшими тормозами

О пользе спецполосы для грузовиков с отказавшими тормозами (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   везение   видео   отказ тормозов   повезло   тормоза отказали   фура   
750
1
1
В улавливающем тупике для грузовиков с отказавшими тормозами образовался редкий ажиотаж. На первых же кадрах видно, что в ответвлении дороги уже находится одна фура. Она завязла в слое гравия и даже визуально не повреждена. Внезапно на дороге появляется второй большегруз, который сворачивает в тот же тупик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   везение   видео   отказ тормозов   повезло   тормоза отказали   фура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
P.F. Час назад

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
xannar 8 минут назад
У нас в горной местности тоже есть, правда без гравия и разметки, аварийно-улавливающие тупики. В них обычно на тачке встают и пикники устраивают или фоткаются (фейспалм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serg2001 11 минут назад
Так то в Бразилии...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 20 минут назад
Не знал о подобном, жаль у нас такие спецполосы не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
MapcuaHuH Час назад
Прилёг отдохнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449
Victor Час назад
и звук наложить из бенни хилла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Неожиданное колесо от грузовика со встречной полосы Неожиданное колесо от грузовика со встречной полосы Самолет с парашютом приземлился на автостоянку в США Самолет с парашютом приземлился на автостоянку в США Автомобильная покрышка может взорваться действительно мощно Автомобильная покрышка может взорваться действительно мощно Женщина выжила после того, как ее выбросило из окна автомобиля в ужасной аварии Женщина выжила после того, как ее выбросило из окна автомобиля в ужасной аварии В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644379



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
5
53
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
4
97
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему ставят медицинские банки?
2
15
Почему ставят медицинские банки?
Музеи-аптеки Европы
0
5
Музеи-аптеки Европы
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#дтп#СССР#люди#картинки#шоу бизнес#милота#повезло
#прикол#факты#интересное#россия#в мире#прикольные#кино#авария дня#москва#позитив
#история#интересно#авария#авто авария#вещи#дети#природа#комментарии#настроение#реакция

На что жалуетесь?

Вернуться