О пользе спецполосы для грузовиков с отказавшими тормозами

В улавливающем тупике для грузовиков с отказавшими тормозами образовался редкий ажиотаж. На первых же кадрах видно, что в ответвлении дороги уже находится одна фура. Она завязла в слое гравия и даже визуально не повреждена. Внезапно на дороге появляется второй большегруз, который сворачивает в тот же тупик.

0 Несмотря на ограниченность в пространстве (на повороте стоит третий грузовик), водитель ловко объезжает коллег и попадает на гравий. Ему повезло меньше: из-за въезда под углом кузов опрокинулся на бок. Но всё обошлось минимальным ущербом.