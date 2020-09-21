Нулевое состояние: пьяная компания опрокинула фуру в кювет

Поездка пьяной компании в Иркутск на фуре Scania закончилась вполне закономерно. Можно предположить, что водитель все-таки не выпивал, но почему он едет по встречной полосе и как можно было улететь в кювет на ровном месте?
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: авария авто авто авария видео дтп пьяный за рулем фура
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По предварительным сведениям, экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р-255 «Сибирь», заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань.
Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.
В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. В свою очередь, инспекторы дорожной полиции обеспечивают регулирование дорожных потоков в районе ДТП.
Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, все они являются мужчинами.