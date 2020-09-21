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Нулевое состояние: пьяная компания опрокинула фуру в кювет

Нулевое состояние: пьяная компания опрокинула фуру в кювет (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 12:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   фура   
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Поездка пьяной компании в Иркутск на фуре Scania закончилась вполне закономерно. Можно предположить, что водитель все-таки не выпивал, но почему он едет по встречной полосе и как можно было улететь в кювет на ровном месте?

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   фура   
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8  комментариев
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110
чокнутый 2 часа назад
биомусор, сука, даже манера разговора конченого ублюдка, в башке комбижир вместо мозгов
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59
glavik 13 минут назад
Сотрудники полиции работают на месте автомобильной аварии, произошедшей днем 21 сентября в участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй.

По предварительным сведениям, экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р-255 «Сибирь», заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань.

Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. В свою очередь, инспекторы дорожной полиции обеспечивают регулирование дорожных потоков в районе ДТП.

Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, все они являются мужчинами.
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5k
Николай 16 минут назад
Чего то я не понял немного, эти олухи в нулевом состоянии словили попуткой фуру, а она по дороге перевернулась... ну как бы водила молодец че, эти то понятно конченые...
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5k
Алексей 42 минуты назад
Бичи
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вопрос, кто доверил этим баранам фуру ? Сами бы эти полудурки в жизнь бы не заработали на нее !
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629
Progressive Димка Смола/67 2 часа назад
сейчас будет стимул, заработать
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2k
Димка Смола/67 Progressive Час назад
Брось ты! Не поверю!
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14k
sanchesS80 Progressive Полчаса назад
Сдристнут к себе в деревню откуда вылезли и будут по суду выплачивать. А так как работы у них особо нет и не предвидится, то и выплачивать ничего не будут.
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