На пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы в Санкт-Петербурге произошло ДТП. Водитель Lada Largus, уходя от столкновения с Toyota Camry, вылетел на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
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Травмы средней степени тяжести получили 42-летний мужчина и 35-летняя женщина.
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А камри чмо редкое. Уже сколько наблюдаю на дорогах это вторые по упоротости водители после bmw, которые делятся на 2 типа - едут как пенсионеры (претензий нет), а вторые будто купил тачку за 100 лямов и холопы расступитесь.
Маневр Камри обсуждать нечего - за рулём конченый мудак, которому не место в обществе приличных людей.
Что делал Ларгус - хрен поймёшь. Похоже, что так изо всех сил "непускал" Камри, что дал газу.
Что делали пешеходы на бордюре - наверное, стояли на низком старте, готовясь к забегу до другой стороны дороги. Тут да, каждая миллисекунда на счету, встанешь в метре от дороги - проиграешь.