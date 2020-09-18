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Авария дня. Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре

Авария дня. Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   пешехода сбили   
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На пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы в Санкт-Петербурге произошло ДТП. Водитель Lada Largus, уходя от столкновения с Toyota Camry, вылетел на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   пешехода сбили   
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2k
Димка Смола/67 День назад
На кол тварь !
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5k
Wacker Димка Смола/67 День назад
Тварь на Камри! Вот его и на кол.
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2k
ImNIK 3 часа назад
Спасение Ларгусу если было касание. Иначе печаль... закон у нас непобедим.
А камри чмо редкое. Уже сколько наблюдаю на дорогах это вторые по упоротости водители после bmw, которые делятся на 2 типа - едут как пенсионеры (претензий нет), а вторые будто купил тачку за 100 лямов и холопы расступитесь.
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533
Симплекс 11 часов назад
Камри на жёлтый надеялся проскочить, но машина впереди помешала. Так он оказался слишком гордый, чтобы стоять и решил крутануть рулём в соседний ряд на пох. Если на каблуке есть следы от удара Камри - то можно не париться. Всё очевидно.
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17k
Matrosskin 21 час назад
Автор - водитель Камри ? Там только слепошарый во второй половине видео может не увидеть, что Камрик влепил Ларгусу в переднее крыло. И водитель Ларгуса сделал максимум, чтоб не собрать страйк
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840
мега гон 23 часа назад
ларгус получил удар в крыло, и для тех кто его обвиняет, очень резко вернулся в полосу и не сыграл всей толпой в кегли! был бы начинающий или пугливый водитель, то страйк обеспечен!
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11k
Объект реальности 23 часа назад
Что значит уходя от столкновения, камри прямо протаранил ларгус.
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4k
SuperTroll Объект реальности 23 часа назад
Во во, камрюха его тупо бортанула и еще и себала с места дтп.
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1k
Serge Novikoff День назад
Все хороши.
Маневр Камри обсуждать нечего - за рулём конченый мудак, которому не место в обществе приличных людей.
Что делал Ларгус - хрен поймёшь. Похоже, что так изо всех сил "непускал" Камри, что дал газу.
Что делали пешеходы на бордюре - наверное, стояли на низком старте, готовясь к забегу до другой стороны дороги. Тут да, каждая миллисекунда на счету, встанешь в метре от дороги - проиграешь.
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2k
System День назад
Автор, прежде чем выкладывать иформацию, проверяй. Ларгус получил боковой удар и вылетел на тротуар, после столкновения с камри.
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6k
Tamdima День назад
Контакт между камри и ларгусом был. Хреново видно, но кажется даже зеркало снес ларгусу. Так что этот .удила на камри еще и с места дтп скрылся.
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11k
Объект реальности Tamdima 23 часа назад
есть видео другого ракурса Камри прямо таранит ларгус и выталкивает с проезжей части, Хорошо еще водила оаргуса рулькрепко дердал, а то бы всех пешиков замесили.
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8k
Мафусаил День назад
Я бы камри бил, а не в людей....
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2k
ImNIK Мафусаил 3 часа назад
Инстинкт и рефлексы. Не бил бы ты. На доли секунды так-же крутанул руль.
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882
Pavel День назад
Зато сберёг железо! Дххла кусок!
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3k
кот базилий Pavel День назад
Он его выпихнул на тротуар, касание похоже было
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1k
Serge Novikoff кот базилий День назад
И газку добавить тоже заставил, да?
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692
Kariya День назад
За такие подрезы надо карать не только законом.
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1k
Свирепый Бамбр День назад
В таёте стопудово зассатый тожерасиянин! Надеюсь найдут и анально покарают абизяну!
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