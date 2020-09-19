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5 советских вездеходов, которые могли проехать по любому бездорожью

5 советских вездеходов, которые могли проехать по любому бездорожью (5 фото)

Автор:
19 сентября 2020 02:45
Сообщество : Автомир
Метки: вездеходы   интересное   техника   
1095
5
Советский Союз был страной с огромной территорией, большая часть которой охватывала местности, не самые удобные и подходящие для жизни и построения инфраструктуры.
Поэтому в СССР создавали технику, в некотором смысле уникальную в своем роде, которая могла бы проходить в самых труднодоступных местах. Вашему вниманию «пятерка» советских внедорожников, которым никакое отсутствие асфальта ни по чем.

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Метки: вездеходы   интересное   техника   
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6  комментариев
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1k
Alexandr 10 часов назад
// Дополнительно на каждом колесе агрегата установили 24 электромотора.

Может всего 24 электромотора - по одному на колесо?
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291
Hryundel Час назад
Почему в то время на такие авто ставили бензиновый двигатель, а не дизель? Кроме последнего.
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1k
Сергей Hryundel Полчаса назад
В те годы у нас не очень было с моторами. Да и всегда,в общем-то. ЯМЗ тяжёл. Я так думаю.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Последний агрегат, насколько я помню, оказался абсолютно непроходимым на испытаниях
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 часов назад
ЗИЛ-Э167 жаль "зарубили" проект.
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