5 советских вездеходов, которые могли проехать по любому бездорожью

2. ЗИЛ-4904

Вездеход-мясорубка

ЗИЛ-4904 представляет собой шнекороторный вездеход, землеруб для покорения бездорожья. Его феномен состоит в том, что такой тип автомобиля способен проехать в местности, где увязает любая гусеничная техника, а также не боится влияния воды. Однако при этом она абсолютно не приспособлена для движения по твердым поверхностям.

ЗИЛ-4904 начали производить в 1972 году. Вес его составлял целых 7 тонн, длина — 8,5 метров, а в ширину и в высоту — по 3 метра. В движение он приводился при помощи двух ЗИЛовских двигателей, общая сумма мощности которых была 360 лошадок. При этом скорость шнекохода была низкой: по болоту он разгонялся до 7,3 км/ч, а по воде и снегу — до 10 км/час. Однако и его история не была долговечной — несмотря на то, что все испытания прошли успешно, проект, в конечном итоге был закрыт.