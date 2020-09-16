FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6449 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Citroen Traction Avant — главный автомобиль французского бандитизма

Citroen Traction Avant — главный автомобиль французского бандитизма (9 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:20
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen Traction Avant   citroen   авто   автомир   автомобли   олдтаймер   ретро авто   
470
9
7 февраля 1946 года в Париже произошел налет на фургон инкассаторов, положивший начало серии дерзких и жестоких преступлений, в ходе которых было похищено около 80 миллионов франков, что в современной валюте составляет примерно 8 миллионов долларов! Налеты были четко спланированы, преступники хладнокровны, а уходить от погонь им помогали быстрые и маневренные Citroen Traction Avant.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Citroen Traction Avant   citroen   авто   автомир   автомобли   олдтаймер   ретро авто   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя Испанский художник Manu Campa ездит по Мадриду на винтажном Ford Model A 1931 года Испанский художник Manu Campa ездит по Мадриду на винтажном Ford Model A 1931 года Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения Citroen Bijou — “Гадкий утёнок”, переодетый для придирчивых англичан Citroen Bijou — “Гадкий утёнок”, переодетый для придирчивых англичан Type 57S Atalante: 83-летний Bugatti по цене трёх новых Chiron Type 57S Atalante: 83-летний Bugatti по цене трёх новых Chiron Grand Palais – Купе Citroen DS, которое должно было появиться гораздо раньше Grand Palais – Купе Citroen DS, которое должно было появиться гораздо раньше
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312446



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Сибири нашли пещерного медведя
0
128
В Сибири нашли пещерного медведя
Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"
4
56
Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему среди учителей мужчин меньше, чем женщин?
0
15
Почему среди учителей мужчин меньше, чем женщин?
Вкусная кукуруза по-мексикански. Готовим сладкую кукурузу в початках
6
19
Вкусная кукуруза по-мексикански. Готовим сладкую кукурузу в початках
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#интересное#дтп#автомир#новости#СССР#дети#позитив
#интересно#прикол#россия#люди#авто авария#белоруссия#путешествия#прикольные#кино#разное
#факты#история#сша#авария#в мире#картинки#спорт#автомобили#криминал#реакция

На что жалуетесь?

Вернуться