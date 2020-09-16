Citroen Traction Avant — главный автомобиль французского бандитизма

7 февраля 1946 года в Париже произошел налет на фургон инкассаторов, положивший начало серии дерзких и жестоких преступлений, в ходе которых было похищено около 80 миллионов франков, что в современной валюте составляет примерно 8 миллионов долларов! Налеты были четко спланированы, преступники хладнокровны, а уходить от погонь им помогали быстрые и маневренные Citroen Traction Avant.
В послевоенной Франции Citroen Traction Avant одновременно вселял в людей надежду и наводил страх. Во времена гитлеровской оккупации это был местный "воронок", на котором сотрудники Гестапо увозили по ночам членов сопротивления, евреев и просто неугодных режиму французов. Затем, после того как союзники освободили Францию, черные Traction Avant были реквизированы в пользу возрождающейся французской администрации и стали символизировать борьбу с французов с нацистами. Ну а после победы, когда отголоски войны стихли, Citroen Traction Avant стали символом грабежей и разбоев.
После войны преступность расцвела во Франции небывалым цветом. В конце 1940-х — начале 1950-х Париж был не менее опасен, чем Чикаго времен Аль Капоне или Санкт-Петербург в 1990-е. Город был наводнен оружием и отчаянными головорезами, прошедшими войну и вкусившими вкус крови. И тут не важно о ком речь: о бывших коллаборационистах или о бойцах сопротивления — все были чрезвычайно опасны и не приспособлены к мирной жизни. Одним из таких отчаянных французов был Пьер Лутрель, более известный как Безумный Пьеро.
Лутрель родился в 1916 году и в возрасте 16 лет уже служил на торговом судне. Как известно, порты во все времена были рассадниками бандитов всех мастей и молодой человек очень рано познал радость "легких денег". Он начал с мелких краж, был арестован и отправлен служить в штрафной батальон в Северной Африке, где встретился с массой отъявленных головорезов, что, конечно, не способствовало его перевоспитанию. После возвращения в Париж Лутрель продолжил погружаться в криминальный мир, а когда началась оккупация стал сотрудничать с нацистами. Примкнув к организации, известной как французское гестапо, Лутрель помогал оккупантам находить и уничтожать очаги сопротивления, попутно продолжая грабить и убивать.
Когда ветер подул несколько в другую сторону, Безумный Пьеро, неожиданно и очень успешно объявил себя патриотом, застрелив немецкого офицера, как говорится, в нужное время, в нужном месте. Парень умел блестяще переворачивать события в свою пользу и даже вымогал деньги у бывших коллаборационистов, хотя еще вчера сам таковым являлся… Казалось, судьба дает Лутрелю шанс начать новую жизнь, но ему этого было не нужно. Встретив соотечественников по Североафриканскому штрафбату, он организовал преступную группу. Помимо штрафников, в банде был борец сопротивления Джо Аттиа, татуированный головарез Анри Фефеу и Абель Данос по прозвищу "Мамонт". Банда сплошь состояла из закаленных войной мошенников, предателей и убийц. А еще Лутрелю пришла в голову блестящая идея — использовать быстрые и маневренные Citroen Traction Avant!
Citroen Traction Avant был революцией в автопроме — передний привод, шасси-монокок, независимая подвеска всех колес, наделяли достаточно крупный автомобиль прекрасной управляемостью и маневренностью, позволяющей выходить победителем в погонях с полицией. Кузов работы итальянского мастера Фламинио Бертоне был просторным и удобным даже для вооруженных преступников. Для своего времени это был потрясающий автомобиль, даже в послевоенное время и не только для законопослушных граждан. Не удивительно, что в суперпопулярных во Франции комиксах про Тинтина, подозрительные граждане в плащах приследуют героев именно в черном Traction Avant.
Официально называемый 11CV и 15CV, Citroen Traction Avant был доступен с 56-сильным четырехцилиндровым двигателем, либо с 77-сильной "шестеркой". Последний позволял автомобилю разгоняться до 140 км/ч, но именно маневренность сделала Traction Avant идеальным транспортом для бегства по извилистым французским дорожкам. Лутрель со своей бандой нападали на инкассаторов, грабили банки и почтовые отделения, а позже пропадали за горизонтом на черных Citroen. Их так и называли — "Банда на передних ведущих". Ну, может есть и более изящный перевод…
К счастью успех банды был относительно не долгим. Уже в сентябре 1946 года министр внутренних дел Франции объявил Лутреля врагом народа номер 1 и начал массовые облавы. Вскоре при ограблении ювелирного магазина Лутрель был ранен в живот и скончался, но подельникам удалось спрятать тело и о смерти Безумного Пьеро стало известно только в 1949 году. Тем не менее, после смерти идейного вдохновителя банда распалась. Анри Фефеу был схвачен и умер от туберкулеза в тюрьме в 1953 году. "Мамонта" расстреляли, а Джо Аттиа стал заметным исключением. Аттиа был бойцом сопротивления и выжил в нацистской концлагере, помимо несгибаемой воли он обладал обширными связями по обе стороны закона. В 1947 году его арестовали, но уже в 1953 освободили. Есть мнение, что Аттиа работал на французскую контрразведку и выполнял задания разной степени омерзительности, включая убийства и похищения людей… Аттиа умер от рака в 1972 году, на его похоронах в Нью-Йорке присутствовали и полицейские, и представители криминального мира. Словом, человек был крайне разносторонним :)
Ну а что касается автомобиля, то Citroen Traction Avant стал символом банды Безумного Пьеро да и всего французского бандитизма. Хороший автомобиль помогал плохим парням делать свои грязные делишки. Ну а поскольку кино про бандитов смотреть всегда интересно, по мотивам похождений банды Безумного Пьеро был снят фильм "Банда" (1976), где Пьеро сыграл сам Ален Делон! Как такому бандиту не сочувствовать?!
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