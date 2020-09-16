Citroen Traction Avant — главный автомобиль французского бандитизма

К счастью успех банды был относительно не долгим. Уже в сентябре 1946 года министр внутренних дел Франции объявил Лутреля врагом народа номер 1 и начал массовые облавы. Вскоре при ограблении ювелирного магазина Лутрель был ранен в живот и скончался, но подельникам удалось спрятать тело и о смерти Безумного Пьеро стало известно только в 1949 году. Тем не менее, после смерти идейного вдохновителя банда распалась. Анри Фефеу был схвачен и умер от туберкулеза в тюрьме в 1953 году. "Мамонта" расстреляли, а Джо Аттиа стал заметным исключением. Аттиа был бойцом сопротивления и выжил в нацистской концлагере, помимо несгибаемой воли он обладал обширными связями по обе стороны закона. В 1947 году его арестовали, но уже в 1953 освободили. Есть мнение, что Аттиа работал на французскую контрразведку и выполнял задания разной степени омерзительности, включая убийства и похищения людей… Аттиа умер от рака в 1972 году, на его похоронах в Нью-Йорке присутствовали и полицейские, и представители криминального мира. Словом, человек был крайне разносторонним :)