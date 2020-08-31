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Автомобиль — любовь до гроба или гроб?

Автомобиль — любовь до гроба или гроб? (9 фото)

Автор:
31 августа 2020 11:19
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   гроб   кладбище   могила   похороны   
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Поднимаясь на корабль, который должен был доставить её в гости к американским родственникам, юная кубинка Аврора не подозревала, насколько необычной будет её дальнейшая судьба и жизненный финал.
Но летом 1947 года судьба преподнесла 20-летней девушке неожиданный подарок. Она встретила на улицах Цинцинати молодого американца, Реймонда Шака, который жил в … Авроре — небольшом городке в 35 километрах от столицы Огайо. Так уж получилось, что Аврора полюбила его и решила стать миссис Реймонд Шак. Они поженились и в 1948 году приняла американское гражданство.

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Метки: авто   автомир   автомобили   гроб   кладбище   могила   похороны   
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1  комментарий
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Peacemaker1873 Полчаса назад
А лет через пару тысяч кто-то это откопает и станет строить догадки.
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