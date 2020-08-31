Автомобиль — любовь до гроба или гроб?

Поднимаясь на корабль, который должен был доставить её в гости к американским родственникам, юная кубинка Аврора не подозревала, насколько необычной будет её дальнейшая судьба и жизненный финал.
Но летом 1947 года судьба преподнесла 20-летней девушке неожиданный подарок. Она встретила на улицах Цинцинати молодого американца, Реймонда Шака, который жил в … Авроре — небольшом городке в 35 километрах от столицы Огайо. Так уж получилось, что Аврора полюбила его и решила стать миссис Реймонд Шак. Они поженились и в 1948 году приняла американское гражданство.
Но летом 1947 года судьба преподнесла 20-летней девушке неожиданный подарок. Она встретила на улицах Цинцинати молодого американца, Реймонда Шака, который жил в … Авроре — небольшом городке в 35 километрах от столицы Огайо. Так уж получилось, что Аврора полюбила его и решила стать миссис Реймонд Шак. Они поженились и в 1948 году приняла американское гражданство.
Реймонд управлял небольшим семейным бизнесом — магазином сантехнического оборудования. Они жили тихой размеренной жизнью провинциального городка, почти ничем особо не выделяясь из тысяч и тысяч простых американских семей. Почти, потому что у Авроры была ещё одна (наряду с Реймондом) любовь – её красный кабриолет Cadillac Eldorado 1976 модельного года. И ездить на нём она предпочитала с опущенным ветром, чтобы ветер развевал копну её густых каштановых волос…
Именно такой красный кабриолет Cadillac Eldorado 1976 модельного года был у Авроры Шак
Однажды, когда они завтракали в своём загородном доме, Аврора, глядя в окно на стоящий на лужайке Cadillac, произнесла: «Я бы хотела, чтобы меня похоронили в моём Eldorado». Прошло несколько лет, между делом оброненная фраза почти забылась. Но в конце 1980-х у Авроры Шак был выявлен рак в последней стадии и после её смерти Реймонд вспомнил её странное желание.
Не очень качественное фото с похорон…
Реймонд Шак обратился к управляющему кладбищем Ривервью Терри Адамсу и, получив согласие, выкупил на кладбище 16 участков. Администрация кладбища выставила условие – могила не должна загрязнять остальные участки. Рабочие возвели из бетона монолитное «последнее пристанище» длиной 27 футов, шириной 12 футов и глубиной 6 футов. Cadillac Eldorado был полностью обслужен и отполирован и с опущенным верхом, при внимании американских СМИ, был опущен строительным краном в могилу. Гроб Авроры водрузили поверх открытой машины и залили её последнее пристанище бетоном. Реймонд Шак умер в 2002 году и, согласно его завещанию, он был кремирован, а часть его праха была помещена в могилу Авроры.
Статья и несколько фотографий самого скорбного мероприятия
Джордж Свенсон, миллионер, заработавший своё состояние на торговле пивом решил также быть похороненным в своей любимой машине — Chevrolet Corvette 1984 года.
Он заранее выкупил 12 участков для захоронения на кладбище Браш-крик в Ирвине, штат Пенсильвания, в 25 милях к востоку от Питтсбурга, чтобы его любимый Corvette поместится в его могиле вместе с ним. После его смерти, однако, кладбище отказалось, опасаясь актов вандализма и что другие клиенты будут оскорблены таким захоронением. В конце концов, после нескольких недель переговоров они смягчились, но настояли на том, чтобы для защиты окружающей среды из автомобиля были слиты все жидкости, снят двигатель и бензобак. «Джордж хотел уйти с шиком, и, действительно, теперь он это сделает», — прокомментировал адвокат Свенсона в репортаже Associated Press. «Мы согласны, что это довольно сложно, но на самом деле это не отличается от того, чтобы быть похороненным в усыпанном бриллиантами или золотом гробу».
Он заранее выкупил 12 участков для захоронения на кладбище Браш-крик в Ирвине, штат Пенсильвания, в 25 милях к востоку от Питтсбурга, чтобы его любимый Corvette поместится в его могиле вместе с ним. После его смерти, однако, кладбище отказалось, опасаясь актов вандализма и что другие клиенты будут оскорблены таким захоронением. В конце концов, после нескольких недель переговоров они смягчились, но настояли на том, чтобы для защиты окружающей среды из автомобиля были слиты все жидкости, снят двигатель и бензобак. «Джордж хотел уйти с шиком, и, действительно, теперь он это сделает», — прокомментировал адвокат Свенсона в репортаже Associated Press. «Мы согласны, что это довольно сложно, но на самом деле это не отличается от того, чтобы быть похороненным в усыпанном бриллиантами или золотом гробу».
Вот такой белый Chevrolet Corvette 1984 года был у Джорджа Свенсона
Каролина, вдова Свенсона, перевезла прах своего мужа на кладбище на сиденье своего собственного белого Chevrolet Corvette 1993 года. Урна с прахом была помещена на водительское сиденье его 10-летнего Chevrolet Corvette, на спидометре которого было около 27 000 миль. В салон также положили одеяло, сшитое группой женщин из церкви, прихожанином которой был Свенсон, любовную записку от его жены, а в магнитофон вставили кассету с песней Энгельберта Хампердинка (того самого, который, как известно, спереди хамил, а сзади…) Release Me. На номерном знаке было написано «Привет, приятель» — HI-PAL, обычное приветствие Свенсона. Кран опустил Chevrolet Corvette в могилу залили бетоном.
Администрация кладбища не забыла взять за погребение $10 000 как за 4 могилы, по площади.
Администрация кладбища не забыла взять за погребение $10 000 как за 4 могилы, по площади.
Могила Свенсона и пара кадров с похорон…
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