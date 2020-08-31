Автомобиль — любовь до гроба или гроб?

Джордж Свенсон, миллионер, заработавший своё состояние на торговле пивом решил также быть похороненным в своей любимой машине — Chevrolet Corvette 1984 года.



Он заранее выкупил 12 участков для захоронения на кладбище Браш-крик в Ирвине, штат Пенсильвания, в 25 милях к востоку от Питтсбурга, чтобы его любимый Corvette поместится в его могиле вместе с ним. После его смерти, однако, кладбище отказалось, опасаясь актов вандализма и что другие клиенты будут оскорблены таким захоронением. В конце концов, после нескольких недель переговоров они смягчились, но настояли на том, чтобы для защиты окружающей среды из автомобиля были слиты все жидкости, снят двигатель и бензобак. «Джордж хотел уйти с шиком, и, действительно, теперь он это сделает», — прокомментировал адвокат Свенсона в репортаже Associated Press. «Мы согласны, что это довольно сложно, но на самом деле это не отличается от того, чтобы быть похороненным в усыпанном бриллиантами или золотом гробу».