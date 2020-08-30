Фюзеляж самолета использует оптимальное соотношение длины к ширине для максимального ламинарного потока. Ламинарные формы также используются для крыльев и хвостовой части.



Внутри в кабине не хватает естественного света, но она все еще достаточно просторна: высота 1,88 метра и шесть кресел с настраиваемой конфигурацией, эквивалентных размещению первым классом.



Благодаря аэродинамическому корпусу, означающему, что для достижения взлетной и крейсерской скорости требуется намного меньше лошадиных сил, Celera 500L оснащен двигателем RED A03. Он имеет двигатель V12 с жидкостным охлаждением, сдвоенный 6-цилиндровый двигатель и, по словам Otto Aviation, предлагает лучшую в своем классе эффективность. Он сертифицирован для работы на Jet A1 и биодизеле.



Otto Aviation завершила свои первые раунды финансирования и необходимые успешные испытательные полеты, но им все еще нужно начать процесс сертификации FAA, найти место для производства и создать список первоначальных заказов. И все это на фоне разрушенной пандемией промышленности, из-за которой люди не выходят из дома и не находятся в воздухе.



«Запуск в нынешнем авиационном ландшафте только укрепил то, что мы стремимся предоставить с помощью Celera 500L», - заявил Отто в интервью CNN Travel. «Мы считаем, что, когда цена на частные авиаперелеты будет конкурентоспособной по сравнению с коммерческими авиаперелетами, появятся огромные рыночные возможности».