Загадочный самолет в форме пули был замечен в логистическом аэропорту Южной Калифорнии недалеко от Викторвилля в апреле 2017 года. Его необычный дизайн вызвал немедленные спекуляции: военный веб-сайт The War Zone первым сообщил, что самолет был разработан калифорнийской компанией Otto Aviation, - и эта разработка было серьезно засекречена.
Теперь, в конце лета этого года, Celera 500L наконец-то была представлена миру: был запущен новый веб-сайт и опубликовано несколько фотографий самолета.
Согласно информации от компании производителя Otto Aviation, самолет рассчитан на шесть пассажиров, и он может летать на реактивных скоростях, но при этом с расходом топлива в восемь раз меньшим и дальностью полета в два раза большей, чем у аппаратов сопоставимых размеров.
Otto Aviation сообщает, что на данный момент был выполнен 31 успешный испытательный полет с доказанной аэродинамической эффективностью.
Прогнозируется, что максимальная крейсерская скорость составит около 800 километров в час.
При этом компания обещает топливную эффективность от 18 до 25 миль на галлон (по сравнению с 2–3 милями на галлон сопоставимого реактивного самолета) и скромные почасовые эксплуатационные расходы в размере 328 долларов, что примерно в шесть раз меньше обычных, а также щедрый запас хода в 8300 километров.
Согласно информации от компании производителя Otto Aviation, самолет рассчитан на шесть пассажиров, и он может летать на реактивных скоростях, но при этом с расходом топлива в восемь раз меньшим и дальностью полета в два раза большей, чем у аппаратов сопоставимых размеров.
Otto Aviation сообщает, что на данный момент был выполнен 31 успешный испытательный полет с доказанной аэродинамической эффективностью.
Прогнозируется, что максимальная крейсерская скорость составит около 800 километров в час.
При этом компания обещает топливную эффективность от 18 до 25 миль на галлон (по сравнению с 2–3 милями на галлон сопоставимого реактивного самолета) и скромные почасовые эксплуатационные расходы в размере 328 долларов, что примерно в шесть раз меньше обычных, а также щедрый запас хода в 8300 километров.
«Наша цель всегда заключалась в создании безопасного и частного самолета, который позволил бы совершать прямые рейсы в США со скоростью и стоимостью, сопоставимой с коммерческими авиаперелетами», - рассказал CNN Travel генеральный директор компании Билл Отто-младший (Bill Otto Jr).
Радиус действия Celera 500L таков, что самолет сможет обслуживать почти любую пару городов в США без дозаправки.
Причина, по которой самолет на это способен, говорят в Otto Aviation, заключается в использовании технологии ламинарного потока.
Ламинарный поток - это решение с минимальным сопротивлением для поверхностей самолетов, и отличается плавными слоями воздушного потока с минимальным переходами соседних слоев или вообще без них.
Радиус действия Celera 500L таков, что самолет сможет обслуживать почти любую пару городов в США без дозаправки.
Причина, по которой самолет на это способен, говорят в Otto Aviation, заключается в использовании технологии ламинарного потока.
Ламинарный поток - это решение с минимальным сопротивлением для поверхностей самолетов, и отличается плавными слоями воздушного потока с минимальным переходами соседних слоев или вообще без них.
Фюзеляж самолета использует оптимальное соотношение длины к ширине для максимального ламинарного потока. Ламинарные формы также используются для крыльев и хвостовой части.
Внутри в кабине не хватает естественного света, но она все еще достаточно просторна: высота 1,88 метра и шесть кресел с настраиваемой конфигурацией, эквивалентных размещению первым классом.
Благодаря аэродинамическому корпусу, означающему, что для достижения взлетной и крейсерской скорости требуется намного меньше лошадиных сил, Celera 500L оснащен двигателем RED A03. Он имеет двигатель V12 с жидкостным охлаждением, сдвоенный 6-цилиндровый двигатель и, по словам Otto Aviation, предлагает лучшую в своем классе эффективность. Он сертифицирован для работы на Jet A1 и биодизеле.
Otto Aviation завершила свои первые раунды финансирования и необходимые успешные испытательные полеты, но им все еще нужно начать процесс сертификации FAA, найти место для производства и создать список первоначальных заказов. И все это на фоне разрушенной пандемией промышленности, из-за которой люди не выходят из дома и не находятся в воздухе.
«Запуск в нынешнем авиационном ландшафте только укрепил то, что мы стремимся предоставить с помощью Celera 500L», - заявил Отто в интервью CNN Travel. «Мы считаем, что, когда цена на частные авиаперелеты будет конкурентоспособной по сравнению с коммерческими авиаперелетами, появятся огромные рыночные возможности».
Внутри в кабине не хватает естественного света, но она все еще достаточно просторна: высота 1,88 метра и шесть кресел с настраиваемой конфигурацией, эквивалентных размещению первым классом.
Благодаря аэродинамическому корпусу, означающему, что для достижения взлетной и крейсерской скорости требуется намного меньше лошадиных сил, Celera 500L оснащен двигателем RED A03. Он имеет двигатель V12 с жидкостным охлаждением, сдвоенный 6-цилиндровый двигатель и, по словам Otto Aviation, предлагает лучшую в своем классе эффективность. Он сертифицирован для работы на Jet A1 и биодизеле.
Otto Aviation завершила свои первые раунды финансирования и необходимые успешные испытательные полеты, но им все еще нужно начать процесс сертификации FAA, найти место для производства и создать список первоначальных заказов. И все это на фоне разрушенной пандемией промышленности, из-за которой люди не выходят из дома и не находятся в воздухе.
«Запуск в нынешнем авиационном ландшафте только укрепил то, что мы стремимся предоставить с помощью Celera 500L», - заявил Отто в интервью CNN Travel. «Мы считаем, что, когда цена на частные авиаперелеты будет конкурентоспособной по сравнению с коммерческими авиаперелетами, появятся огромные рыночные возможности».
Если рынок авиатакси станет более коммерчески жизнеспособным и более доступным, легко увидеть, насколько он может быть привлекательным для потребителя.
Модификация Celera XL может иметь применение в качестве грузового самолета. Электронная коммерция - один из главных победителей пандемии, и поскольку потребители ценят доставку на следующий день или даже в тот же день, аккуратный и экономичный Celera 500L может помочь в этом, поскольку выполняет более прямые рейсы в региональные аэропорты.
У компании также есть видение Celera 1000L, то есть Celera 500L с увеличенным на 20% масштабом при сохранении ламинарного потока. Это означает, что размер кабины почти удвоится, что позволит увеличить количество пассажиров или грузов.
Если сертификация FAA и поиск производственного предприятия пойдут по плану, мы сможем увидеть первые коммерческие поставки Celera 500L к 2025 году.
Модификация Celera XL может иметь применение в качестве грузового самолета. Электронная коммерция - один из главных победителей пандемии, и поскольку потребители ценят доставку на следующий день или даже в тот же день, аккуратный и экономичный Celera 500L может помочь в этом, поскольку выполняет более прямые рейсы в региональные аэропорты.
У компании также есть видение Celera 1000L, то есть Celera 500L с увеличенным на 20% масштабом при сохранении ламинарного потока. Это означает, что размер кабины почти удвоится, что позволит увеличить количество пассажиров или грузов.
Если сертификация FAA и поиск производственного предприятия пойдут по плану, мы сможем увидеть первые коммерческие поставки Celera 500L к 2025 году.
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