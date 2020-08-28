Футуристический самолет-пуля Celera 500L

Два года назад произошел небольшой отраслевой фурор, когда на аэродроме в Викторвилле штата Калифорния был замечен загадочный футуристично выглядящий самолет, не похожий ни на один известный прототип. Никто не знал, что это такое, и самое странное — вокруг не было военных, то есть эта секретная машина обслуживалась и испытывалась гражданскими специалистами.
А в наше время очень странно выглядит коммерческая контора, которая не афиширует свои проекты: ведь как иначе привлекать инвесторов, создавать информационный шум и подогревать ожидания рынка?
Но, наконец, самолет официально представлен публике.
Но, наконец, самолет официально представлен публике.
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Уже неоднократно пробовали ставить толкающие винты вместо тянущих, результат:
- тянущий винт «перерабатывает» невозмущенный поток, а в толкающий попадает поток, взаимодействовавший с поверхностями, расположенными перед винтом, а значит возмущенного и содержащего вихри различной интенсивности и объема. Это негативно влияет на эффективность работы винта и снижает его КПД, а в данном случае, когда винт расположен за корпусом с воздухозаборниками - достаточно ощутимо.
- циклические и вибрационные нагрузки на винт вихря, сходящего с кромок крыльев и хвоста, что ставит не только задачи увеличения эффективности винта, но и его прочности.
- из-за указанного выше, идет увеличение шумности толкающего винта. Причем шум этот может ощущаться в кабине даже сильнее, нежели при тянущем расположении винта.
- попадание выхлопных газов двигателя в плоскость вращения винта (что невозможно при тянущем винте). При этом, если двигатель не поршневой, а турбовинтовой, у которого газовый поток значительно объемнее и интенсивнее, то шум еще более возрастает.
- расположение толкающего винта за хвостовым оперением повышает вероятность касания лопастями поверхности ВПП при взлете или посадке. Для исключения такой возможности на самолетах необходимо либо увеличивать высоту шасси, а это лишняя масса, либо укорачивать лопасти, уменьшая тем самым эффективность винта.
- при полете в условиях обледенения лед с находящихся впереди поверхностей, сорвавшись может попасть на лопасти, вызывая их повреждение.
- из-за заднего расположения достаточно тяжелого двигателя достаточно непросто обеспечить правильную центровку с соблюдением норм устойчивости, а в эксплуатации перед вылетом еще и выполнять правильное распределение полезных грузов в нем. При этом из-за смещенности центра тяжести к задней части самолета может проявляться склонность к плоскому штопору....
Так что толкающий винт - это "тупиковая ветвь эволюции" от которой отказались еще 50 лет назад.