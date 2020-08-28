Футуристический самолет-пуля Celera 500L

Два года назад произошел небольшой отраслевой фурор, когда на аэродроме в Викторвилле штата Калифорния был замечен загадочный футуристично выглядящий самолет, не похожий ни на один известный прототип. Никто не знал, что это такое, и самое странное — вокруг не было военных, то есть эта секретная машина обслуживалась и испытывалась гражданскими специалистами.

А в наше время очень странно выглядит коммерческая контора, которая не афиширует свои проекты: ведь как иначе привлекать инвесторов, создавать информационный шум и подогревать ожидания рынка?

Но, наконец, самолет официально представлен публике.