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Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании

Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 13:10
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт   пассажир такси   пассажирка   пьяная женщина   такси   таксист   
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Нетрезвая москвичка отказалась платить за проезд в такси. Помимо этого, она обмочилась в салоне автомобиля, а потом устроила скандал, обвинив водителя в изнасиловании и воровстве. Таксисту пришлось вызвать наряд полиции.

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Метки: авто   видео   конфликт   пассажир такси   пассажирка   пьяная женщина   такси   таксист   
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24  комментария
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5k
JACKAL Час назад
Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании
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10k
Пумба 7 минут назад
Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании
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1k
Мирный ваще 7 минут назад
Азиатка))))))
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232k
Rusbond 15 минут назад
Биомусор, а не женщина.
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11k
Minos 17 минут назад
Она еще и обоссалась
Синька - чмо. Водителю - респект за самообладание.
Ссылка coub.com
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2k
VL 18 минут назад
А ей не место ли на нарах??? По-моему состав преступления очевиден.
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304
Darki Darkovich 23 минуты назад
Какая москвичка, на роже написвно средняя азия.
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1k
Иришка Поддубная 24 минуты назад
Как удобно (точнее, страшно) стало, не нравится мужик - обвиняй его в педофилии или, на крайний случай, в изнасиловании. Интересно, сколько по этим статьям сидят безосновательно обвинённых? Если больше половины, то лучшее, что можно сделать - убрать нахрен эти статьи!
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2k
Semen Полчаса назад
Это не "Москвичка", это маскалька. Москвичей в Москве почти нет.
Десконально, оплОтит...
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10k
* Полчаса назад
Я надеюсь муж с ней развелся, и в догонку дал [мат]. Это не человек, это мусор. Ей вообще не место среди людей.
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586
Никитка Полчаса назад
обоссавшаяся тварь стоит и орет, что ее изнасиловали, москвичка ядрена вошь
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28k
Элек Мек 39 минут назад
Т.П.
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12k
Максим 40 минут назад
пиз,дить таких мразей надо
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31k
Антон 49 минут назад
Очень надеюсь что муж отвесил ей заслуженных, так позориться, обезьяна тупорылая!
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5k
B0n Антон 10 минут назад
Она и без описдюливания от мужа получила хорошую "рекламу". Хотя, возможно ей через несколько дней (а может и часов) будет пофиг, судя по поведению, там беда. Пьяница мать - горе семье.
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18k
Добрый Алабай 55 минут назад
Очередное понаехавшее быдло стало москвичкой.
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27k
Alex Час назад
Еще и обоссалась под конец ))
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3k
Vladimir Alex 15 минут назад
Не под конец, а для начала ))
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2k
Stray Час назад
Интересно, а что всем этим мАсковским свиноматкам в пойло добавляют, что у них мода такая пошла "попади бухой на видео к таксисту"
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−11
Great Час назад
Ничего необычного типичная москвичка.

Смотрю жители московии очень гордятся, что они живут в человейниках.
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5k
z0_0b Час назад
Хорошо хоть не обосралась
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−67
............ Час назад
тупая пробка, ничего умнее не придумала кроме как изнасилование, овца обоссаная, терпеть не могу пьяных баб
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1k
Sergey Час назад
Прикольня космичка
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