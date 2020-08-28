Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании

«Я бы сразу уехал, даже если бы она не платила бы. Просто она начала себя неадекватно вести, говорить, что я ее изнасиловал, что у нее телефон пропал. И вот я думал, если сейчас уеду, завтра точно виноват буду я. Решил в полицию позвонить и насчет всего этого момента разобраться», — пояснил водитель.



Из-за 600 рублей он не хотел себе всяких проблем, добавил он.



Вскоре в полицию приехал муж пассажирки. Таксист охарактеризовал его очень адекватным и хорошим человеком. Тот извинился за свою супругу и передал водителю тысячу рублей — столько вышло с учетом ожидания.



После этого таксист уехал. Он даже не стал просить деньги на химчистку, эту работу потом бесплатно выполнили его знакомые.