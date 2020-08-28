Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании

Нетрезвая москвичка отказалась платить за проезд в такси. Помимо этого, она обмочилась в салоне автомобиля, а потом устроила скандал, обвинив водителя в изнасиловании и воровстве. Таксисту пришлось вызвать наряд полиции.
Таксист забрал девушку у станции метро «Марьина роща». Она подошла туда с подругой. Та дала водителю свой номер и сказала, чтобы отвез ее приятельницу.
«Обе пьяные были. Подруга посадила ее в машину и сказала, чтобы я ее отвез. Она мне деньги переведет на счет», — рассказал таксист.
Однако потом девушки отказались оплачивать заказ. То говорили, что уже отдали деньги, то якобы потеряли телефонный номер, то документы.
«И вот на почве того-сего начался конфликт. Я говорю: „Как пропало?“. Я начал все записывать на видео», — отметил водитель.
«Обе пьяные были. Подруга посадила ее в машину и сказала, чтобы я ее отвез. Она мне деньги переведет на счет», — рассказал таксист.
Однако потом девушки отказались оплачивать заказ. То говорили, что уже отдали деньги, то якобы потеряли телефонный номер, то документы.
«И вот на почве того-сего начался конфликт. Я говорю: „Как пропало?“. Я начал все записывать на видео», — отметил водитель.
Присутствует ненормативная лексика!
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«Я бы сразу уехал, даже если бы она не платила бы. Просто она начала себя неадекватно вести, говорить, что я ее изнасиловал, что у нее телефон пропал. И вот я думал, если сейчас уеду, завтра точно виноват буду я. Решил в полицию позвонить и насчет всего этого момента разобраться», — пояснил водитель.
Из-за 600 рублей он не хотел себе всяких проблем, добавил он.
Вскоре в полицию приехал муж пассажирки. Таксист охарактеризовал его очень адекватным и хорошим человеком. Тот извинился за свою супругу и передал водителю тысячу рублей — столько вышло с учетом ожидания.
После этого таксист уехал. Он даже не стал просить деньги на химчистку, эту работу потом бесплатно выполнили его знакомые.
Из-за 600 рублей он не хотел себе всяких проблем, добавил он.
Вскоре в полицию приехал муж пассажирки. Таксист охарактеризовал его очень адекватным и хорошим человеком. Тот извинился за свою супругу и передал водителю тысячу рублей — столько вышло с учетом ожидания.
После этого таксист уехал. Он даже не стал просить деньги на химчистку, эту работу потом бесплатно выполнили его знакомые.
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Десконально, оплОтит...
Смотрю жители московии очень гордятся, что они живут в человейниках.