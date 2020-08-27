История создания крана-манипулятора

Мировые технологии постоянно развиваются и на сегодняшний день манипуляторы имеют дистанционное управление, телескопические стрелы, гидравлический привод, постоянно увеличивается грузоподъемность, дальность стрелы, добавляются платформы для установки крана-манипулятора.

Основные ценности манипулятора – маневренность, способность работать в загруженных и стесненных городских условиях и экономичность, за счет совмещения двух видов техники в одном. Манипуляторы незаменимы в транспортировке поврежденных автомобилей, в труднодоступных местах, там, где не проедет кран.