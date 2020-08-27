История создания крана-манипулятора тесно связана с обычными кранами, первые из которых назывались рутьерами.
Кран-манипулятор сочетает в себе как функцию грузового транспорта, так и функцию автокрана. Такая конструкция позволяет без применения дополнительных машин погрузить необходимые предметы на сам кран-манипулятор, который доставит груз к необходимому месту. Использование крана-манипулятора в работе позволяет избежать возможных проблем, появляющихся при погрузке и перевозке грузов.
История создания крана-манипулятора тесно связана с обычными кранами, первые из которых назывались рутьерами. Было это не что иное, как паровоз, рельсы которого отсутствовали, а наверх прикреплялись крановые балки. Основной областью применения рутьеров являлась погрузка и разгрузка военных боеприпасов, а также строительство оборонительных сооружений
Серийное производство кранов-манипуляторов впервые было налажено в 1947 году в Швеции. В 1961 году инициативу подхватила Япония, чей кран-автоманипулятор конструктивно был схож с современным автоманипулятором.
Мировые технологии постоянно развиваются и на сегодняшний день манипуляторы имеют дистанционное управление, телескопические стрелы, гидравлический привод, постоянно увеличивается грузоподъемность, дальность стрелы, добавляются платформы для установки крана-манипулятора.
Основные ценности манипулятора – маневренность, способность работать в загруженных и стесненных городских условиях и экономичность, за счет совмещения двух видов техники в одном. Манипуляторы незаменимы в транспортировке поврежденных автомобилей, в труднодоступных местах, там, где не проедет кран.
Основные ценности манипулятора – маневренность, способность работать в загруженных и стесненных городских условиях и экономичность, за счет совмещения двух видов техники в одном. Манипуляторы незаменимы в транспортировке поврежденных автомобилей, в труднодоступных местах, там, где не проедет кран.
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