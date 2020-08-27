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История создания крана-манипулятора

История создания крана-манипулятора (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 12:49
Метки: история   кран   манипулятор   
319
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История создания крана-манипулятора тесно связана с обычными кранами, первые из которых назывались рутьерами.

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Метки: история   кран   манипулятор   
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