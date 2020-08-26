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Главная > Авто 
Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО

Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО (1 фото)

Автор:
26 августа 2020 10:26
Метки: авто   автострахование   законы   общество   факты   
819
1
Более трети автомобилистов России не планируют приобретать полисы ОСАГО в случае роста его стоимости, а 12% уже отказались от них. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное специально для «Газеты.Ru» одним из крупнейших автомобильных классифайдов «Дром.ру». Из-за злоупотреблений страховщиков ОСАГО стало токсичным для россиян, доверие к услуге подорвано, считают эксперты.

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Метки: авто   автострахование   законы   общество   факты   
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Юрий Николаевич Час назад
Моя история.
Разбили мне машину. Виновник не я, у него осаго. Эксперт оценил в 165, сервис запросил 235. Страховая отказалась оплатить всю сумму предложив взыскать с виновника недостающее. Виновник явно не из "рокфеллеров" потому я решил биться со страховой (жена СИЛЬНО сумлевалась в благополучном исходе моей затеи). Забрал машину взял кредит, отремонтировал. Одновременно с этим сделал независимую экспертизу (оценили ущерб в 265), оценку утери товарной стоимости, УТС (46), и подал иск на страховую (юрист обошелся в 30 тыс).
Итог. Вся тягомотина длилась почти год. Машину отремонтировали за 160 (частный сервис, свои запчасти и новое железо. Самый дорогой элемент, главную шину, удалось восстановить. Новая стоит 70-80.). УТС выплатили без разговора. Пол года разбирательств (я в суде ни разу не был). Страховую обязали выплатить полную сумму с компенсацией всех затрат (эвакуатор, стоянка, юрист,эксперты, % за просрочку). Получил через 4 дня после решения суда. Не буду уточнять сумму, чтоб не завидовали. Но кредит погасил, купил ТВпанель на пол стены, съездил с женой в Крым на две недели и купил 2 билета на рейс Москва-Бангкок на новогодние праздники. Еще тысяч 70 осталось.
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Элек Мек Полчаса назад
Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО
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Серый Час назад
Думаю полисы не покупают злостные нарушители или гонщики что постоянно в ДТП и в царапанных машинах. Им лупят по максимуму, дорого.
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−51
Обратная сторона Луны Час назад
Я считаю, страховка намного облегчает жизнь. В 2003 году попал в аварию, судился, исполнительный лист на 64тр. По тем временам большая сумма. Ну и что? Чувак официально не работает, по месту прописки не живёт. Приставам в #&й не уперлось его искать.

С тех пор 4 раза попадал в аварию. Правда, продавал дела "бандам авто юристов", получал деньги в тот же день и на ремонт (с учётом того, что машины старые) хватало с избытком. Сами страховые платят намного меньше.

Конечно, за страховку приходится переплачивать дилеру, так как в самих страховых зачастую очереди в месяц, люди реально месяц в очереди сидели
в уралсибе. С онлайн не связывался, тк машины старые, заморочки с техосмотром
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1k
Alphyn Час назад
ОСАГО штука странная, но нужная.
Странная потому что если страховать добровольно ответственность перед третьими лицами, то дешевле в разы. Почему? Очень похоже на некий оброк перед страховыми.
Нужное же, потому что есть возможность покрыть ущерб, если сам будешь виноват. Не ныть, что нет денег или выбирай сервис подешевле, как у меня было пару раз. Когда приходилось судиться, что бы взыскать сумму за ремонт у официального дилера. Да и самому спокойней, на дороге сложно быть уверенным во всем.
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721
vlad 2 часа назад
Стоимость вполне подьемная. А вот с фальшивкой ездить не стоит. Не знаю, как в других регионах, но в Московской области мало того, что камеры, так и при проверке документов инспектор часто на месте сразу "пробивает" полис.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Покупаю ОСАГО только для того, чтобы не платить штраф. У нас, кстати, почти всем продают по максимальной цене, находят, к чему придраться. Как мусор к столбу.
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24k
Федор Александр Иванов Час назад
У нас это где?
И как можно продать полис по максимальной цене, если у тебя 1, 2, 3.... и т.д. годов без аварий??? Скидка за каждый безаварийный год +5% Максимальная скидка 50%
Пытаются втюхать по максимуму с безаварийными годами, сразу идут до ветру)) Входим в инет, на официальный сайт страховой компании и получаем полис со скидками!
Этим скорей всего занимаются не страховые компании т.к. они работают в рамках закона, а страховые брокеры, это сотрудник который не прикреплен к определенной компании но имеет право оформлять полисы и за это он получает свой бонус, от 10 до 30% от стоимости полюса с компании, от сюда и максимальная ставка!
Знаю 100% сын работает страховым брокером! Так что выбирайте или официальные офисы страховых компаний или официальные сайты.
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Это все до поры - до времени, пока не ввели проверку наличия ОСАГО камерами, сколько раз проехал под камерой без страховки, столтко раз теье прилетело по почте 800 рублей штрафа, и когда заядлые саботажники ОСАГО за одну поедку по городу будут получать 3-5 тыс руб штрафа в общей сложности, то сразу побегут оформлять полисы.
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16k
BillyBonzz Серый Час назад
Ты понимаешь, что без страховки ты не имеешь права выезжать, и если тебя оштрафовали это не зеачит что ты купил себе на день индульгенцию нарушать и дальше до конца дня. Это у гаишников между собой было внегласное правило, если оштрафовал раз, то сегодня больше тебя не трогать.
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49k
Серый BillyBonzz 48 минут назад
Разговор про камеры. Это по закону так. А если второй раз на гаишника живого напорешься, то он может на штрафстоянку отправить.
Помню один раз забыл про страховку, в последний день вспомнил. Назавтра на велике по нашим горам уфимским рассеал ) Ничо, коленки размял ) не работает голова - работают ноги ))
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2k
Борис Карабанов BillyBonzz 44 минуты назад
Не думаю. Скорее я буду отвечать за своё нарушение, а он за своё.
Впрочем, не в этом дело. Я не призываю отказываться от страховок - это глупо и противозаконно. Я хочу лишь сказать, что существующая система страхования подвигает в ряде случаев, вроде моего, от неё отказаться. Я, например, вполне способен оплатить полугодовую или годовую страховку, но прекрасно вижу, что я явно оплачиваю ответственность, а точнее безответственность других водителей и делаю это долгие годы. Будет ли реальная дифференциация - время покажет.
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1k
SantaJohn BillyBonzz 9 минут назад
Это разные нарушения. А езда без полиса - это одно нарушение.
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1k
SantaJohn BillyBonzz 8 минут назад
Он по-любому будет возмещать ущерб. Есть у вас полис или нет - не имеет значения. Вы не разбираетесь в законах.
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2k
Max Lu 2 часа назад
у вас страховка что не обязательная? у нас без страховки регистрацию не сделаешь. страховых компаний куча и выбирай что по душе и что по цене подходит

начинают отказываться, фальшивить... а если авария и виноват и другой стороне надо платить.ю то как тогда? из своего кармана? через суд?
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2k
Max Lu lem02 Час назад
не слышал. а как платят те, кто без страховки?
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27k
lem02 Max Lu Час назад
По суду.
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27k
lem02 Час назад
Да, забыл:
Регресс обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному лицу, . Регрессный иск в гражданском праве требование кредитора о возврате денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника.
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2k
Max Lu lem02 56 минут назад
ну и получается что те кто отказались без страховки и являются виновником дтп обязаны заплатить тому... если не добровольно, то через суд. как раз чтоб такой мороки не было и нужна страховка ) я б так не рискнул ездить, но у нас без страховки вообще регистрацию не сделаешь
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27k
lem02 Max Lu 15 минут назад
Да, именно так. Другое дело, что страховщики, в любом случае, останутся при своей страховой премией. А деньги вытянут с виновника через суд. Вопрос, нафуя они тогда нужны?
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29k
Опаньки 2 часа назад
для пострадавшей стороны ОСАГО хоть какая то надежда получить компенсацию.
без полиса через суды решать вопросы? от кредитов то бегают пол страны а тут и подавно
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6k
GrblFF Опаньки 2 часа назад
ОСАГО гарантирует выплату пострадавшей стороне, если у виновника тоже есть полис. Когда мы покупаем страховку - это мы покупаем гарантию, что если будем виновниками, то страховая выплатит сумму пострадавшему. Если у виновника нет полиса, то только суд.
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29k
Опаньки GrblFF 2 часа назад
я про ОСАГО у виновника и писал

если нет ОСАГО то хаос начнется
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40k
Andrey 2 часа назад
Экономика под управлением путина в полной жопе, ничего не работает, а деньги на парады надо же где-то брать? Так что смиритесь смерды и платите оброк, как барин требует!
Экономика под управлением путина в полной жопе, ничего не работает, а деньги на парады надо же где-то брать? Так что смиритесь смерды и платите оброк, как барин требует!
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49k
Серый Andrey Час назад
Как хохла-то рвёт, смотреть приятно )) Когда методички сменишь, дебилушка хрюкающая?
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28k
Элек Мек 2 часа назад
Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО
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