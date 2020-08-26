Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО

«ОСАГО задумывалось государством как социальная услуга — защита каждого автомобилиста от порчи имущества, но из-за алчности страховщиков эта услуга стала токсичной для автомобилистов. Неудивительно, что многие от нее отказываются, поскольку на деле видят насколько она бесполезная. Кроме того, в регионах страховщики навязывают дополнительные услуги — иначе не продают полис. Для ОСАГО точка невозврата уже пройдена, я думаю, что в реальности миллионы граждан (об этом также говорили сами страховщики — «Газета.Ru») уже ездят без полисов», — сказал «Газете.Ru» Радько.





Пресс-служба «Дром.Ру» приводит развернутые комментарии, которые автомобилисты оставляли под опросом. Некоторые пользователи считают высокую стоимость страховки оправданной, поскольку она позволяет чувствовать себя спокойно — не бояться за возможный вред чужому имуществу при ДТП. Впрочем, мнения разнятся.



«Я в шоке от цен на страховку в России. У нас в Казахстане страховка даже для неопытного водителя обходится примерно в 2 тысячи рублей», — пишет пользователь Сергей Баженов.



Недовольны водители и тем, что страховщики регулярно отказывают им в заслуженной скидке за безаварийный стаж вождения — коэффициенты бонус-малус (КБМ). По данным Центробанка, это злоупотребление страховщиков одно из наиболее частых в жалобах граждан на эту услугу.



«У меня безаварийный стаж 37 лет. Страховая потеряла КБМ – было 50% (скидка — «Газета.Ru»), стало 5%. Правду не нашел. Поэтому уже 5 лет не страхуюсь. Если попаду в аварию, то по своей вине рассчитаюсь без посредников», — написал пользователь под ником М.Ю.



Так называемая реформа по либерализации ОСАГО была инициирована страховщиками еще в 2014 году. В 2015 году, благодаря введения в ОСАГО тарифного коридора (страховщики могут назначать базовую стоимость полиса в рамках границ), компании добились повышения базового тарифа на 40%, а затем еще на 20%. С того момента Центробанк неоднократно повышал тарифный коридор.