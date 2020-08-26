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Кабина с душем и домашним кондиционером: удлиненная версия тягача FAW для Китая

Кабина с душем и домашним кондиционером: удлиненная версия тягача FAW для Китая (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 10:26
Сообщество : Автомир
Метки: faw   авто   видео   грузовик   дом на колесах   китайский автопром   тягач   фура   
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Подавляющее большинство грузовиков, продаваемых на китайском рынке, имеют тот же размер, что и европейские грузовики. Поэтому пространство внутри салона практически такое же. Чтобы предложить водителям тягачей больше комфорта, автопроизводитель FAW представил модель JH6 со специальной удлиненной кабиной.

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Метки: faw   авто   видео   грузовик   дом на колесах   китайский автопром   тягач   фура   
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17  комментариев
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
Скоро на AliExpress: "грузовик дом делал рука кондиционер срать душ золотой" с бесплатной доставкой Почтой России.
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19k
Тигран Саркисян 18 минут назад
сплит система рука лицо))
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956
Alexandr 24 минуты назад
Ну для очень меленьких водителей.
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1k
Ermolai 57 минут назад
В кабине дофига неиспользуемоего пространства, это я вам как быший подводник говорю. На ПЛ, в примерно таком же по объему помещении,мы жили вшестером.
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12k
Габит Калыков 2 часа назад
А кровать почему не двухспальная?! Как же там с плечевой отдыхать?!
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7k
Антон Семёныч Габит Калыков 15 минут назад
Вы реально считаете, что сплечевыми спят? Тогда я вас разочарую. Их ипут, а потом они идут дальше искать клиентов. А для этого двух спальная не нужна.
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−76
............ 2 часа назад
конечно, променяют они фредов или вольво на какое то китайское говно!
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4k
Pashuta 3 часа назад
1. Интересно как у него двигатель обслуживать, если это бескапотник и эта здоровая кабина не поднимается? 2. Воткнуть туда дешёвый домашний кондёр настенный - это конечно прорыв в автопроме. Та же песня про телек. 3. Куда он все сливать гамно будет? Зная, какие китайцы засранцы и даже за столом не утруждают себя культурой - предлагаю, что их обычные водилы будут сливать потом все сразу вниз. 4. Такой трак будет через пару лет ушатан в хлам, учитывая качество всего китайского......
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1k
Том Сойер 3 часа назад
Кондиционер впечатлил....
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1k
lekha-fil Том Сойер Полчаса назад
ДАА. Сплит в машине - роскошь неописуемая.
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7k
Антон Семёныч Том Сойер 11 минут назад
Ну тут надо понять от чего он работает. Если при работающем двигателе, от адаптера, то смысла нет. Проблему решил бы 3х зонный климат-контроль. А если у него отдельный генератор(стояночный) то тут наверное выгодней.
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14k
Андрей Донченко 4 часа назад
Ну если нет ограничений по длине автопоезда, то почему бы и нет.
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7k
Фантом 4 часа назад
у меня так студия выглядит
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28k
Головасыр коричнештанник Фантом 2 часа назад
студия? Вы музыкант? )))
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103
stari4ek Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Студист
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Головасыр коричнештанник stari4ek 7 минут назад
живут в кладовке и называют это студией
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