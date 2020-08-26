Кабина с душем и домашним кондиционером: удлиненная версия тягача FAW для Китая

Подавляющее большинство грузовиков, продаваемых на китайском рынке, имеют тот же размер, что и европейские грузовики. Поэтому пространство внутри салона практически такое же. Чтобы предложить водителям тягачей больше комфорта, автопроизводитель FAW представил модель JH6 со специальной удлиненной кабиной.
В удлиненной кабине есть две кровати, холодильник, стол, домашний кондиционер, телевизор и даже полностью оборудованная ванная комната. В салоне предостаточно места, а пол абсолютно плоский.
Если эта версия поступит в продажу, водители должны быть очень и очень довольны.
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