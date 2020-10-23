Если в каршеринге отсутствует аптечка, то виноват арендатор: рэпера Рому Жигана оштрафовали в Москве

Адвокат Жигана заявил, что рэпер будет предъявлять претензии непосредственно к «Яндексу», компенсация ущерба будет решаться в судебном порядке.



«Значит, гонорар за концерт - 470 тысяч рублей. А моральный ущерб за то, что я пять часов провел просто в наркологичках, в разных отделениях и проездил по Москве с ними, будет однозначно», - рассказал Жиган .