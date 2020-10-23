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Если в каршеринге отсутствует аптечка, то виноват арендатор: рэпера Рому Жигана оштрафовали в Москве

Если в каршеринге отсутствует аптечка, то виноват арендатор: рэпера Рому Жигана оштрафовали в Москве (1 фото + 3 видео)

Автор:
23 октября 2020 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   аптечка   аренда автомобиля   видео   гибдд   каршеринг   общение с гибдд   
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Рэпера Романа Чумакова, который выступает под псевдонимом Рома Жиган, оштрафовали сотрудники ГИБДД за то, что в каршеринговой машине не было аптечки, также артисту пришлось поехать на медэкспертизу, из-за чего он не успел на свое выступление. Теперь Роман планирует подать в суд на каршеринговую компанию.

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Метки: авто   автомир   аптечка   аренда автомобиля   видео   гибдд   каршеринг   общение с гибдд   
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2k
Core 2 часа назад
Яндекс выплатит ему 500 за штраф, а то, что его таскали по наркологии - это не к яндексу
спасибо, кстати, сотрудникам гибдд, что спасли людей от выступления
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43
dfgsrgwfrggsegd 4 минуты назад
Проверить аптечку и огнетушитель инспектор может только при ДОСМОТРЕ с приглашением двух понятых и составлением протокола
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323
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 4 минуты назад
Многострадальная Россия.
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28k
Юр21 14 минут назад
Всё правильно, он участник движения, а авто, на котором он передвигается, не оборудовано так как требует закон.
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12k
Алексей Полчаса назад
Ну если рассматривать только саму ситуацию - я ни в одном каршере не видел ни аптечки ни огнетушителя.
Да и не кладут их туда скорее всего, иначе сразу ноги приделают.
Получается, любого клиента каршеринга, де-юре можно привлечь?
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Теперь я знаю,что живет на свете такой парень и зовут его Рома Жиган
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19
Вася с ложкой Полчаса назад
А что до сих пор нужна аптечка ?
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741
Мистер Фикс Час назад
Репер это что? Бормотать ртом?
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12k
робт 2 часа назад
крутой репир на каршере???
ахаха
лох лучеб не вякал даже, после такого зашквара совсем по 3.14зде пойдет
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16
katerina w 2 часа назад
Вот так и пользуйся каршэрой
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247
Алёха 2 часа назад
Рома Жиган)))как звучит)))а он точно рэпер?)))а то много щас рэперов развелось)))
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11k
Роберт Шекли 2 часа назад
В договоре аренды значится, что нельзя приступать к вождению, если отсутствуют доки на авто, номерной знак и прочее. Так что Яндекс его нах пошлет - сам виноват, что не проверил
Ну а то что полицаи его отправили на медэкспертизу - так это месть за неадекватное поведение
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9k
Олегbl4 Роберт Шекли 2 часа назад
А в чем было "неадекватное" поведение?
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8k
Бендер Родригес Роберт Шекли 57 минут назад
Хмм, сколько пользуюсь яндексом - не в одной машине нет ни аптечки, ни огнетушителя, даже больше, я ни разу не видел запаски.
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39k
Максим Т. 2 часа назад
На что он не успел???
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17k
kamanch Максим Т. 2 часа назад
На концерт.
Там Винокур приезжал
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1k
Свирепый Бамбр Максим Т. 2 часа назад
На бутылку сесть.
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247
Алёха Максим Т. 2 часа назад
на чей-то концерт ехал)))
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