Если в каршеринге отсутствует аптечка, то виноват арендатор: рэпера Рому Жигана оштрафовали в Москве

Рэпера Романа Чумакова, который выступает под псевдонимом Рома Жиган, оштрафовали сотрудники ГИБДД за то, что в каршеринговой машине не было аптечки, также артисту пришлось поехать на медэкспертизу, из-за чего он не успел на свое выступление. Теперь Роман планирует подать в суд на каршеринговую компанию.
Рэпер рассказал, что сумма штрафа составила 500 рублей. Кроме того, он потерял деньги из-за того, что не попал на запланированный концерт.
Рома Жиган подул в "трубочку" и прибор ничего не показал, но стражи порядка решили отвезти его в клинику для сдачи анализов на содержание в крови запрещенных веществ.
Адвокат Жигана заявил, что рэпер будет предъявлять претензии непосредственно к «Яндексу», компенсация ущерба будет решаться в судебном порядке.
«Значит, гонорар за концерт - 470 тысяч рублей. А моральный ущерб за то, что я пять часов провел просто в наркологичках, в разных отделениях и проездил по Москве с ними, будет однозначно», - рассказал Жиган .
«Значит, гонорар за концерт - 470 тысяч рублей. А моральный ущерб за то, что я пять часов провел просто в наркологичках, в разных отделениях и проездил по Москве с ними, будет однозначно», - рассказал Жиган .
Если кто забыл, то Рома Жиган и автоблогер Эрик Китуашвили 10 лет назад стали фигурантами громкого скандала в одной из Самарских гостинец.
Присутствует ненормативная лексика!
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Да и не кладут их туда скорее всего, иначе сразу ноги приделают.
Получается, любого клиента каршеринга, де-юре можно привлечь?
ахаха лох лучеб не вякал даже, после такого зашквара совсем по 3.14зде пойдет
Ну а то что полицаи его отправили на медэкспертизу - так это месть за неадекватное поведение
Там Винокур приезжал