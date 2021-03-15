FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7588 постов • 709 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Москве задержали водителя на «Крузаке», который не оплатил 2000 штрафов

В Москве задержали водителя на «Крузаке», который не оплатил 2000 штрафов (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2021 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   задержание   нарушитель   полиция   штраф   
651
1
2
В Москве сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который накопил более 2000 неоплаченных штрафов общей суммой на 3 миллиона рублей. Мужчина отказался выходить из автомобиля и полицейским пришлось разбить стекло.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   гибдд   задержание   нарушитель   полиция   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Barachek_Obachek 17 минут назад
Зачем концерт устраивать на 2 часа. Такую рутину нужно делать за 5 мин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Raf 2 минуты назад
В баньке сидел, наверное, рисовался перед пацанами, как он систему уделал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 7 минут назад
---Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.--------

Административный арест это не мера пресечения, а вид административного наказания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mr.Poher 9 минут назад
На крузаках адекватные водилы вообще бывают? Никогда не встречал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Лесной дух 9 минут назад
В Израиле его бы просто взорвали бы вместе с машиной через минуту..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr 12 минут назад
Надо учиться у "иконы демократии": выстрелить шокером и мордой в землю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
kalinser 23 минуты назад
Животное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Racer777 23 минуты назад
Включит дурку, ему ещё "насыпят". И по совокупности может круто попасть. Впрочем... Он уже попал не слабо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Страна мен-вского беспредела! Любого так могут за неоплаченный штраф схватить на улице!"
Короче, я чё думаю, мужику надо не дурку включать, а "оппозиционера-протестуна". Дескать, это он таким образом протестовал против системы, против путинского режима. Правозащитные организации адвоката подгонят, баблом помогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek Борис Карабанов 16 минут назад
Любой 2000 штрафов не накопит, этому засранцу ещё повезло, что так долго катался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Борис Карабанов 13 минут назад
Ты забыл значок
добавить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Борис Карабанов 7 минут назад
Это у вас в Украине сработает. Как в России не знаю. Но неоплата 2000 штрафов, езда без прав (я как понял он просто тупой, даже на билеты ответить не мог) = этого чувака надо бы даже пешком в сопровождении санитаров на дорогу выпускать. Опасность для всех на дороге.
Это ты называешь ментовским беспределом????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MATPOC 41 минуту назад
потом дурку включит , как ефремов=))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ЦСКА MATPOC 23 минуты назад
Молодец! Это твой звездный час! Ефремова ввернул! Лайки полетят, косяками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MATPOC ЦСКА 17 минут назад
хоть клуб бы не позорил- коментатор х/е/р/ов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже В Челябинске во время дезинфекции улиц в ДТП попал полицейский автомобиль В Челябинске во время дезинфекции улиц в ДТП попал полицейский автомобиль В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне Помогай, у меня рожают в машине! В Тольятти полицейский с сиреной довез роженицу в роддом Помогай, у меня рожают в машине! В Тольятти полицейский с сиреной довез роженицу в роддом В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили Экипаж ГИБДД попал в серьезную аварию во время погони в Иркутской области Экипаж ГИБДД попал в серьезную аварию во время погони в Иркутской области
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

667099



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда отношения закончились
2
51
Когда отношения закончились
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
1
629
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
20 примеров, когда голливудским актрисам заплатили меньше, чем их коллегам-мужчинам
1
35
20 примеров, когда голливудским актрисам заплатили меньше, чем их коллегам-мужчинам
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с дочкой в одинаковых нарядах
1
26
Мать-одиночка смогла уйти с работы благодаря интернет-славе: она фотографируется с...
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#сатира#кино#красота#искусство#приколы#художник#дизайн
#фото#люди#интересно#животные#прикольные#дтп#космос#авто аварии#Россия#китай
#история#СССР#позитив#картинки#подборка#знаменитости#настроение#живопись#вов#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться