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В Москве сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который накопил более 2000 неоплаченных штрафов общей суммой на 3 миллиона рублей. Мужчина отказался выходить из автомобиля и полицейским пришлось разбить стекло.
При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения.
На место остановки были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые составили все необходимые документы для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку.
Прибывшими сотрудниками ППСП гражданин доставлен в отдел полиции Марьинский ОМВД России по району Марьино города Москвы.
Прибывшими сотрудниками ППСП гражданин доставлен в отдел полиции Марьинский ОМВД России по району Марьино города Москвы.
В отношении него составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.
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Метки: авто видео гибдд задержание нарушитель полиция штраф
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Административный арест это не мера пресечения, а вид административного наказания.
Короче, я чё думаю, мужику надо не дурку включать, а "оппозиционера-протестуна". Дескать, это он таким образом протестовал против системы, против путинского режима. Правозащитные организации адвоката подгонят, баблом помогут.
Это ты называешь ментовским беспределом????