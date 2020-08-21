Аллен Свифт — человек, который 78 лет ездил на одном и том же Rolls-Royce

Rolls-Royce был подарком отца на 26-й день рождения в благодарность за то, что Свифт решил остаться в семейном бизнесе, тем самым позволив двум младшим братьям исполнить мечту и учиться в колледже. Отец семейства сказал, чтобы Свифт выбрал любой автомобиль, какой только пожелает. Тот выбрал Rolls-Royce, уверенный в том, что это лучшая машина, сделанная руками человека. Он еще больше уверился в своем убеждении, посетив завод в Спрингфилде.



Аллен Свифт вспоминает в интервью 2003 года, что кто-то посоветовал ему сходить на завод. Он был впечатлён качеством работы и количеством проводимых тестов перед выпуском автомобиля.