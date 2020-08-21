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Аллен Свифт — человек, который 78 лет ездил на одном и том же Rolls-Royce

Аллен Свифт — человек, который 78 лет ездил на одном и том же Rolls-Royce (6 фото)

Автор:
21 августа 2020 19:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   история   ретро   факты   
1886
6
После Первой мировой войны Rolls-Royce, британский производитель автомобилей класса люкс, перенес производственный центр в США, поскольку там спрос на их машины был высоким. В качестве местоположения для завода компания выбрала город Спрингфилд, штат Массачусетс, из-за высококвалифицированной рабочей силы. В итоге за десять лет в 1920-х на Спрингфилдском заводе было выпущено 3 тысячи автомобилей класса люкс.

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Метки: авто   история   ретро   факты   
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18k
Dobrovit 24 часа назад
У "классики" нет года выпуска. У неё есть состояние...
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alexis Dobrovit 23 часа назад
Классика бессмертна.

Классика бессмертна.
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785
Михайил 19 часов назад
Я бы тоже так ездил....
Но 2 месяца назад, мой древний комп, еще под управлением XP сдох. Пришлось покупать запчасти к новому.
1. В новую материнку нельзя вставить Видюху от старого.
2. В новую материнку нельзя вставить Память от старого.
3. К новой материнке не подходит старый блок питания на 1кВт. Новый тоже на 1кВт, но у него разъемы питания другие.
4. Старый корпус тоже не подходит к новой материнке. Точнее она в него влазит, но разъемы мордовой части USB, кнопки питания и наушников другие.
Итог: сдохла материнка. От старого компа осталось: клава, мышь, монитор, корпус (железо без БП) 1 винт. (второй, кстати, ВД, от старого на новый вставать отказался. Точнее физически встал, но все данные "пропали".
А самое главное: Своей купленной ХР я могу подтереться: Ни новый проц, ни мать, ни видюха ХР не поддерживают... Обязательно нужна Вин10. Которая (левая) у меня уже зависла 2 раза только за сегодня...
Собственно к чему это я: Завидую мужику, у которого есть дома токарка, фрезер и термичка. Чтобы поддерживать данный пепелац в исправном состоянии...
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2k
Frank Borman 23 часа назад
Незачет. У машины совсем нет поворотников. Как ей выдали техпаспорт, странно.
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