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7 вещей, которые СССР неожиданно поставил на колеса

7 вещей, которые СССР неожиданно поставил на колеса (7 фото)

Автор:
21 августа 2020 07:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   авто   история   факты   
714
7
Вы бы жили в бочке? Проверьте, как далеко Советы пошли в решении логистических вопросов.

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Метки: СССР   авто   история   факты   
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3  комментария
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53k
Алекс Юстасов Час назад
Последняя картинка никакого отношения к передвижным школам не имеет.
P.S. Приметой нашего времени похоже будут подпольные школы.
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10k
Corvus Corax Полчаса назад
"как далеко Советы пошли в решении..."
Белогвардеец писал? ))
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19k
Не местный Час назад
7 вещей, которые СССР неожиданно поставил на колеса
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Сергей

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