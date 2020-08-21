7 вещей, которые СССР неожиданно поставил на колеса

Вы бы жили в бочке? Проверьте, как далеко Советы пошли в решении логистических вопросов.
Полевые кухни.
Первоначально полевые кухни появились в армии Российской империи на конных повозках. В советские годы они были модифицированы и поставлены на кузов ГАЗ-АА.
Кинотеатр.
Какой ребенок не любит мультики? Советские дети имели возможность смотреть фильмы в мобильных кинотеатрах на автобусах. Они были произведены в 1950-х годах на базе автобуса ЗИС 155 и назывались «Сказака», «Малютка» и «Светлячок». Там было до 28 мест и кинопроектор с экраном внутри. Окна были покрыты плотными шторами.
Квас.
Летом квас по-прежнему остается одним из самых популярных напитков. В конце 1960-х годов на советских улицах появились специальные бочки на колесах, в которых квас оставался холодным весь день. Они обычно были окрашены в желтый цвет и оснащены кранами и палаткой для защиты напитка от солнца.
Библиотеки.
Библиотеки были в большинстве городов СССР, но в отдаленных деревнях было довольно сложно найти материал для чтения. Мобильные библиотеки (по прозвищу «библиобусы») появились в довоенные годы: некоторые библиотеки отправили несколько таких автомобилей. Их также отправляли на стройки и в колхозы.
Станции донорства крови.
Первые мобильные станции переливания крови появились для солдат в 1942 году. В послевоенные годы в Советском Союзе была создана система мобильных станций крови для снабжения больниц. Каждый год специальные группы приезжали в разные части страны на 2-3 недели, приезжали граждане и добровольно сдавали кровь.
Дома для полярников.
В советские годы ученые активно исследовали Арктику и Антарктику и пытались решить проблему выживания в крайне холодных условиях. В 1975 году они разработали блок в форме цилиндра, который можно перевозить в качестве трейлера. Они были намного теплее, чем трейлеры, которые использовались раньше. При температуре от -50 до -60 ° С снаружи, внутри было не ниже + 16 ° С. Эти бочки также были устойчивы к сильным ветрам. Там была кухня, спальня на 4 человека и котельная. Система отопления была спрятана под полом, а система вентиляции находилась над потолком. Однако длина бочки составляла всего 10 метров.
Школы.
Мобильные классные комнаты были отправлены в районы, где этих учреждений не было.
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P.S. Приметой нашего времени похоже будут подпольные школы.
Белогвардеец писал? ))