7 вещей, которые СССР неожиданно поставил на колеса

В советские годы ученые активно исследовали Арктику и Антарктику и пытались решить проблему выживания в крайне холодных условиях. В 1975 году они разработали блок в форме цилиндра, который можно перевозить в качестве трейлера. Они были намного теплее, чем трейлеры, которые использовались раньше. При температуре от -50 до -60 ° С снаружи, внутри было не ниже + 16 ° С. Эти бочки также были устойчивы к сильным ветрам. Там была кухня, спальня на 4 человека и котельная. Система отопления была спрятана под полом, а система вентиляции находилась над потолком. Однако длина бочки составляла всего 10 метров.