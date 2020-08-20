Как в Якутске уступают дорогу машине скорой помощи

Пользователь TikTok из Якутска Владимир Иванов выложил видео своей поездки на автомобиле скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами. На удивление, все автомоблисты сознательно уступили дорогу и создали свободный тоннель.
Неужели в России появляется культура вождения? Или это касается только Дальнего Востока?
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Авторский пост
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