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Как в Якутске уступают дорогу машине скорой помощи

Как в Якутске уступают дорогу машине скорой помощи (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобилисты   культура   пробка   скорая   скорая помощь   спецсигнал   якутск   
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Пользователь TikTok из Якутска Владимир Иванов выложил видео своей поездки на автомобиле скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами. На удивление, все автомоблисты сознательно уступили дорогу и создали свободный тоннель.

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Метки: авто   автомобилисты   культура   пробка   скорая   скорая помощь   спецсигнал   якутск   
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9  комментариев
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24k
Федор 2 часа назад
В Европе так же освобождают центральную часть дороги, а в центральной части России скорую пропускаю в крайнем левом ряду. Я думаю что если бы скорая просила пропустить по центру то и коридор так же создавали, просто слева удобней, в случае чего, можно выехать на встречку.
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27k
Кот Баюн 13 минут назад
много где пропускают, если бы не твари обочечные. которые просто из 2х полос делают три и смещаться уже некуда...
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565
Владимир Панин Полчаса назад
Да и у нас в МСК/МО готовы так пропускать. И как правило пускают. Просто на кой-то хрен скорая даже по трассе с отбойником почти всегда хочет ехать левее левого ряда. В итоге людям приходится перестраиваться в соседний ряд, они боятся (хотя чаще всего их пускают). В итоге все получается мееедлееенно.
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3k
yahaomsk Полчаса назад
уважуха водилам !!!
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26k
EvilHomer Полчаса назад
И сзади за скорой ехала вереница пид@расов, по любому было именно так
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15k
SolomonA 41 минуту назад
В Мосве еще к скорой хвост из пи..расов пристроился бы...
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8k
котегRUS 49 минут назад
У нас в Якутии машин мало, потому и дисциплинированные !
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4k
Вася 2 часа назад
всё как положено
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