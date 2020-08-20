“Ghost Car” — Прозрачный Pontiac со Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года

В 1940-м году Pontiac обновили для отражения изменений нового модельного года, а для выставки в Сан-Франциско собрали еще один прозрачный автомобиль на базе модели Torpedo Eight c 8-цилиндровым двигателем. После завершения выставок автомобили отправились в турне по дилерским центрам GM по всей стране. Судьба 8-цилиндрового Pontiac туманна, скорее всего до наших дней он не дожил. А вот история первого прозрачного автомобиля хорошо задокументирована: после турне по дилерам, Pontiac был передан в Смитсоновский институт в Вашингтоне, а потом кочевал от коллекционера к коллекционеру. Крайний раз автомобиль появлялся в продаже в 2011 году на аукционе RM Sotheby’s, где принес прежнему владельцу 308 000 долларов.