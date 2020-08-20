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“Ghost Car” — Прозрачный Pontiac со Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года

“Ghost Car” — Прозрачный Pontiac со Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года (10 фото)

Автор:
20 августа 2020 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: Pontiac Ghost Car   pontiac   авто   концепт   концепт-кар   олдтаймер   оргстекло   прозрачный автомобиль   
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В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке компания General Motors представила знаменитый павильон “Футурама”, привлекавший ежедневно десятки тысяч посетителей. На огромной площади был создан действующий макет города будущего (примерно 1960 года): с небоскребами, цветущими парками, широкими дорогами, по которым без устали сновали 50 000 миниатюрных автомобилей – зрелище завораживало!

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Метки: Pontiac Ghost Car   pontiac   авто   концепт   концепт-кар   олдтаймер   оргстекло   прозрачный автомобиль   
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1  комментарий
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Черный 2 дня назад
как то дешево он продал его
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Олег

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