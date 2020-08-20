“Ghost Car” — Прозрачный Pontiac со Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года

В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке компания General Motors представила знаменитый павильон “Футурама”, привлекавший ежедневно десятки тысяч посетителей. На огромной площади был создан действующий макет города будущего (примерно 1960 года): с небоскребами, цветущими парками, широкими дорогами, по которым без устали сновали 50 000 миниатюрных автомобилей – зрелище завораживало!
Макеты городов и сейчас вызывают живой интерес у массы граждан, что же говорить о 1939 году?! Павильон General Motors посетило в общей сложности около 5 000 000 человек. Грандиозный “Город будущего” помнят до сих пор, а вот некоторые другие экспонаты незаслуженно забыты, например, автомобиль Pontiac с прозрачными пластиковыми панелями кузова!
В 1930-е годы химические компании активно работали над новыми материалами. В 1935 году специалисты компании DuPont разработали первый, по-настоящему успешный, синтетический материал, известный сегодня как нейлон. Первыми изделиями из нейлона были женские чулки, однако, военные тоже не обошли стороной новинку и начали использовать материал, в том числе, в парашютных куполах.
Химики компании Rohm&Haas в тоже время разработали другой вид нового материла – оргстекло! Материал “родился” в результате экспериментов по созданию безопасных автомобильных стекол. Для демонстрации того, что оргстекло само по себе может широко применяться в промышленности, Rohm&Haas совместно с одним из своих крупнейших клиентов (General Motors), решили построить особенный Pontiac.
В рекламной брошюре GM Pontiac обозначался как “первый полноразмерный прозрачный автомобиль, когда-либо сделанный в Америке”! “Ghost Car” (Автомобиль-призрак) был четырехдверным седаном Pontiac Deluxe Six 1939 года, все внешние панели которого заменили на прозрачные, из акрилового стекла. Для придания большей привлекательности, силовые элементы кузова были покрыты медью, а панель салона и фурнитура – хромированы. В дополнение к прозрачному кузову (изготовленному Rohm&Haas по чертежам General Motors), все уплотнители, прокладки, коврики и даже шины были изготовлены из белой резины, поставленной американской компанией Royal Tyres (ну, почти белой). Странно, что спецы Rohm&Haas не отлили из прозрачного пластика руль, хотя в мировой практике подобное встречалось.
Бюджет “Ghost Car” составил внушительные по тем временам 25 000 долларов, что в нынешних деньгах составляет около полумиллиона долларов и вполне сопоставимо с созданием современного концепт-кара. Автомобиль был полностью функционален, если не принимать во внимание прозрачный кузов и белую резину – это стандартный Pontiac с 6-цилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. и трехступенчатой “механикой”. Винтовая пружинная подвеска, задний мост на полуэллиптических рессорах, барабанные тормоза вкруг – нормальный “американец” конца 1930-х годов.
6-цилиндровый двигатель объемом 3,6 литра (222,7 кубических дюймов)
В 1940-м году Pontiac обновили для отражения изменений нового модельного года, а для выставки в Сан-Франциско собрали еще один прозрачный автомобиль на базе модели Torpedo Eight c 8-цилиндровым двигателем. После завершения выставок автомобили отправились в турне по дилерским центрам GM по всей стране. Судьба 8-цилиндрового Pontiac туманна, скорее всего до наших дней он не дожил. А вот история первого прозрачного автомобиля хорошо задокументирована: после турне по дилерам, Pontiac был передан в Смитсоновский институт в Вашингтоне, а потом кочевал от коллекционера к коллекционеру. Крайний раз автомобиль появлялся в продаже в 2011 году на аукционе RM Sotheby’s, где принес прежнему владельцу 308 000 долларов.
Продавец рассчитывал, что автомобиль приобретет General Motors для своего Heritage Center, но уникальный экспонат вновь достался частному покупателю.
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