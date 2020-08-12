FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6259 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade

Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade (13 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2020 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Escalade   cadillac   cadillac escalade   Сильвестр Сталлоне   авто   лимузин   роскошь   сталлоне   
21824
13
1
Слай продает удлиненный и изготовленный по индивидуальному заказу Cadillac Escalade ESV 2019 года, который он заказал у Becker Automotive Design. Два года назад он заплатил за автомобиль колоссальные 409 000 долларов, теперь он готов расстаться с ним за 350 000 долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Escalade   cadillac   cadillac escalade   Сильвестр Сталлоне   авто   лимузин   роскошь   сталлоне   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
98
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
98  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
BillyBonzz 3 дня назад
какой -нибудь ниггер-рэпер купит, они понты любят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Miraton 2 часа назад
Ну нафиг, салон небось прокуренный сигарами.... )))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 13 часов назад
На катафалк очень похож автомобиль этот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
VedSpec 24 часа назад
Картохи можно много увести... Надо брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Николай Николаенко 24 часа назад
Катафалк
Катафалк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Денис Пантюшев День назад
Я подумаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 День назад
Тяжелые времена на всех отразились. Странно на него смотреть без покраски, я имею в виду Слая,белый как лунь стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On 2 дня назад
Видимо бабосы при пандемии и нехватке заработка стали кончатся и он больше не хочет оплачивать столь дорогостоящую машину. Вот и решил продать пока этот почти не юзаный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
klklkl Show Must Go On 23 часа назад
Бро, ему 74. Он уже пожалуй все заработал что хотел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On klklkl 22 часа назад
У него куча недвижимости дорогущей и т.д. И за все нужно платить онромные налоги и содержать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 2 дня назад
Ждем на дорогах Москвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
KEH1 Петрович 2 дня назад
Тимати уже истекает слюной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
23802 2 дня назад
Классный мужик!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
747
Andrey 2 дня назад
Понял что сделали ему какое-то дерьмо для нигеров сутенеров и решил продать негерам сутенерам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Родион 2 дня назад
Наеппка! Фуфырик не наполнен!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Syrfer Родион 22 часа назад
Так потому и скидка 59 000 тыр, что фуфырик уже выпит, был бы полный запросил бы начальные 409 000, а не 350 000 долларов.

Собственно, из статьи же видно - "По его собственным словам, автомобиль создавался под определенные цели, но недавно обстоятельства изменились, и теперь у него больше нет нужды в такой машине."(с)

Обстоятельства изменились, фуфырик выпит, значит нужды в машине больше нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mike Miller 2 дня назад
Понятно, что лицо у него после нескольких пластик выглядит странно.
Но, е-мое, - его ноги.. руки. Он вообще не похож на мужика в 74 года. Даже кожа не выглядит коже старого человека. Он спит в креме, что ли? Про осанку и говорить нечего. Выдающийся дядька.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Нвский Mike Miller 2 дня назад
Вечный спор кто круче Арни или Слай разрешен. Действительно крутой мужик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Nane First NameLast 2 дня назад
Там целый Сталлоне сидел! Балин, теперь после него вытирать все нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Витя Есенин 2 дня назад
Мне два пожалуйста заверните.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−45
svz1975 2 дня назад
Да, что делают с человеком витамины...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
disevenvis 2 дня назад
Если честно, то снаружи чем то катафалк напоминает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
X Æ A-12 3 дня назад
Жаль что не бронированный. Я может взял бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
496
Арам Текнеджян 3 дня назад
Бизнес джет, только без крыльев. И нах он вообще нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 3 дня назад
Не бит, не крашен. Только старичок 74 лет ездил по воскресеньям в качалку, да дочерей своих возил в фитнесс-клубы и солярии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Profinerus 3 дня назад
Место для одного фуфырика?! Не, не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев (из 69)
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Эксклюзивный лимузин-самолет, на котором можно ездить по дорогам, уйдет с молотка Эксклюзивный лимузин-самолет, на котором можно ездить по дорогам, уйдет с молотка Бронированный Cadillac Escalade с невероятно роскошным салоном Бронированный Cadillac Escalade с невероятно роскошным салоном Растянутый и роскошный: Cadillac Escalade ESV известного американского футболиста Растянутый и роскошный: Cadillac Escalade ESV известного американского футболиста Cadillac Escalade превратили в роскошный лимузин Cadillac Escalade превратили в роскошный лимузин Cadillac Escalade 60 лет назад: дизайнер представил, как выглядел бы роскошный внедорожник в прошлом Cadillac Escalade 60 лет назад: дизайнер представил, как выглядел бы роскошный внедорожник в прошлом
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
0
1139
Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
2
107
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
151
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Как правильно клеить обои: простые, но полезные советы
4
9
Как правильно клеить обои: простые, но полезные советы
Массажное масло и свечи: тестируют врачи
Массажное масло и свечи: тестируют врачи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#дтп#еда#сша#комментарии#кошки#подборка
#юмор#животные#россия#картинки#питомцы#протесты#жизнь#кот#москва#полезно
#прикол#интересно#собака#авария#природа#спорт#авто авария#коты#новости#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться