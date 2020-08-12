Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade

Слай продает удлиненный и изготовленный по индивидуальному заказу Cadillac Escalade ESV 2019 года, который он заказал у Becker Automotive Design. Два года назад он заплатил за автомобиль колоссальные 409 000 долларов, теперь он готов расстаться с ним за 350 000 долларов.
Хотя новый Cadillac Escalade ESV, которому еще только предстоит выйти на рынок, станет самой большой моделью в истории бренда, длиннобазный внедорожник предыдущего поколения маленьким тоже не назовешь: до длины в 5,7 метра ему не хватает всего трех миллиметров.
Но у всех свои вкусы и потребности, а уж у звезд и подавно. Вот и актер Сильвестр Сталлоне решил, что заводской ESV для него все же тесноват, и попросил калифорнийское ателье растянуть его еще на добрых полметра.
Но у всех свои вкусы и потребности, а уж у звезд и подавно. Вот и актер Сильвестр Сталлоне решил, что заводской ESV для него все же тесноват, и попросил калифорнийское ателье растянуть его еще на добрых полметра.
Получился этакий внедорожный лимузин, причем в оформлении его внутреннего пространства легендарный Слай принял самое активное участие. Becker Cadillac ESV получил белую кожаную отделку, складные деревянные столики, 43-дюймовый телевизор, служащий перегородкой между передним рядом и задней частью, акустическую систему 7.1, мини-бар, шторы с электроприводом, пару 12-дюймовых экранов – помимо прочего.
Теперь 74-летний Сталлоне продает эту роскошь. По его собственным словам, автомобиль создавался под определенные цели, но недавно обстоятельства изменились, и теперь у него больше нет нужды в такой машине. При этом звезда «Рокки» и «Рэмбо» выразила надежду, что уникальный внедорожник будет служить новому владельцу долгие годы.
Цена вопроса – 350 тысяч долларов (25,6 миллиона рублей по текущему курсу). Это в пять раз больше, чем просят в США за базовый Escalade ESV 2020 модельного года. На самом деле не так уж и много: с учетом «звездной» истории, всего дополнительного оборудования и скромного пробега в 1 тысячу миль (1 609 км).
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Собственно, из статьи же видно - "По его собственным словам, автомобиль создавался под определенные цели, но недавно обстоятельства изменились, и теперь у него больше нет нужды в такой машине."(с)
Обстоятельства изменились, фуфырик выпит, значит нужды в машине больше нет.
Но, е-мое, - его ноги.. руки. Он вообще не похож на мужика в 74 года. Даже кожа не выглядит коже старого человека. Он спит в креме, что ли? Про осанку и говорить нечего. Выдающийся дядька.