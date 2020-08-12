Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade

Хотя новый Cadillac Escalade ESV, которому еще только предстоит выйти на рынок, станет самой большой моделью в истории бренда, длиннобазный внедорожник предыдущего поколения маленьким тоже не назовешь: до длины в 5,7 метра ему не хватает всего трех миллиметров.



Но у всех свои вкусы и потребности, а уж у звезд и подавно. Вот и актер Сильвестр Сталлоне решил, что заводской ESV для него все же тесноват, и попросил калифорнийское ателье растянуть его еще на добрых полметра.