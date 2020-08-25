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В Комсомольске-на-Амуре таксист бежал за автобусом с ножом и криками

В Комсомольске-на-Амуре таксист бежал за автобусом с ножом и криками (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автобус   интересное   комсомольск-на-амуре   такси   таксист   фото   
849
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Ох, уж эти дорожные войны! В Комсомольске-на-Амуре таксист и водитель автобуса не поделили полосу и завязался конфликт, в ходе которого водитель такси с ножом гнался за автобусом.

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Метки: авто   автобус   интересное   комсомольск-на-амуре   такси   таксист   фото   
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10  комментариев
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10k
wilddewill 2 часа назад
Хорошо бы ему было если бы он смог это колесо порезать))) контузия была бы обеспечена)))
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ddp wilddewill 2 часа назад
Судя по его действиям, минимум один раз он уже «колесо порезал».
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1k
Vlad Nikolskiy 21 минуту назад
В Комсомольске реально опасно работать таксистом не имея оружия. Хотя бы монтировку под рукой. А у этого гражданина видимо нервная система расшатанная оказалась.
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0
ORIENT 23 минуты назад
Не знаю как сейчас, а в советские времена это был конкретно бандитский город. Местные говорили: Комсомольск строили 40 комсомольцев и 40,000 заключённых, которые там и остались жить. А в 90-е годы и вообще швах там был.
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2k
ишты 54 минуты назад
Мучает один вопрос. При получении прав он должен был пройти медкомиссию - как его психиатр-то пропустил?!
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Таксист увидел, что колесо у автобуса лысое и просто хотел немного углубить протектор. Он очень сильно беспокоился за безопасность пассажиров.
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4k
Борис Час назад
Пока вы находитесь внутри транспорта, он видит вас, как одно большое животное и не пытается проникнуть внутрь! Не выходите из машины и не открывайте окна)
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34k
Нанук Паналык Час назад
В Комсомольске-на-Амуре таксист бежал за автобусом с ножом и криками
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14
Sidor Час назад
Он фургал ))) Причем типичный
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