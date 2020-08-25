В Комсомольске-на-Амуре таксист бежал за автобусом с ножом и криками

Позже и.о. начальника отдела транспорта администрации города Никиты Симакова, аварии не случалось. Таксист просто не пропустил автобус, решив, что его нагло подрезали, сообщает "Хабаровский край сегодня".

— По словам таксиста, водитель общественного транспорта его подрезал. На людей он не нападал, пытался порезать колесо, — сказал Симаков. Так же он отметил, что автобус не пострадал.