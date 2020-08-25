В Комсомольске-на-Амуре таксист бежал за автобусом с ножом и криками

Ох, уж эти дорожные войны! В Комсомольске-на-Амуре таксист и водитель автобуса не поделили полосу и завязался конфликт, в ходе которого водитель такси с ножом гнался за автобусом.
Пассажиры автобуса стали очевидцами дорожного конфликта, в котором участвовал таксист и водитель автобуса. В какой-то момент таксист догнал автобус, выскочил из автомобиля, выхватил нож и пытался догнать автобус. При этом он требовал, чтобы водитель открыл двери. Пассажиры явно не были в восторге от выходок молодого человека.
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Позже и.о. начальника отдела транспорта администрации города Никиты Симакова, аварии не случалось. Таксист просто не пропустил автобус, решив, что его нагло подрезали, сообщает "Хабаровский край сегодня".
— По словам таксиста, водитель общественного транспорта его подрезал. На людей он не нападал, пытался порезать колесо, — сказал Симаков. Так же он отметил, что автобус не пострадал.
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