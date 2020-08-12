Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II — очень редкий и желанный зверь

Всего было произведено 500 экземпляров Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года выпуска, и один потрясающий экземпляр недавно был выставлен на продажу через площадку Gooding & Company.
По правилам FIA, для участия в гонках DTM автопроизводитель должен выпустить дорожный вариант гоночной машины для омологации. Так и появилась на свет это версия, тиражом в 500 экземпляров.
Автомобили получил спортивный обвес, большой спойлер и спортивную подвеску.
Под капотом у них стоит 2.5-литровый двигатель Cosworth мощностью 235 л.с. и 245 Нм крутящего момента.
Данный экземпляр был продан в Японии, спустя много лет он переехал в США. За все эти годы на нем проехали всего 10 000 километров.
В этом году его выставили на онлайн-аукцион дома Gooding&Company. Эстимейт был $225,000 — $275,000, а продали его за $258,500 (20 800 000 руб.).
Фото взяты с сайта bid.goodingco.com
Источник:
Ссылки по теме:
- Mercedes-Benz W124 E420 после полной реставрации
- В этом универсале Mercedes-Benz E36 AMG семь посадочных мест
- Puch 500 GE 1993 – "Гелик", но не "Мерседес"
- Hartge F1: уникальный Mercedes-Benz W124 с доработанным двигателем от BMW
- "Benzillac" — Mercedes-Benz SL скрестили с Cadillac Eldorado 60-х годов
0
Новости партнёров
Загрузка...