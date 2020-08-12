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Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II — очень редкий и желанный зверь

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II — очень редкий и желанный зверь (27 фото)

Автор:
12 августа 2020 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автоаукцион   редкие автомобили   янгтаймер   
876
27
Всего было произведено 500 экземпляров Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года выпуска, и один потрясающий экземпляр недавно был выставлен на продажу через площадку Gooding & Company.

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Метки: mercedes   mercedes-benz   авто   автоаукцион   редкие автомобили   янгтаймер   
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3  комментария
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6k
kaboza 3 дня назад
в конце 90х в мск видал в живую, около института мэси на спортивной стоял во дворике.
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17k
Сергей Костюнин kaboza 2 дня назад
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27k
Элек Мек 3 дня назад
Шикарный авто.
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