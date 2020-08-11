Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец

Водитель BMW X5 E70 превысил установленный законом лимит совсем чуть-чуть: при разрешенной максимальной скорости 70 км/ч он ехал 81 км/ч. В России за это его даже не оштрафовали бы, но по законам Германии ему пришлось заплатить €20 (=1700 рублей).



Однако в момент проезда через пункт контроля скорости автомобилист показал камере средний палец. Полиция Верхней Франконии не нашла юмора в этом поступке: провокационный жест был признан оскорблением властей.



В итоге Окружной суд Кульмбаха постановил увеличить штраф до €1500 (= 130 000 рублей), то есть в 75 раз! Но и это не все: не соблюдающему рамки приличия водителю на месяц запретили садиться за руль.