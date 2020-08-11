FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6259 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец

Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец (1 фото)

Автор:
11 августа 2020 11:03
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   германия   камера фиксации   пдд   превышение скорости   штраф   
5755
1
Немецкая полиция рассказала на своей страничке в Facebook о курьезном случае. 26-летний водитель BMW X5 превысил скорость и, заметив, что его фиксирует камера контроля скорости, показал средний палец.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: bmw   авто   германия   камера фиксации   пдд   превышение скорости   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Борис Карабанов 4 дня назад
- Совсем полиция распоясалась! Скоро за косой взгляд сажать будут! 37-й год! Цепные псы путена!
- Ты чё? Это же в Германиии!
- Я и говорю, правильно, дисциплина и уважение к власти - основа государственности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
21k
Carma Warrior 2 дня назад
Если бы это был АРАБ, то тогда я бы удивился очень. При том, что местные жители ездят там достаточно аккуратно, в том время как эти чурки арабские носятся как спиди гонщики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
im240 3 дня назад
водитель пропеллера это диагноз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_Aleks_ 4 дня назад
Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Tu9R 4 дня назад
Если бы был чёрный или араб за рулём простили бы превышение и рассмотрели бы "неуважение" как нецелесообразность установленного скоростного режима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
MoZaR 4 дня назад
А у нас можно так же?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Кристофер Робин 4 дня назад
Деюро претензии не обоснованы, должны были доказать что этот жест адресован органам власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка 4 дня назад
Абсолютно неправомерно, с точки зрения закона.

1) Владелец внутри частной собственности.
2) Камера не человек, а следовательно нет конкретной персоны.
3) Владелец мог только что чесать нос.
4) Владелец мог показывать жест кому то другому.

А вы дальше орите, что у нас милицейское государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
776166 Психологическая поддержка 4 дня назад
Всё абсолютно правильно сказали, но у нас полицейское государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка 776166 День назад
Привычка )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
? ? ? 4 дня назад
то-то я смотрю, они лого обновили...
то-то я смотрю, они лого обновили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк 4 дня назад
Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexander 4 дня назад
Ажно 81 км\ч разогнался лютый гонщик. Зачётное название. Авторы фишек превращают ресурс в помойку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Юра Alexander 4 дня назад
Бандит-рецедивист! А что, одно преступление, потом сразу второе, ещё более дикое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
824
Pavel Alexander 4 дня назад
Живу в Латвии так тут пока едешь знак +9 всё норм, а вот больше уже штрафуют!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
834
lis-artful Alexander 13 часов назад
Фишки давно уже стали помойкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Aleksandr 4 дня назад
БМВ-это не марка, а половая ориентация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
methos2 Aleksandr 4 дня назад
+1
Нетрадиционная....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Matrix 4 дня назад
Если бы у нас что-то подобное было, то тут же бы всякие там ЕСПЧ возбудились бы и куча правозащитных организаций из гейропы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юлия Matrix 4 дня назад
Что то подобное это что?

В Германии штрафуют за превышение.
В Германии публичные оскорбления уголовно! наказуемы и пофигу кому они предназначены.
Или вы возмущены тем, что ограничивают ваше право срать на голову окружающим?

Так было всегда. Это ни для кого не секрет, официальная и общедоступная информация.
Ничего фантастического или невероятного для Германии тут не произошло.
он знал, что делал и что за это будет а татай.

А вот когда на дороге куча долбоящеров, которые учат друг друга и устраивают разборки на дороге, потому что у них подгорает это реальная дичь.

Кстати ему выписали вполне скромно.
Вполне спокойно мог и в 4000 вылететь парень.
Что то подобное это что? В Германии штрафуют за превышение. В Германии публичные оскорбления уголовно! наказуемы и пофигу кому они предназначены. Или вы возмущены тем, что ограничивают ваше право срать на голову окружающим? Так было всегда. Это ни для кого не секрет, официальная и общедоступная информация. Ничего фантастического или невероятного для Германии тут не произошло. он знал, что делал и что за это будет а татай. А вот когда на дороге куча долбоящеров, которые учат друг друга и устраивают разборки на дороге, потому что у них подгорает это реальная дичь. Кстати ему выписали вполне скромно. Вполне спокойно мог и в 4000 вылететь парень.
Что то подобное это что? В Германии штрафуют за превышение. В Германии публичные оскорбления уголовно! наказуемы и пофигу кому они предназначены. Или вы возмущены тем, что ограничивают ваше право срать на голову окружающим? Так было всегда. Это ни для кого не секрет, официальная и общедоступная информация. Ничего фантастического или невероятного для Германии тут не произошло. он знал, что делал и что за это будет а татай. А вот когда на дороге куча долбоящеров, которые учат друг друга и устраивают разборки на дороге, потому что у них подгорает это реальная дичь. Кстати ему выписали вполне скромно. Вполне спокойно мог и в 4000 вылететь парень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor 4 дня назад
Идиёт! На идиотентест его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 4 дня назад
Всё правильно сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
407
Добрый Самаритянин 4 дня назад
Сильно сказано: ГОНЩИК !
Бабушка на ходунках быстрее передвигается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Полиция Германии изъяла 120 спортивных автомобилей во время автопробега Eurorally Полиция Германии изъяла 120 спортивных автомобилей во время автопробега Eurorally Идеальная BMW «Семёрка», которая 23 года простояла у дилера Идеальная BMW «Семёрка», которая 23 года простояла у дилера В Германии полицейские продолжают бороться с очень блестящими автомобилями В Германии полицейские продолжают бороться с очень блестящими автомобилями Добавьте немного желтого цвета в свою жизнь с этим кабриолетом BMW M3 Добавьте немного желтого цвета в свою жизнь с этим кабриолетом BMW M3 Нестандартный BMW X6 в стиле стимпанк с суицидальными дверями Нестандартный BMW X6 в стиле стимпанк с суицидальными дверями
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
151
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
2
107
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кажется, у меня коронавирус. План действий
0
10
Кажется, у меня коронавирус. План действий
Как правильно клеить обои: простые, но полезные советы
4
9
Как правильно клеить обои: простые, но полезные советы
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото)
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#дтп#еда#сша#комментарии#кошки#подборка
#юмор#животные#россия#картинки#питомцы#протесты#жизнь#кот#москва#полезно
#прикол#интересно#собака#авария#природа#спорт#авто авария#коты#новости#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться