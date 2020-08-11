Гонщик на BMW получил 75-кратный штраф за то, что показал в камеру средний палец

Немецкая полиция рассказала на своей страничке в Facebook о курьезном случае. 26-летний водитель BMW X5 превысил скорость и, заметив, что его фиксирует камера контроля скорости, показал средний палец.
Водитель BMW X5 E70 превысил установленный законом лимит совсем чуть-чуть: при разрешенной максимальной скорости 70 км/ч он ехал 81 км/ч. В России за это его даже не оштрафовали бы, но по законам Германии ему пришлось заплатить €20 (=1700 рублей).
Однако в момент проезда через пункт контроля скорости автомобилист показал камере средний палец. Полиция Верхней Франконии не нашла юмора в этом поступке: провокационный жест был признан оскорблением властей.
В итоге Окружной суд Кульмбаха постановил увеличить штраф до €1500 (= 130 000 рублей), то есть в 75 раз! Но и это не все: не соблюдающему рамки приличия водителю на месяц запретили садиться за руль.
Однако в момент проезда через пункт контроля скорости автомобилист показал камере средний палец. Полиция Верхней Франконии не нашла юмора в этом поступке: провокационный жест был признан оскорблением властей.
В итоге Окружной суд Кульмбаха постановил увеличить штраф до €1500 (= 130 000 рублей), то есть в 75 раз! Но и это не все: не соблюдающему рамки приличия водителю на месяц запретили садиться за руль.
Verwarnungsgeld verfünfundsiebzigfacht Mit ausgestrecktem Mittelfinger fuhr ein Autofahrer im April durch eine...Опубликовано Polizei Oberfranken Понедельник, 3 августа 2020 г.
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- Ты чё? Это же в Германиии!
- Я и говорю, правильно, дисциплина и уважение к власти - основа государственности!
1) Владелец внутри частной собственности.
2) Камера не человек, а следовательно нет конкретной персоны.
3) Владелец мог только что чесать нос.
4) Владелец мог показывать жест кому то другому.
А вы дальше орите, что у нас милицейское государство.
Нетрадиционная....
В Германии штрафуют за превышение.
В Германии публичные оскорбления уголовно! наказуемы и пофигу кому они предназначены.
Или вы возмущены тем, что ограничивают ваше право срать на голову окружающим?
Так было всегда. Это ни для кого не секрет, официальная и общедоступная информация.
Ничего фантастического или невероятного для Германии тут не произошло.
он знал, что делал и что за это будет а татай.
А вот когда на дороге куча долбоящеров, которые учат друг друга и устраивают разборки на дороге, потому что у них подгорает это реальная дичь.
Кстати ему выписали вполне скромно.
Вполне спокойно мог и в 4000 вылететь парень.
Бабушка на ходунках быстрее передвигается...