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Не понятно, каким цинизмом надо обладать, чтобы в эти дни проводить нацистские марши и восхвалять боевиков СС и других структур Третьего Рейха. А они проводятся, причем каждый год. Самое страшное, что в обществе это не вызывает никакого порицания. Как будто, так и должно быть, как будто это правильно.Украина в этом плане решила переплюнуть своих прибалтийских коллег и к почестям фашистов и нацистов добавились ещё и антироссийские призывы. Марши националистов прошли в Киеве и Львове, где воспевали членов СС «Галичина». Кто не знает, это дивизия украинских псов Генриха Гиммлера, которых он понабрал, когда Третий рейх начал испытывать кадровый дефицит. А те и рады были продать Родину и пойти убивать своих соотечественников.Что характерно, только один смельчак Александр Мачаев в столице Украины высказал в лицо марширующим все, что о них думает. Он призвал участников акции «убираться в свою бандерландию» и «создавать там что угодно, хоть дивизию СС». Причем он отметил один интересный факт:«Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента (не запрещает)»Ответом ему были яростные вопли про «пойдем на Москву, нас – рать». Причем такие же планы имеют и их коллеги из Львова. Там чествование убийц из дивизии «Галичины» сделали официальным мероприятием. В этом позорном сборище участвовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.Организатор нацистского шабаша Василий Бычко заявил следующее:«Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед»Дойдут только в том случае, если после них будут идти поливальные машины, а в них самих люди будут кидать тухлые яйца.Удивительно, что в современном мире, где каждый борется за право быть определенного пола, сексуальных предпочтений и общественных свободы, чествование признанных миром убийц проходят настолько открыто и свободно. Или Украине все можно? Странная позиция. Однако то, что ещё есть люди, готовые в лицо нацистам наших дней сказать правду с лицо, говорит о том, что мир не безнадежен.