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Требуется усиленное лечение: националисты Украины решили пойти на Москву

Требуется усиленное лечение: националисты Украины решили пойти на Москву (1 фото)

Автор:
09 мая 2021 18:36
Метки: Украина   галичина   нацизм   
587
1
Празднования 8 и 9 мая в России и Европе, хоть и связаны с одним событием, но разительно отличаются. На западе эти дни проходят под эгидой дня примирения, в России же в эти дни вспоминают ту жертву, которую понес русский народ ради заветного слова «победа». Однако ещё более отличаются в этом вопросе страны Прибалтики и Украина, которые за пеленой независимости потеряли ориентиры что такое хорошо, а что плохо.

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Метки: Украина   галичина   нацизм   
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31  комментарий
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Ответом ему были яростные вопли про «пойдем на Москву, нас – рать»

ПИ.з.деть не мешки ворочать
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3k
lex445 Минуту назад
На Москву? Да ты сдохнешь, даже не переступив границу России. Тебя в ДНР-ЛНР замочат!!!
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41k
Максим Т. 4 минуты назад
Да? А сказки читали в детстве?

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9k
Гуляка 5 минут назад
Да пусть идут... В Сибири снега много... Да уран тоже где-то завалялся в шахтах...
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8k
Касьян Пуздой 18 минут назад
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3k
mtonaka 20 минут назад
Ждём не дождёмся!))
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18k
Luc72 Полчаса назад
Празднование 8-го и 9-го...
Вот не могли немного подождать, буквально несколько часов, чтобы 9-е наступило и в России и в Европе. Хотя... там много было перипетий...
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514k
Alexey Berestenko 39 минут назад
Ну чтож....
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8k
MihailoSerbiya 57 минут назад
Olga Barskaya zachem takoy krasiviy den pachkat slovami Ukraina i Pribaltika . Eto kakbuto na tort postavili 2 g o v n @ .Razve eto tort ?
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10k
кира Час назад
Собака за забором тоже громко тявкает. Они такие смелые и наглые, когда в толпе своих обкуренных недоумков. А по одному, да на чужой земле мигом хвост подожмут.
Во время войны даже уголовники ненавидели предателей и дезертиров.
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5k
insaider Час назад
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8k
Nikita Час назад
Да пусть идут. Встретят с распростёртыми обьятиями...
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40k
Александр 2 часа назад
Зачем лечение, пумть идут ) Они пока не могут до своих то границ дойти, а тут прямо на москву. Велком хули, лично встречу )
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