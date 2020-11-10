2 тыс. российских миротворцев и 380 ед. техники введены в Карабах

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентом РФ Путиным и президентом Азербайджана Алиевым о прекращении войны за Нагорный Карабах. Пашинян был первым, кто это сообщил. Затем достигнутые договорённости подтвердил Кремль, а Владимир Путин и Ильхам Аливе выступили с экстренными заявлениями. Пашинян обещал выступить позже.



В Ереване тем временем вспыхнули беспорядки. Несколько тысяч людей окружили правительственный квартал, несколько сотен ворвались в здание правительства Армении. Они искали там президента Пашиняна, чтобы призвать его к ответу за капитуляцию Армении по Нагорному Карабаху, как они считают. Фактически, протестующие в Ереване протестуют против мира и прекращения войны, выступают за продолжение войны. Протестующие также требуют, чтобы власть в старне взяло военное командование.



Однако у этих протестов нет перспектив, так как в Карабах уже введены российские миротворцы, которые надёжно обеспечат безопасность и стабильность, как в Карабахе, так и в Армении.



фото: стопкадр, видео: Минобороны РФ\пресс-служба Кремля ,текст: Александр Точка