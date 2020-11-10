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2 тыс. российских миротворцев и 380 ед. техники введены в Карабах

2 тыс. российских миротворцев и 380 ед. техники введены в Карабах (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 04:21
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Карабах   Минобороны РФ   армения   армия россии   ввод миротворцев в карабах   общество   политика   россия ввела миротворцев в карабах   
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Сразу же после экстренного заявления Владимира Путина, которое состоялось в два часа ночи вторника, Минобороны РФ приступило к развёртыванию контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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Метки: Карабах   Минобороны РФ   армения   армия россии   ввод миротворцев в карабах   общество   политика   россия ввела миротворцев в карабах   
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2  комментария
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Hellgone 17 минут назад
У меня странное чувство что мы просто забираем Карабах себе.
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albedo 6 минут назад
В общем классика - пришел русский генерал-губернатор и сказал - будете выполнять Казанские договоренности.
А кто не захочет - к стенке.
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