2 тыс. российских миротворцев и 380 ед. техники введены в Карабах

Сразу же после экстренного заявления Владимира Путина, которое состоялось в два часа ночи вторника, Минобороны РФ приступило к развёртыванию контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
В Карабах отправлено 2 тыс. военнослужащих и 380 единиц военной техники.
«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — сообщает Минобороны РФ.
«Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», — сообщает Минобороны РФ.
Переброска российского миротворческого контингента осуществляется с военного аэродрома в Ульяновске. В Карабах направлена 15-я отдельная мотострелковая бригада ЦФО.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, что вместе с российскими миротворцами в Карабах будут введены и турецкие миротворцы, однако эти сообщения пока никак не подтверждены ни Кремлём ни Турцией. Скорее всего, речь идёт о присутствии турецких военных наблюдателей в миротворческом штабе, а вот миротворцы будут именно российские. Президент РФ Владимир Путин в своём экстренном заявлении сообщил о вводе российского миротворческого контингента, про турецких миротворцев никто кроме Алиева не упоминал.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев завил, что вместе с российскими миротворцами в Карабах будут введены и турецкие миротворцы, однако эти сообщения пока никак не подтверждены ни Кремлём ни Турцией. Скорее всего, речь идёт о присутствии турецких военных наблюдателей в миротворческом штабе, а вот миротворцы будут именно российские. Президент РФ Владимир Путин в своём экстренном заявлении сообщил о вводе российского миротворческого контингента, про турецких миротворцев никто кроме Алиева не упоминал.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентом РФ Путиным и президентом Азербайджана Алиевым о прекращении войны за Нагорный Карабах. Пашинян был первым, кто это сообщил. Затем достигнутые договорённости подтвердил Кремль, а Владимир Путин и Ильхам Аливе выступили с экстренными заявлениями. Пашинян обещал выступить позже.
В Ереване тем временем вспыхнули беспорядки. Несколько тысяч людей окружили правительственный квартал, несколько сотен ворвались в здание правительства Армении. Они искали там президента Пашиняна, чтобы призвать его к ответу за капитуляцию Армении по Нагорному Карабаху, как они считают. Фактически, протестующие в Ереване протестуют против мира и прекращения войны, выступают за продолжение войны. Протестующие также требуют, чтобы власть в старне взяло военное командование.
Однако у этих протестов нет перспектив, так как в Карабах уже введены российские миротворцы, которые надёжно обеспечат безопасность и стабильность, как в Карабахе, так и в Армении.
фото: стопкадр, видео: Минобороны РФ\пресс-служба Кремля ,текст: Александр Точка
В Ереване тем временем вспыхнули беспорядки. Несколько тысяч людей окружили правительственный квартал, несколько сотен ворвались в здание правительства Армении. Они искали там президента Пашиняна, чтобы призвать его к ответу за капитуляцию Армении по Нагорному Карабаху, как они считают. Фактически, протестующие в Ереване протестуют против мира и прекращения войны, выступают за продолжение войны. Протестующие также требуют, чтобы власть в старне взяло военное командование.
Однако у этих протестов нет перспектив, так как в Карабах уже введены российские миротворцы, которые надёжно обеспечат безопасность и стабильность, как в Карабахе, так и в Армении.
фото: стопкадр, видео: Минобороны РФ\пресс-служба Кремля ,текст: Александр Точка
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Метки: Карабах Минобороны РФ армения армия россии ввод миротворцев в карабах общество политика россия ввела миротворцев в карабах
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