Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное»

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник... Тест: угадай значение слова Тест: угадай значение слова Существо с «разочарованным человеческим лицом» озадачило жителей тайской деревни Существо с «разочарованным человеческим лицом» озадачило жителей... 14 невероятных фактов о Норвегии 14 невероятных фактов о Норвегии Ретро фотографии Ретро фотографии Переписка начальника со своим бывшим сотрудником Переписка начальника со своим бывшим сотрудником Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты Мифы, легенды и мистификации: разоблачаем популярные... В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел... "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и на себе испытал прелести госмедицины "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и на себе испытал... Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся... История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Они новее, чем вы думаете Они новее, чем вы думаете Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно... "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta... Интересные и прикольные фото Интересные и прикольные фото
Главная > Антифишки 
Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное»

Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное» (2 фото)

Автор:
28 октября 2020 18:25
Метки: Магомедов   Макрон   оскорбление   религия   собчак   франция   
1502
2
Среденевес АСА Магомед Исмаилов оскорбил телеведующую Ксению Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Магомедов   Макрон   оскорбление   религия   собчак   франция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Федор Медведев 3 дня назад
в мире животных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
741
Роман 13 часов назад
повстречались два говна - их борьба была равна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−863
Dmitry Kurtov 2 дня назад
4k
Elf_80_Lvl Dmitry Kurtov 3 часа назад
Они заложники толерантности.
________________________________
Так какого же хера их руководители, демократы и либералы, не заложники толерантности? Получается как в мультике Шрек: "Многие из вас погибнут, но мы готовы пойти на эти жертвы". Так пусть сами и идут на жертвы. А ещё лучше, пусть идут на ... со своей толерантностью и либерализмом. Я лично на жертвы идти не буду, и при опасности буду урюков мочить, как уже мочил в 85-м.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elf_80_Lvl 2 дня назад
Проблема многих стран в толерантности, когда ради голосов избирателей политики дают обещания и принимают законы которые идут во вред населению и теперь они боятся задевать интересы всяких меньшинств, ибо сразу начинаются бунты по расовому или религиозному признаку.
Считать героем человека который вдруг о чудо потребовал от подчиненных выполнять свою работу и следовать закону, это дно .
Религия религией, но убивать людей из-за картинки плохо. Убийца учителя не герой и защитник религии, а дегенерат который поднасрал своим единоверцам причем конкретно. Теперь правительство Китая может без всяких зазрений совести прессовать около 52% жителей одного региона страны, на все обвинения, всяких международных правозащитников они с чистой душой будут говорить "Мы должны искоренить возможность обезглавливания учителей в школах у нас в стране " или "Во Франции мусульмане живут свободно и режут головы учителям , что бы у нас такого не происходило мы вынуждены поместить мусульман проживающих в нашей стране в лагеря переобучения и повышения квалификации, что бы они избавились от таких привычек. Содержаться в них они будут до тех пор пока мы не убедимся в безопасности учителей в наших школах". Все беды от фанатиков и дураков политиков.
Жду не дождусь цирка который начнется во Франции когда к власти придет кто либо из соратников Ле Пен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Кактус 2 дня назад
Это с-р-а-н-ы-й журнал давно работает за гранью. Это возможно только в п-и-д-а-р-с-к-о-й хранции. Любые святыни надо уважать. Не зависимо от места. Жду с нетерпением когда отрежут голову ксюшади
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
евгений Кактус 2 дня назад
Лошадку жалко. Мы же не живодеры

Лошадку жалко. Мы же не живодеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Роман Кактус 13 часов назад
твой бог такой слабый, что его надо защищать самим людям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180k
MASK 2 дня назад
Глядя на фото этого Магомеда, на ум приходят те эпитеты, которыми он назвал Собчак. Это в мусульманских традициях, оскорблять женщину, и считать ее ниже себя. А Собчак все правильно сказала. Приперлись во Францию мусульмане, которым всегда плохо в своих странах, так пусть уважают ее традиции. Если вы такие религиозные фанатики, так и живите среди своих, таких же ослов. Нет, им надо обязательно загаживать нормальные страны, куда их не звали.

Вот эта вся их "культура" :
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow MASK 2 дня назад
Жопу помыл, попил, снова жопу помыл - все идет по плану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Graf_Dracula 2 дня назад
Ой что твориться в мире. Люди, КОВИД был, вы не забыли? Может на нем сосредоточимся, ну или на вакцине к нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Неужели кого-то волнует мнение одного пришибленного на голову относительно другого, не менее пришибленного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andy 2 дня назад
Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих 2 дня назад
Сдается мне, все же будет в достаточно близком времени этакая мировая резня, после которой представителей некой мирной религии больше не останется, разве только в зоопарках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Мих 2 дня назад
Мирных религий не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elf_80_Lvl Михаил 2 дня назад
Буддизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sergey5791 2 дня назад
Обсуждаем современный глас общества! Мненмя Элит блях! Одна телеведущая, ой нет , блогерша, да у неё на канале лайков ёпегонихай! Второй - боец чего-то там ! Вот он глас народа! Равнение на них! Давайте прислушаемся! Ведь на таких как они вся страна держится! Вот они нам, не далеким, всё и растатавят по полкам !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ВАТНИК 2 дня назад
глупую голову носит эта лошадь....
глупую голову носит эта лошадь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 дня назад
Не знаю... Почитал, посмотрел. Одно не пойму, зачем оскорблять животных? Перед нами два ярких представителя Homo sapiens. Причем, оба в самом ублюдочном исполнении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Максим 2 дня назад
что это за животное магомед?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Bambucha Andrianov 3 дня назад
Дроздов одобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Bambucha Andrianov 3 дня назад
среденевес???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232k
Rusbond 3 дня назад
Согласен с ним. Собчак тупое животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
banga911 3 дня назад
Ну теперь то ей отрежут голову?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−863
Dmitry Kurtov 3 дня назад
Отчасти он прав. Даже, во многом. Макрон - герой, блин. Напомню, убитый учитель обращался в полицию, где ему сказали, что всё в порядке, что всё под контролем. Полиция нихера не делала, них..я не проверяла. Через несколько дней учителя убили. И вот тут-то полиция развила бурную деятельность, наарестовывала кучу террористов, Макарон начал выступать, мол, не допустим, не простим, учитель - герой! Твою мать! А где ты был, когда учитель обращался к властям! Где была эта самая полиция?! Сука, ты жертвуешь жизнями своих же избирателей, своего народа. Стоит ли вся мировая демократия жизни одного учителя? Нет. И вопрос, готова ли лошадь пожертвовать своей жизнью ради демократии? Думаю, не готова, впрочем, как и все демократы. Они готовы жертвовать чужими жизнями, но не своей. Элита, твою мать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elf_80_Lvl Dmitry Kurtov 2 дня назад
Они заложники толерантности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! 3 дня назад
Зачем оскорблять животных(даже грязных и тупых) сравнением с этой мразью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vitenok 3 дня назад
Словно в банке мерзкие насекомые плюются друг в дружку, немного противно наблюдать, но хочется потрясти банку, и подбодрить их - давай, больше огня, чего остановились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Фотография Макрона с полуголыми афроамериканцами теперь не даёт спать половине Франции Фотография Макрона с полуголыми афроамериканцами теперь не даёт спать половине Франции Заняв пост президента, Эммануэль Макрон уже потратил 10 000 долларов на макияж Заняв пост президента, Эммануэль Макрон уже потратил 10 000 долларов на макияж Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи Как, зная лишь одну деталь, прослыть знатоком иконописи О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана О недопущении антимусульманских публикаций заявили в Турции после появления карикатур на Эрдогана Ливанцу не дали немецкое гражданство за отказ пожать руку женщине Ливанцу не дали немецкое гражданство за отказ пожать руку женщине
harlamov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7544



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты
3
71
Мифы, легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и факты
Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег
4
188
Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег
﻿
Набирающие популярность
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
1
27
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
89-летняя бабушка напекла сотни пирогов для голодных детей и удостоилась похвалы известного футболиста
0
5
89-летняя бабушка напекла сотни пирогов для голодных детей и удостоилась похвалы...
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#авто авария#пандемия#дети#разное#девушки#коты
#факты#прикол#интересное#кино#россия#прикольные#люди#фильм#китай#кошка
#юмор#животные#дтп#СССР#картинки#в мире#природа#коронавирус#кот#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться