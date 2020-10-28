Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное»

Среденевес АСА Магомед Исмаилов оскорбил телеведующую Ксению Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.



Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.



«То, что произошло во Франции – очень важно. Макрон – мой герой в эти дни. Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Если что-то тебе не нравится – не смотри, уйди, не вовлекайся.



Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову.



Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой», – рассказала Собчак.



«Президент Франции – исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих.



В эти дни он герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице.



Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: «Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек – произросла из говна, из кучи дерьма.



Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова», – заявил Исмаилов.



Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».



Магомед Исмаилов родился 21 июня 1986 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Отец аварец, мать кумычка. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал в Махачкалу, где с двенадцати лет серьёзно занимался вольной борьбой, затем перебрался в Москву — тренировался в спортивном обществе «Трудовые резервы».



В настоящее время Исмаилов официально является бойцом лиги ACA. На данный момент в рамках этой организации он провёл два боя − с Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым, победив в обоих.