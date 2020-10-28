Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное»

Среденевес АСА Магомед Исмаилов оскорбил телеведующую Ксению Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.
Среденевес АСА Магомед Исмаилов оскорбил телеведующую Ксению Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.
«То, что произошло во Франции – очень важно. Макрон – мой герой в эти дни. Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Если что-то тебе не нравится – не смотри, уйди, не вовлекайся.
Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову.
Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой», – рассказала Собчак.
«Президент Франции – исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих.
В эти дни он герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице.
Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: «Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек – произросла из говна, из кучи дерьма.
Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова», – заявил Исмаилов.
Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Магомед Исмаилов родился 21 июня 1986 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Отец аварец, мать кумычка. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал в Махачкалу, где с двенадцати лет серьёзно занимался вольной борьбой, затем перебрался в Москву — тренировался в спортивном обществе «Трудовые резервы».
В настоящее время Исмаилов официально является бойцом лиги ACA. На данный момент в рамках этой организации он провёл два боя − с Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым, победив в обоих.
Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.
«То, что произошло во Франции – очень важно. Макрон – мой герой в эти дни. Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Если что-то тебе не нравится – не смотри, уйди, не вовлекайся.
Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову.
Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой», – рассказала Собчак.
«Президент Франции – исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих.
В эти дни он герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице.
Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: «Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек – произросла из говна, из кучи дерьма.
Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова», – заявил Исмаилов.
Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Магомед Исмаилов родился 21 июня 1986 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Отец аварец, мать кумычка. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал в Махачкалу, где с двенадцати лет серьёзно занимался вольной борьбой, затем перебрался в Москву — тренировался в спортивном обществе «Трудовые резервы».
В настоящее время Исмаилов официально является бойцом лиги ACA. На данный момент в рамках этой организации он провёл два боя − с Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым, победив в обоих.
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Elf_80_Lvl Dmitry Kurtov 3 часа назад
Они заложники толерантности.
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Так какого же хера их руководители, демократы и либералы, не заложники толерантности? Получается как в мультике Шрек: "Многие из вас погибнут, но мы готовы пойти на эти жертвы". Так пусть сами и идут на жертвы. А ещё лучше, пусть идут на ... со своей толерантностью и либерализмом. Я лично на жертвы идти не буду, и при опасности буду урюков мочить, как уже мочил в 85-м.
Считать героем человека который вдруг о чудо потребовал от подчиненных выполнять свою работу и следовать закону, это дно .
Религия религией, но убивать людей из-за картинки плохо. Убийца учителя не герой и защитник религии, а дегенерат который поднасрал своим единоверцам причем конкретно. Теперь правительство Китая может без всяких зазрений совести прессовать около 52% жителей одного региона страны, на все обвинения, всяких международных правозащитников они с чистой душой будут говорить "Мы должны искоренить возможность обезглавливания учителей в школах у нас в стране " или "Во Франции мусульмане живут свободно и режут головы учителям , что бы у нас такого не происходило мы вынуждены поместить мусульман проживающих в нашей стране в лагеря переобучения и повышения квалификации, что бы они избавились от таких привычек. Содержаться в них они будут до тех пор пока мы не убедимся в безопасности учителей в наших школах". Все беды от фанатиков и дураков политиков.
Жду не дождусь цирка который начнется во Франции когда к власти придет кто либо из соратников Ле Пен.
Вот эта вся их "культура" :