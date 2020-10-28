На чем ездят президенты и короли

Великобритания - Елизавета II

Королева Англии Елизавета II путешествует на самом, что ни на есть эксклюзивном автомобиле, изготовленном на заказ специально для её Величества. Роскошнейший королевский лимузин был построен подразделением компании Bentley, Mulliner, в честь 50-летия вступления королевы на британский трон. За основу для него была взята модель Bentley Arnage, которой увеличили колёсную базу, колею и высоту крыши. Таким образом, королева может спокойно входить в автомобиль и выходить из него через открытые на 90 градусов к кузову двери. В этом специальном лимузине Arnage её Величество выезжает на разного рода общественные мероприятия в основном для того, чтобы как можно больше подданных имели возможность увидеть свою Королеву. И это достигается, главным образом, за счёт панорамной крыши, позволяющей окружающим рассмотреть пассажиров. Естественно, сделанный на заказ королевский Arnage имеет пуленепробиваемую защиту. Но она по понятным причинам не видна невооружённым взглядом и информация о ней засекречена. Достаоточно сказать, что лимузин гарантирует своим пассажирам защиту на самом высоком уровне. Да и в целом Mulliner сделал автомобиль, который действительно подходит для королевской семьи.