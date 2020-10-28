На чем ездят президенты и короли

На чём передвигаются главы государств и лидеры мировых держав? Перечисляем все машины президентов, настоящие бункеры на колёсах.
Ватикан - Папа Римский Франциск
С приходом Папы Римского Франциска гараж Ватикана не претерпел изменений. Поначалу для разного рода поездок на встречи понтифик использовал неброский Volkswagen Phaeton, а затем и вовсе пересел в более скромный Ford Focus второго поколения. Что касается папамобилей, которые необходимы Франциску на больших мероприятиях, чаще всего проходящих на площади Пьяцца-Сан-Пьетро, то это, в основном две машины со специальным высоким кузовом, построенные на базе G 500 (в эксплуатации с 2007 года) и ML 500 (c 2012 года). Иногда эти папамобили путешествуют по миру вместе с понтификом. Каждый из них перед использованием проверяется специальным отделом Швейцарской гвардии Ватикана.
С приходом Папы Римского Франциска гараж Ватикана не претерпел изменений. Поначалу для разного рода поездок на встречи понтифик использовал неброский Volkswagen Phaeton, а затем и вовсе пересел в более скромный Ford Focus второго поколения. Что касается папамобилей, которые необходимы Франциску на больших мероприятиях, чаще всего проходящих на площади Пьяцца-Сан-Пьетро, то это, в основном две машины со специальным высоким кузовом, построенные на базе G 500 (в эксплуатации с 2007 года) и ML 500 (c 2012 года). Иногда эти папамобили путешествуют по миру вместе с понтификом. Каждый из них перед использованием проверяется специальным отделом Швейцарской гвардии Ватикана.
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Испания - Филипп VI
Если говорить о транспорте Короля Испании Филиппа VI, то следует разделить автомобили на те, которые хранятся и постоянно обслуживаются при королевском дворе, и те, на которых глава государства передвигается каждый день. К первым относится великое множество ретро-машин, включая поистине уникальные экземпляры от Rolls-Royce или Mercedes-Benz (в большинстве своём из старой коллекции Франсиско Франко). Например, кабриолет Rolls-Royce Phantom VI, который использовался на коронации Филиппа VI в 2014 году. Этот же самый автомобиль возил и его отца Хуана Карлоса I в 1975 году. Касательно машин второй категории «на каждый день», существуют контракты и соглашения с различными автопроизводителями, такими как Volvo, Mercedes-Benz, Audi или Lexus. В соответствии с ними Филипп VI может использовать, например, Lexus RX 450h вплоть до 2020 года. Хотя недавно король был замечен в 580-сильном седане Audi RS 6.
Если говорить о транспорте Короля Испании Филиппа VI, то следует разделить автомобили на те, которые хранятся и постоянно обслуживаются при королевском дворе, и те, на которых глава государства передвигается каждый день. К первым относится великое множество ретро-машин, включая поистине уникальные экземпляры от Rolls-Royce или Mercedes-Benz (в большинстве своём из старой коллекции Франсиско Франко). Например, кабриолет Rolls-Royce Phantom VI, который использовался на коронации Филиппа VI в 2014 году. Этот же самый автомобиль возил и его отца Хуана Карлоса I в 1975 году. Касательно машин второй категории «на каждый день», существуют контракты и соглашения с различными автопроизводителями, такими как Volvo, Mercedes-Benz, Audi или Lexus. В соответствии с ними Филипп VI может использовать, например, Lexus RX 450h вплоть до 2020 года. Хотя недавно король был замечен в 580-сильном седане Audi RS 6.
Великобритания - Елизавета II
Королева Англии Елизавета II путешествует на самом, что ни на есть эксклюзивном автомобиле, изготовленном на заказ специально для её Величества. Роскошнейший королевский лимузин был построен подразделением компании Bentley, Mulliner, в честь 50-летия вступления королевы на британский трон. За основу для него была взята модель Bentley Arnage, которой увеличили колёсную базу, колею и высоту крыши. Таким образом, королева может спокойно входить в автомобиль и выходить из него через открытые на 90 градусов к кузову двери. В этом специальном лимузине Arnage её Величество выезжает на разного рода общественные мероприятия в основном для того, чтобы как можно больше подданных имели возможность увидеть свою Королеву. И это достигается, главным образом, за счёт панорамной крыши, позволяющей окружающим рассмотреть пассажиров. Естественно, сделанный на заказ королевский Arnage имеет пуленепробиваемую защиту. Но она по понятным причинам не видна невооружённым взглядом и информация о ней засекречена. Достаоточно сказать, что лимузин гарантирует своим пассажирам защиту на самом высоком уровне. Да и в целом Mulliner сделал автомобиль, который действительно подходит для королевской семьи.
Королева Англии Елизавета II путешествует на самом, что ни на есть эксклюзивном автомобиле, изготовленном на заказ специально для её Величества. Роскошнейший королевский лимузин был построен подразделением компании Bentley, Mulliner, в честь 50-летия вступления королевы на британский трон. За основу для него была взята модель Bentley Arnage, которой увеличили колёсную базу, колею и высоту крыши. Таким образом, королева может спокойно входить в автомобиль и выходить из него через открытые на 90 градусов к кузову двери. В этом специальном лимузине Arnage её Величество выезжает на разного рода общественные мероприятия в основном для того, чтобы как можно больше подданных имели возможность увидеть свою Королеву. И это достигается, главным образом, за счёт панорамной крыши, позволяющей окружающим рассмотреть пассажиров. Естественно, сделанный на заказ королевский Arnage имеет пуленепробиваемую защиту. Но она по понятным причинам не видна невооружённым взглядом и информация о ней засекречена. Достаоточно сказать, что лимузин гарантирует своим пассажирам защиту на самом высоком уровне. Да и в целом Mulliner сделал автомобиль, который действительно подходит для королевской семьи.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган передвигается в сильно модифицированном Mercedes S600. Автомобиль главного политика Турции, построенный на базе S600 LWB, располагает внушительным арсеналом технологий. Несмотря на использование в кузове титанового сплава, двери машины укреплены 13-миллиметровой сталью. Неуязвимый для всех видов тяжёлого оружия автомобиль является как пуленепробиваемым, так и воздухонепроницаемым - на случай химической атаки. Телефон на борту работает напрямую через спутник Göktürk-1. Таким образом, в случае опасности Эрдоган и его телохранители могут в любое время связаться с кем потребуется. Шины седана усилены стальным кордом и устойчивы к повреждениям. Даже если резина покрышек разрушена, её каркас позволят S600 продолжить движение.
Только о двух функциях и возможностях этого автомобиля известно широкой общественности. У президентского S600 сверхъяркие фары с большой дальностью освещения, а также установка со слезоточивым газом рядом с головной оптикой. Все эти и многие другие улучшения автомобиля для главы государства обошлись стране примерно в 1 миллион турецких лир.
Только о двух функциях и возможностях этого автомобиля известно широкой общественности. У президентского S600 сверхъяркие фары с большой дальностью освещения, а также установка со слезоточивым газом рядом с головной оптикой. Все эти и многие другие улучшения автомобиля для главы государства обошлись стране примерно в 1 миллион турецких лир.
Великобритания - Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует специально построенный для неё бронированный Jaguar XJ Sentinel, который хранится и обслуживается на Даунинг-стрит 10. Оценочная стоимость этого длиннобазного седана, оснащённого 5-литровым турбомотором V8 с отдачей 510 л.с., составляет около 300 000 фунтов стерлингов. Он укомплектован различными системами безопасности и защиты, включая 13-миллиметровое взрывобезопасное стальное покрытие пола, усиление пассажирской кабины кевларом и титаном, плюс пуленепробиваемые окна из поликарбоната, специальные шины и даже бойницы для ведения ответного огня. XJ Терезы Мэй способен выдержать взрыв, эквивалентный 15 кг тротила. На случай химической или биологической атаки, в XJ Sentinel есть автономная система фильтрации воздуха и подачи кислорода. В случае встречи с агрессивно настроенной толпой, XJ может обороняться слезоточивым газом и другими средствами, используемыми для разгона демонстрантов. Системы связи и конференц-связи, конечно же, включают современное оборудование с мониторами высокой четкости, акустикой объемного звучания Bowers & Wilkins Dolby 7.1 с 12 динамиками и общей мощностью 1200 Вт. Для удобства премьер-министра сиденья оборудованы обогревом и вентиляцией.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй использует специально построенный для неё бронированный Jaguar XJ Sentinel, который хранится и обслуживается на Даунинг-стрит 10. Оценочная стоимость этого длиннобазного седана, оснащённого 5-литровым турбомотором V8 с отдачей 510 л.с., составляет около 300 000 фунтов стерлингов. Он укомплектован различными системами безопасности и защиты, включая 13-миллиметровое взрывобезопасное стальное покрытие пола, усиление пассажирской кабины кевларом и титаном, плюс пуленепробиваемые окна из поликарбоната, специальные шины и даже бойницы для ведения ответного огня. XJ Терезы Мэй способен выдержать взрыв, эквивалентный 15 кг тротила. На случай химической или биологической атаки, в XJ Sentinel есть автономная система фильтрации воздуха и подачи кислорода. В случае встречи с агрессивно настроенной толпой, XJ может обороняться слезоточивым газом и другими средствами, используемыми для разгона демонстрантов. Системы связи и конференц-связи, конечно же, включают современное оборудование с мониторами высокой четкости, акустикой объемного звучания Bowers & Wilkins Dolby 7.1 с 12 динамиками и общей мощностью 1200 Вт. Для удобства премьер-министра сиденья оборудованы обогревом и вентиляцией.
Германия - Ангела Меркель
Германия - автомобильная страна, поэтому её ведущие политики, конечно же, передвигаются на машинах отечественных брендов. Седаны BMW и Mercedes безусловно есть в гараже федерального президента и канцлера, но Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер чаще всего передвигаются в бронированном Audi A8 W12 L Security мощностью 500 сил и длиной 5,27. Причём это машина ещё прошлого третьего поколения (D4), получившего преемника в 2017 году. Любопытно какие номерные знаки используют первые лица Германии на своих машинах. У федерального президента: 0-1, а у канцлера «только» 0-2. Министр иностранных дел получил машину с госномером 0-3, а президент Бундестага - 1: 1. История, стоящая за номерным знаком 1-1, тоже довольно занятна. В 1957 году тогдашний президент Бундестага Юген Герстенмайер использовал все свои возможности, чтобы получить столь же видный номерной знак, как у федерального президента и канцлера. «BD 1-1», который на самом деле был для него зарезервирован, показался Герстенмайеру недостаточно крутым.
Германия - автомобильная страна, поэтому её ведущие политики, конечно же, передвигаются на машинах отечественных брендов. Седаны BMW и Mercedes безусловно есть в гараже федерального президента и канцлера, но Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер чаще всего передвигаются в бронированном Audi A8 W12 L Security мощностью 500 сил и длиной 5,27. Причём это машина ещё прошлого третьего поколения (D4), получившего преемника в 2017 году. Любопытно какие номерные знаки используют первые лица Германии на своих машинах. У федерального президента: 0-1, а у канцлера «только» 0-2. Министр иностранных дел получил машину с госномером 0-3, а президент Бундестага - 1: 1. История, стоящая за номерным знаком 1-1, тоже довольно занятна. В 1957 году тогдашний президент Бундестага Юген Герстенмайер использовал все свои возможности, чтобы получить столь же видный номерной знак, как у федерального президента и канцлера. «BD 1-1», который на самом деле был для него зарезервирован, показался Герстенмайеру недостаточно крутым.
Италия - Серджо Маттарелла
В том, что касается класса, престижа и качества, автомобиль президента Италии не имеет себе равных. Это Lancia Flaminia 335 1958 года, на которой Серджо Маттарелла принимает участие в парадах и прочих торжественных государственных мероприятиях. Она - результат работы ателье Pininfarina. Президентский автомобиль построен на основе Flaminia Convertibile, которая в свою очередь является эволюцией Aurelia B24. И это одна из четырех подобных «специальных» моделей, построенных в мастерских туринского бюро. По сравнению со стандартной машиной лимузин Маттареллы растянут в длину и он тяжелее из-за добавленных задних дверей, а также усиливающих конструкуию кузова элементов. Под капотом 2,5-литровый V6 мощностью 120 л.с.
В том, что касается класса, престижа и качества, автомобиль президента Италии не имеет себе равных. Это Lancia Flaminia 335 1958 года, на которой Серджо Маттарелла принимает участие в парадах и прочих торжественных государственных мероприятиях. Она - результат работы ателье Pininfarina. Президентский автомобиль построен на основе Flaminia Convertibile, которая в свою очередь является эволюцией Aurelia B24. И это одна из четырех подобных «специальных» моделей, построенных в мастерских туринского бюро. По сравнению со стандартной машиной лимузин Маттареллы растянут в длину и он тяжелее из-за добавленных задних дверей, а также усиливающих конструкуию кузова элементов. Под капотом 2,5-литровый V6 мощностью 120 л.с.
Франция - Эммануэль Макрон
Автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона - специальный DS 7 Crossback. Причём у главы государства он появился первым в стране. Из каких-то особенностей этого автомобиля можно отметить разве что цвет кузова Ink Blue, открывающуюся крышу, эмблемы Французской Республики, держатель для триколора на правом крыле и 20-дюймовые легкосплавные колёса. Внутри - кожаная обивка от Atelier Maury. Помимо DS 7 Эммануэль Макрон также был замечен в синем Peugeot 5008. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передвигается преимущественно на последнем Renault Espace или на Volkswagen Multivan.
Автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона - специальный DS 7 Crossback. Причём у главы государства он появился первым в стране. Из каких-то особенностей этого автомобиля можно отметить разве что цвет кузова Ink Blue, открывающуюся крышу, эмблемы Французской Республики, держатель для триколора на правом крыле и 20-дюймовые легкосплавные колёса. Внутри - кожаная обивка от Atelier Maury. Помимо DS 7 Эммануэль Макрон также был замечен в синем Peugeot 5008. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передвигается преимущественно на последнем Renault Espace или на Volkswagen Multivan.
США - Дональд Трамп
Предыдущий лимузин президента США концерн General Motors представил в 2009 году на инаугурации Барака Обамы. Нынешний глава государства Дональд Трамп только недавно он пересел в новый автомобиль, выглядящий как Cadillac. Этот гигант называется Beast («Зверь») и он построен на модифицированном шасси грузовика Chevy. Из-за мощной брони весит такая махина примерно 9 т. В лимузине Трампа масса различных наворотов, которые вы не встретите в обычной машине: от системы пожаротушения до распылителей слезоточивого газа. Есть в нём специальная система фильтрации воздуха и даже запас крови для первого лица государства. На всякий случай. Очевидно на борту также присутствуют новейшие зашифрованные системы связи.
Предыдущий лимузин президента США концерн General Motors представил в 2009 году на инаугурации Барака Обамы. Нынешний глава государства Дональд Трамп только недавно он пересел в новый автомобиль, выглядящий как Cadillac. Этот гигант называется Beast («Зверь») и он построен на модифицированном шасси грузовика Chevy. Из-за мощной брони весит такая махина примерно 9 т. В лимузине Трампа масса различных наворотов, которые вы не встретите в обычной машине: от системы пожаротушения до распылителей слезоточивого газа. Есть в нём специальная система фильтрации воздуха и даже запас крови для первого лица государства. На всякий случай. Очевидно на борту также присутствуют новейшие зашифрованные системы связи.
Россия - Владимир Путин
Лимузин президента России был разработан в Государственном научном центре Российской Федерации «НАМИ». В проектировании его двигателя были задействованы инженеры Porsche. Длина, ширина и высота лимузина Владимира Путина - 6620 мм, 2000 мм и 1695 мм соответственно, а дорожный просвет - 200 мм. Под капотом находится гибрид в составе 598-сильного 4.4 V8, электродвигателя и российской 9-ступенчатой автоматической коробки передач. Привод полный (4x4), колёса - 20 дюймовые. Шины Kama Tyres типоразмером 255/55 R20 были специально разработаны для этого автомобиля. Каждая покрышка выдерживает нагрузку до 2 т и позволяет ехать со скоростью до 190 км / ч. Вес лимузина Путина составляет 6,5 т.
Лимузин президента России был разработан в Государственном научном центре Российской Федерации «НАМИ». В проектировании его двигателя были задействованы инженеры Porsche. Длина, ширина и высота лимузина Владимира Путина - 6620 мм, 2000 мм и 1695 мм соответственно, а дорожный просвет - 200 мм. Под капотом находится гибрид в составе 598-сильного 4.4 V8, электродвигателя и российской 9-ступенчатой автоматической коробки передач. Привод полный (4x4), колёса - 20 дюймовые. Шины Kama Tyres типоразмером 255/55 R20 были специально разработаны для этого автомобиля. Каждая покрышка выдерживает нагрузку до 2 т и позволяет ехать со скоростью до 190 км / ч. Вес лимузина Путина составляет 6,5 т.
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Метки: авто автомобили политика факты
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Но вопрос все же задам.и к чему все это?