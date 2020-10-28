На чем ездят президенты и короли

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник... Тест: угадай значение слова Тест: угадай значение слова Существо с «разочарованным человеческим лицом» озадачило жителей тайской деревни Существо с «разочарованным человеческим лицом» озадачило жителей... 14 невероятных фактов о Норвегии 14 невероятных фактов о Норвегии Ретро фотографии Ретро фотографии Переписка начальника со своим бывшим сотрудником Переписка начальника со своим бывшим сотрудником Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты Мифы, легенды и мистификации: разоблачаем популярные... В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел полиции с "коктейлем Молотова" и ножом В Татарстане застрелен 16-летний подросток, напавший на отдел... "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и на себе испытал прелести госмедицины "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и на себе испытал... Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области Эмоциональное возмущение обочечника из Тамбовской области К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся... История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор Они новее, чем вы думаете Они новее, чем вы думаете Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно... "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью "Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta произошел взрыв Когда сэкономил на установке ГБО: в Перми в салоне Lada Vesta... Интересные и прикольные фото Интересные и прикольные фото
Главная > Антифишки 
На чем ездят президенты и короли

На чем ездят президенты и короли (12 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:52
Метки: авто   автомобили   политика   факты   
1748
12
На чём передвигаются главы государств и лидеры мировых держав? Перечисляем все машины президентов, настоящие бункеры на колёсах.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авто   автомобили   политика   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
робт 3 дня назад
автар а где все эти велики, самокаты, трамваи и прочее метро, на которых по мнению смузихлёбов должны перемещаться лидеры "нормальных" стран
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
HUBLOT 3 дня назад
Лимузин "Аурус 2.0". Скорее бы...
Лимузин "Аурус 2.0". Скорее бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941
Алексей HUBLOT 2 дня назад
Да хэр тебе на воротник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 3 дня назад
Староваты сведения, Тереза Мэй давно уже на автобусе ездит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 3 дня назад
Вообще насрать На чем ездят президенты и короли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Hellgone 3 дня назад
Ну ладно,Джонса на лисапеде и Путина на желтой калине я не буду показывать

Но вопрос все же задам.и к чему все это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh Hellgone 3 дня назад
У кого машина толще, тот больше боится за свою жопу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Hellgone pynh 3 дня назад
То есть самый страхополох п.дор римский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh Hellgone 3 дня назад
Казалось бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Hellgone pynh 3 дня назад
Оказалось не казалось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
satra 3 дня назад
Тереза Мэй? Серьезно?

Тереза Мэй? Серьезно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS satra 3 дня назад
Боря на велике ездит..))

Боря на велике ездит..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy котегRUS 3 дня назад
Представь, какую головную боль он службе безопасности своим пиаром создает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Tempest, Typhoon и другие: автомобили, названные в честь ветров Tempest, Typhoon и другие: автомобили, названные в честь ветров Как устроен алкотестер и реально ли его обмануть? Как устроен алкотестер и реально ли его обмануть? Чего лишились современные автомобили и что готово исчезнуть буквально завтра Чего лишились современные автомобили и что готово исчезнуть буквально завтра Русские корни Chevrolet Corvette Русские корни Chevrolet Corvette Почему «левая» незамерзайка лучше легальной Почему «левая» незамерзайка лучше легальной
curcha

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26294



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные нюансы русского языка
18
282
Интересные нюансы русского языка
Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля»
0
49
Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля»
﻿
Набирающие популярность
Лучшие автомобили в 2019-2020 году
1
10
Лучшие автомобили в 2019-2020 году
Брошенные автомобили класса «люкс» становятся в Дубае настоящей проблемой
0
12
Брошенные автомобили класса «люкс» становятся в Дубае настоящей проблемой
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#авто авария#пандемия#дети#разное#девушки#коты
#факты#прикол#интересное#кино#россия#прикольные#люди#фильм#китай#кошка
#юмор#животные#дтп#СССР#картинки#в мире#природа#коронавирус#кот#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться