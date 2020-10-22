Жареные сосиски на Вечном огне в Чебоксарах обернулись уголовным делом

На молодых людей, жаривших сосиски на Вечном огне, завели уголовное дело. Нарушителям грозит статья за вандализм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашской Республике
По версии следствия, 23-летний мужчина вместе со своими знакомыми находился на территории Мемориального парка в Чебоксарах. Из хулиганских побуждений с целью осквернения Монумента памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, поднялись на него и пожарили в пламени Вечного огня сосиски. Происходящее было снято на камеру и выложено на странице в одной из социальных сетей.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Как оказалось, чебоксарец ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.
"В связи с широким общественным резонансом ... материалы проверки по факту осквернения Вечного огня ... переданы в производство следственного управления. По результатам их рассмотрения следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ - вандализм, совершенный группой лиц", - сообщает пресс-служба ведомства.
СУ СКР по Чувашии проводит необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. На данный момент устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, проводится обыск по месту жительства подозреваемого.
"Следователем произведено задержание подозреваемого в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашской Республике.
"В связи с широким общественным резонансом ... материалы проверки по факту осквернения Вечного огня ... переданы в производство следственного управления. По результатам их рассмотрения следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ - вандализм, совершенный группой лиц", - сообщает пресс-служба ведомства.
СУ СКР по Чувашии проводит необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. На данный момент устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, проводится обыск по месту жительства подозреваемого.
"Следователем произведено задержание подозреваемого в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашской Республике.
Очень мягко задержали,жаль...
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