Жареные сосиски на Вечном огне в Чебоксарах обернулись уголовным делом

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Как оказалось, чебоксарец ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.



"В связи с широким общественным резонансом ... материалы проверки по факту осквернения Вечного огня ... переданы в производство следственного управления. По результатам их рассмотрения следственными органами СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ - вандализм, совершенный группой лиц", - сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Чувашии проводит необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. На данный момент устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, проводится обыск по месту жительства подозреваемого.



"Следователем произведено задержание подозреваемого в порядке статей 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашской Республике.