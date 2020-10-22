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Жареные сосиски на Вечном огне в Чебоксарах обернулись уголовным делом

Жареные сосиски на Вечном огне в Чебоксарах обернулись уголовным делом (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 октября 2020 19:56
Метки: Вечный огонь   вов   мемориал   осквернение памяти   
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На молодых людей, жаривших сосиски на Вечном огне, завели уголовное дело. Нарушителям грозит статья за вандализм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашской Республике

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Метки: Вечный огонь   вов   мемориал   осквернение памяти   
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28k
Alex 2 часа назад
Гнида, ржет еще, падаль. Сжигать таких уюлюдков
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48k
smakido 18 минут назад
Зачем ему ещё "личико замыливают"? Страна должна знать своих "героев" в лицо!
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2k
Allmaster 37 минут назад
Лыбятся, типа еще петухи не осознали что им светит. В хате таких маргиналов не уважают, да еще у кого отцы да деды воевали. Так бы врезал по зубам, чтоб лыбу стереть. Бесит прям.
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4k
prostoVetal22 51 минуту назад
Есть люди как люди есть бл.яди как бл.яди,
Но в жизни бывает совсем по другому-
Есть люди как бл.яди,а есть бл.яди как люди.
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426
MoZaR 2 часа назад
Дебилы, б#я!
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной сын б@яди
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