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Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины

Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины (3 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:55
Метки: Зеленский   крым   украина   
747
3
Во время президентской гонки Владимир Зеленский позиционировал себя как молодой лидер, не поддерживающий украинскую политику последних лет.

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Метки: Зеленский   крым   украина   
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11  комментариев
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21k
Dobry vojak Svejk 2 дня назад
Они там в президенты рвутся побухать чтоль?
Они там в президенты рвутся побухать чтоль?
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877
Роман 10 часов назад
жид-наркоман - горе в семье
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4k
Olga Raudis 20 часов назад
Это называется "Остапа понесло". В Нью-Васюки превратилась вся Украина.
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12k
Killgrave 24 часа назад
- острые и хронические психозы, сопровождающиеся возбуждением, галлюцинаторными и бредовыми расстройствами, маниакальные состояния,
- психосоматические расстройства;
- расстройства поведения, изменения личности (параноидные, шизоидные, и другие).

Хохлы - нация галоперидола.
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7k
Пётр День назад
Ссылка coub.com
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1k
ПавлиноУткоЁж День назад
Откуда у марионетки крыша, там ехать нечему. Куда дергают, туда и движется, что написали, то и озвучивает...
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11k
Иван День назад
Ранее Зеленский заявил, что, если не сможет ... вернуть Крым
____________________
Крым уже вернули. Его главный вопрос - как вернуть долги
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31k
Антон 2 дня назад
Цирк должен продолжаться, независимо от клоуна у руля.
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 дня назад
Главное хохлы счастливы, почти в европе.
Главное хохлы счастливы, почти в европе.
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11k
Иван Оль́гъ, Ѡль́гъ День назад
у вас в выражении "в )/(опе" слишком много опечаток
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