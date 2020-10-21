Зеленский на Луне: в Крыму прокомментировали сюрреалистичные планы президента Украины

Он пускал пыль в глаза, заявляя, что его политический курс будет сильно отличаться от предыдущего. На деле все получилось куда менее позитивно.



Украина все также находится в глубоком экономическом кризисе, социальных гарантий у граждан нет, на Донбассе идет война, предприятия отдаются за бесценок западным бизнесменам. Страна в прямом смысле разваливается на куски.



Ранее Зеленский заявил, что, если не сможет добиться мира на Донбассе и вернуть Крым, Украине нужен будет новый президент. Что ж, вероятно, он нужен уже сейчас, потому что о возвращении полуострова не может быть и речи. В смысле — вернуть? Шесть лет назад крымчане сделали свой выбор — теперь Крым является российской территорией, и этот вопрос закрыт.



Хорошо по этому поводу сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.



«Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно, что в приоритете полететь на Луну. Украина находится в тяжелейшей ситуации, мы это доподлинно знаем, беспросветная нищета, тяжелейшая экономическая ситуация, отсутствие элементарных социальных гарантий, а украинские власти начинают заниматься проблемой полета на Луну», — заявил он.



Слова Зеленского по поводу Крыма, и правда, совершенно абсурдны. На Украине бардак, а он собирается возвращать полуостров. Пускай бы лучше мир на Донбассе восстанавливал, а то ВСУ продолжают обстреливать Республики, устрашая мирных жителей, которые и без того натерпелись от украинской армии много издевательств и страданий.



Вообще складывается впечатление, что президент Украины живет в своем мире.



Так, например, он заявил, что в стране формируется сильная армия, которая сможет защитить украинцев и на земле, и на воде, и в воздухе, и даже в киберпространстве.



Более того, Зеленский уже пообещал кораблям НАТО место в Черном море вблизи Крыма — в Николаевской области. Нормальный, вообще, человек? Впрочем, такое бывает с неготовыми к столь большой ответственности, как управление страной.



У Володи просто поехала крыша — он не вывозит. Ему, и правда, лучше снять с себя полномочия, пока проблемы с головой не усугубились еще больше.