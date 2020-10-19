Судьба договора СНВ столь же призрачна, как и судьба США

Ракета преодолела на скорости 8 МАХов 450 километров за 4.5 минуты. Так как пуск был учебный, резонно предположить, что гиперзвуковые ракеты РФ, в случае если произойдёт боевой пуск, будут лететь раза в два быстрее. Это означает, что в Белом доме не успеют даже в туалет сходить, когда уже прилетит такая ракета, в случае начала боевых действий. Конечно, этого может быть никогда и не произойдёт, но сам факт существования такой возможности, реальной возможности – это уже очень много.



Блефовать при таком раскладе военных потенциалов тем более глупо, что даже если у США и появятся такие же ракеты через несколько лет, то на выработку средств защиты от такого оружия — понадобятся годы, при том, что такие системы защиты от гиперзвуковых ракет уже разрабатываются в РФ. В то время, когда США ещё не приступали даже к разработке самого этого оружия.



Трамп же, только заявляет на словах о каких-то мифических супер-пупер ракетах, становясь объектом шуток, мемов и насмешек по всему миру. По факту же, США уже окончательно отстали в этом плане от РФ и утратили свое превосходство в военно-политической сфере. А Россия приобрела.



Что разрушило СССР



Получается, что договор о наступательных стратегических вооружениях, его продление, очень сильно выгодно самим США. Но при этом, как это можно видеть воочию, они собираются уничтожить данный договор.



Как уже написано выше, прекращение последнего сдерживающего стратегические вооружения договора в мире, приведёт к настоящей гонке вооружений.



Эту гонку вооружений уже видел весь мир, это происходило в то время, когда ещё был жив СССР. Противостояние двух великих держав (США и СССР) в прошлом столетии, принесло немало военных конфликтов по всему миру, Карибский кризис, Афганистан и т.д.



Многими экспертами и историками считается, что гонка вооружений – это один их факторов, который разрушил Страну Советов. СССР тратил колоссальные деньги на то, чтобы как минимум не отставать от США, а главная же цель – превосходить. Считается, что таким вот образом, СССР сильно надорвался, что послужило одним из толчков для развала страны. На полках магазинов не было еды, голодали миллионы, но зато мы не отставали от США, зато у нас было много ядерных ракет и всяческих вооружений.



С ходом истории ситуация изменилась. России теперь нет никакого смысла участвовать в новой гонке вооружений, если таковая опять возникнет уже в этом столетии. Наличие гиперзвукового оружия очень надёжно даёт России возможность не принимать участие в таких разорительных «гонках». Гиперзвук надёжно защищает национальную безопасность России на долгие десятилетия вперёд.



Получается, что в случае этой новой гонки вооружений, в роли догоняющего окажутся именно США. Именно Америке придётся выделять огромные средства, чтобы увеличить свой ядерный потенциал, чтобы изобрести также гиперзвуковые ракеты. Чтобы достигнуть паритета с РФ, или превзойти Россию в военном плане.



В связи с этим возникает некоторая историческая параллель, прямо зеркальная. Учитывая современный мир, положение самих США и мировой экономики, общий системный кризис в штатах, надорваться уже могут сами США, как в прошлом столетии надорвался СССР.



И тогда, возможно, уже в скором времени, мы увидим из Вашингтона такую же картинку, как когда-то видели в 90-х годах – с пустыми прилавками и очередями за продуктами.



В таком случае, на этом, и закончится существование последнего мирового гегемона, этого колосса на глиняных ногах. Он просто падёт.



фото: Tochka Zрения, видео: Минобороны РФ текст: Александр Точка