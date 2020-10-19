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Судьба договора СНВ столь же призрачна, как и судьба США

Судьба договора СНВ столь же призрачна, как и судьба США (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 23:32
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: ДСНВ   армия и вооружения   гиперзвук   мир   общество   политика   россия   сша   
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Соединённые Штаты Америки отказываются пока что продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который был заключен между США и РФ ещё в 2010 году. Это ставит под угрозу не только стратегическую стабильность во всём мире, но и несёт угрозу самим США.

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Метки: ДСНВ   армия и вооружения   гиперзвук   мир   общество   политика   россия   сша   
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289
Hexo4uha 22 часа назад
"Ракета преодолела на скорости 8 МАХов 450 километров за 4.5 минуты. Так как пуск был учебный, резонно предположить, что гиперзвуковые ракеты РФ, в случае если произойдёт боевой пуск, будут лететь раза в два быстрее."

Это с чего вы так решили? Заявленные характеристики - 500 км дальности, 8 махов. Которые она и показала. Кроме того, циркон - противокорабельная ракета, а не ядерная. Если очень захочется - можно конечно по наземной цели ударить, но кто наш корабль допустит на дистанцию залпа? Тем более что такого класса корабль всего один - "Горшков".

"Гиперзвук надёжно защищает национальную безопасность России на долгие десятилетия вперёд" - расскажите, пожалуйста, как вы несколькими противокорабельными ракетами будете в случае чего все вилы угроз отбивать.

"И тогда, возможно, уже в скором времени, мы увидим из Вашингтона такую же картинку, как когда-то видели в 90-х годах – с пустыми прилавками и очередями за продуктами. В таком случае, на этом, и закончится существование последнего мирового гегемона, этого колосса на глиняных ногах. Он просто падёт."

Из абсурдных вводных данных и вывод ожидаемо абсурдный.
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Ну, мы за год могли бы ТАКИЕ мультики наснимать, что мало бы не показалось никому, вот США и обгадились...
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−236
SIG Sauer 3 часа назад
Если США отказываются продлевать договор, значит это им выгодно. А не то что фантазирует какой то егзперд на антифишках про выгоду или невыгоду США
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6k
Саша Смирнов 6 часов назад
"Ракета преодолела на скорости 8 МАХов 450 километров за 4.5 минуты."
На восьми МАХах эти 450 км должны преодолеться за 3 минуты.
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7k
HUBLOT Саша Смирнов 2 часа назад
В официальных сообщениях была указана также средняя скорость. Я специально пересчитал, всё точно. Но для пропаганды нет средней скорости, есть 8М.
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4k
Дмитрий Горчилин 14 часов назад
Если объективно, то на момент заключения договора наиболее серьезным противником для США был СССР. На сегодня ситуация радикально изменилась, СССР с карты исчез. Россия глобальных интересов не имеет, ее интересы сконцентрированы вдоль своих границ. Плюс совершенно несопоставимый экономический потенциал.
Для США наиболее серьезным противником является Китай. При чем, даже в бОльшей степени экономическим и технологическим противником. С Китаем подобного договора нет- и не будет ввиду отсутствия ядерного паритета Китая и США.
Ну и надо понимать еще один момент, США утрачивают технологии. Люди которые разрабатывали и делали имеющееся сегодня на вооружении ядерное оружие и средства его доставки достигли пенсионного возраста. Без новых заказов США могут эти технологии утратить, преемственность нарушится.
К примеру, в 2011 году США разобрали последнюю водородную бомбу В53. Выяснилось, что инструкции есть а специалистов, которые помнят как оно делается нет. Кое-как разобрались конечно, но разобрать куда проще, чем новое сделать.
https://www.bbc.com/russian/international/2011/10/111025_b53_bomb_dismantledhttps://www.bbc.com/russian/international/2011/10/111025_b53_bomb_dismantled
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289
Hexo4uha Дмитрий Горчилин 14 часов назад
В мире денег никто не будет тратить деньги без необходимости. Был развивающийся Союз - штаты тоже вынужденно развивали технологии. Сейчас такого противника нет - и развития нет.
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11k
aman90 15 часов назад
Очередной "Скоро вашей америке кирдык" (с) Брат 2. Двадцать лет уже прошло...
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63
чокнутый aman90 11 часов назад
каких 20? она уже 120 лет разваливается..
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181
ДМИТРИЙ Ф 16 часов назад
Слишком пафосно написано. Россия имеет преимущества в некоторых направлениях, но сейчас ведутся экономические войны, а в них мы пока в роли догоняющих
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289
Hexo4uha ДМИТРИЙ Ф 14 часов назад
В экономических войнах мы топливо и корм, к сожалению. Пока мы продаём ресурсы за чужую валюту и не следим за её возвращением в страну - мы не участник экономических войн.
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1k
Outcast 18 часов назад
Циркон противокорабельная ракета если что, да еще и на испытаниях.
Циркон противокорабельная ракета если что, да еще и на испытаниях.
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3k
RALEXXX 19 часов назад
"Другими словами, этот договор оказывает прямое влияние и на другие страны, которые также владеют ядерным оружием, и не позволяет и этим странам наращивать ядерное вооружение."
Автор, это каким же образом "этот договор оказывает прямое влияние и на другие страны", если ни одна другая страна в этом договоре не участвовала и никаких других подписей под договором, кроме РФ и США нет?
И ещё: "На полках магазинов не было еды, голодали миллионы".
На полках еды действительно было не много, но чтобы миллионы голодали??!! Автор, это чистой воды враньё!
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19k
предводитель дворянства! RALEXXX 18 часов назад
Откуда тебе,малолетнему говноеду,знать что было в 90-е?
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9k
Денис RALEXXX 16 часов назад
да, в магазине с едой были проблемы, подтверждаю. Лично стоял за колбасой по полтора часа, за чаем и прочее.
Но. Вместе с тем, холодильники, к кому не приди, были забиты. Просто продукты перераспределялись ещё до официального магазина :)
Государство думало нае**ть людей, но люди тоже не лыком шиты.

И второе:
"этот договор ... не позволяет и этим странам наращивать ядерное вооружение."
Это полный бред.
СНВ подписывали Россия и США. Никто другой его не подписывал и не брал на себя никаких обязательств. Кому ещё кроме России и США он НЕ позволяет что-то делать? :)
Договор косвенно влияет на разработку и производство ЯО другими странами несомненно. В том плане, что если РФ и США сокращают ЯО, то другим надо его чуть меньше, возможно. Но СНВ никак ничего не запрещает другим странам. И не может запрещать.
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