Судьба договора СНВ столь же призрачна, как и судьба США

Соединённые Штаты Америки отказываются пока что продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который был заключен между США и РФ ещё в 2010 году. Это ставит под угрозу не только стратегическую стабильность во всём мире, но и несёт угрозу самим США.
Напомним, договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), это договор ограничивающий страны с крупнейшими ядерными потенциалами (РФ и США) по размещению ядерных боеголовок на различных носителях. Третья версия договора, СНВ-3, была заключена между РФ и США в 2010 году. Первый договор — при СССР, ещё в 1991 году.
Суть такого договора – сдерживание гонки вооружений в мире, гонки ядерных потенциалов, гонки вооружений между двумя державами. Договор, по сути, ограничивает обе страны в распространении ядерного оружия, в наращивании ядерного арсенала. Кроме того, такой договор оказывает прямое влияние на стратегическую стабильность во всём мире. Это, если угодно, система сдерживающих мер и противовесов.
Гонка вооружений
Если увеличивать свой ядерный потенциал непозволительно самым крупным державам, то всем остальным странам – членам ядерного клуба, тем более. Другими словами, этот договор оказывает прямое влияние и на другие страны, которые также владеют ядерным оружием, и не позволяет и этим странам наращивать ядерное вооружение.
Но срок договора подходит к концу. Договор завершит своё действие четвёртого февраля 2021 года, уже через несколько месяцев.
Американцы, судя по всему, не собираются продлевать этот договор и ищут поводы для оправдания себя за срыв продления договора СНВ. Надо напомнить, что США последовательно торпедировали в последние десятилетия все подобные договоры. Это договор о ПРО, ДРСМД и другие.
Таким образом, США последовательно ведут курс на уничтожение общемировой системы стратегической стабильности и безопасности.
На этот раз США выдвигают различные условия по продлению договора СНВ, как и всегда в таких случаях – заведомо невыполнимые. К примеру, США требуют присоединить к договору, напомним, двухстороннему изначально договору, третью страну – Китай.
Надо ли упоминать о том, что Китай при этом вообще никто не спрашивал? Кроме того, абсолютно естественно, что Китай к такому договору просто так и за несколько месяцев до его завершения, попросту не сможет присоединиться, даже если очень сильно захочет.
Соответственно, США пытаются подорвать и уничтожить последний существующий договор в мире, который сдерживает гонку вооружений и наращивание ядерного потенциала различными странами.
Всё по той же аналогии, как и в случае с наличием такого договора, если его не станет, то страны поменьше, которые также имеют ядерное оружие, а это, напомним, и КНДР, и Франция, и Индия, и Пакистан, и Великобритания и тот же Китай, последовательно начнут наращивать свои ядерные потенциалы. Начнёт их наращивать и США.
Начнётся большая гонка вооружений, которая приведёт к военной нестабильности в мире. К нарушению хрупкого баланса и равновесия.
На днях, проводя совещание с членами Совбеза РФ, президент Владимир Путин предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову донести до западных «партнёров» сигнал о том, что Россия предлагает продлить ДСНВ без всяких предварительных условий, хотя бы на год, временно, чтобы за этот год успеть обсудить с США их же условия.
Однако, буквально сразу же, из Вашингтона были получены сигналы свидетельствующие о том, что США, по всей видимости, откажутся и от этого предложения России.
Продление договора СНВ блокирует сам Дональд Трамп и его политика по демонизации Китая, особенно накануне выборов президента США.
Супер-пупер ракеты Трампа
США, конечно, либо всё-таки, как говорил Задорнов, действительно тупые, либо просто блефуют. Однако такой блеф мало чем может быть оправдан. Блефовать в таком деле, когда Россия имеет военное, стратегическое, тактическое, политическое преимущество над США, просто глупо и опасно для самих США.
У РФ есть гиперзвуковое оружие, сразу несколько видов такого оружия. Это новейшее оружие на всей планете. Защиты от него нет. Буквально неделю назад миру был продемонстрирован пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена в Белом море с новейшего российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Суть такого договора – сдерживание гонки вооружений в мире, гонки ядерных потенциалов, гонки вооружений между двумя державами. Договор, по сути, ограничивает обе страны в распространении ядерного оружия, в наращивании ядерного арсенала. Кроме того, такой договор оказывает прямое влияние на стратегическую стабильность во всём мире. Это, если угодно, система сдерживающих мер и противовесов.
Гонка вооружений
Если увеличивать свой ядерный потенциал непозволительно самым крупным державам, то всем остальным странам – членам ядерного клуба, тем более. Другими словами, этот договор оказывает прямое влияние и на другие страны, которые также владеют ядерным оружием, и не позволяет и этим странам наращивать ядерное вооружение.
Но срок договора подходит к концу. Договор завершит своё действие четвёртого февраля 2021 года, уже через несколько месяцев.
Американцы, судя по всему, не собираются продлевать этот договор и ищут поводы для оправдания себя за срыв продления договора СНВ. Надо напомнить, что США последовательно торпедировали в последние десятилетия все подобные договоры. Это договор о ПРО, ДРСМД и другие.
Таким образом, США последовательно ведут курс на уничтожение общемировой системы стратегической стабильности и безопасности.
На этот раз США выдвигают различные условия по продлению договора СНВ, как и всегда в таких случаях – заведомо невыполнимые. К примеру, США требуют присоединить к договору, напомним, двухстороннему изначально договору, третью страну – Китай.
Надо ли упоминать о том, что Китай при этом вообще никто не спрашивал? Кроме того, абсолютно естественно, что Китай к такому договору просто так и за несколько месяцев до его завершения, попросту не сможет присоединиться, даже если очень сильно захочет.
Соответственно, США пытаются подорвать и уничтожить последний существующий договор в мире, который сдерживает гонку вооружений и наращивание ядерного потенциала различными странами.
Всё по той же аналогии, как и в случае с наличием такого договора, если его не станет, то страны поменьше, которые также имеют ядерное оружие, а это, напомним, и КНДР, и Франция, и Индия, и Пакистан, и Великобритания и тот же Китай, последовательно начнут наращивать свои ядерные потенциалы. Начнёт их наращивать и США.
Начнётся большая гонка вооружений, которая приведёт к военной нестабильности в мире. К нарушению хрупкого баланса и равновесия.
На днях, проводя совещание с членами Совбеза РФ, президент Владимир Путин предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову донести до западных «партнёров» сигнал о том, что Россия предлагает продлить ДСНВ без всяких предварительных условий, хотя бы на год, временно, чтобы за этот год успеть обсудить с США их же условия.
Однако, буквально сразу же, из Вашингтона были получены сигналы свидетельствующие о том, что США, по всей видимости, откажутся и от этого предложения России.
Продление договора СНВ блокирует сам Дональд Трамп и его политика по демонизации Китая, особенно накануне выборов президента США.
×
Супер-пупер ракеты Трампа
США, конечно, либо всё-таки, как говорил Задорнов, действительно тупые, либо просто блефуют. Однако такой блеф мало чем может быть оправдан. Блефовать в таком деле, когда Россия имеет военное, стратегическое, тактическое, политическое преимущество над США, просто глупо и опасно для самих США.
У РФ есть гиперзвуковое оружие, сразу несколько видов такого оружия. Это новейшее оружие на всей планете. Защиты от него нет. Буквально неделю назад миру был продемонстрирован пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена в Белом море с новейшего российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Ракета преодолела на скорости 8 МАХов 450 километров за 4.5 минуты. Так как пуск был учебный, резонно предположить, что гиперзвуковые ракеты РФ, в случае если произойдёт боевой пуск, будут лететь раза в два быстрее. Это означает, что в Белом доме не успеют даже в туалет сходить, когда уже прилетит такая ракета, в случае начала боевых действий. Конечно, этого может быть никогда и не произойдёт, но сам факт существования такой возможности, реальной возможности – это уже очень много.
Блефовать при таком раскладе военных потенциалов тем более глупо, что даже если у США и появятся такие же ракеты через несколько лет, то на выработку средств защиты от такого оружия — понадобятся годы, при том, что такие системы защиты от гиперзвуковых ракет уже разрабатываются в РФ. В то время, когда США ещё не приступали даже к разработке самого этого оружия.
Трамп же, только заявляет на словах о каких-то мифических супер-пупер ракетах, становясь объектом шуток, мемов и насмешек по всему миру. По факту же, США уже окончательно отстали в этом плане от РФ и утратили свое превосходство в военно-политической сфере. А Россия приобрела.
Что разрушило СССР
Получается, что договор о наступательных стратегических вооружениях, его продление, очень сильно выгодно самим США. Но при этом, как это можно видеть воочию, они собираются уничтожить данный договор.
Как уже написано выше, прекращение последнего сдерживающего стратегические вооружения договора в мире, приведёт к настоящей гонке вооружений.
Эту гонку вооружений уже видел весь мир, это происходило в то время, когда ещё был жив СССР. Противостояние двух великих держав (США и СССР) в прошлом столетии, принесло немало военных конфликтов по всему миру, Карибский кризис, Афганистан и т.д.
Многими экспертами и историками считается, что гонка вооружений – это один их факторов, который разрушил Страну Советов. СССР тратил колоссальные деньги на то, чтобы как минимум не отставать от США, а главная же цель – превосходить. Считается, что таким вот образом, СССР сильно надорвался, что послужило одним из толчков для развала страны. На полках магазинов не было еды, голодали миллионы, но зато мы не отставали от США, зато у нас было много ядерных ракет и всяческих вооружений.
С ходом истории ситуация изменилась. России теперь нет никакого смысла участвовать в новой гонке вооружений, если таковая опять возникнет уже в этом столетии. Наличие гиперзвукового оружия очень надёжно даёт России возможность не принимать участие в таких разорительных «гонках». Гиперзвук надёжно защищает национальную безопасность России на долгие десятилетия вперёд.
Получается, что в случае этой новой гонки вооружений, в роли догоняющего окажутся именно США. Именно Америке придётся выделять огромные средства, чтобы увеличить свой ядерный потенциал, чтобы изобрести также гиперзвуковые ракеты. Чтобы достигнуть паритета с РФ, или превзойти Россию в военном плане.
В связи с этим возникает некоторая историческая параллель, прямо зеркальная. Учитывая современный мир, положение самих США и мировой экономики, общий системный кризис в штатах, надорваться уже могут сами США, как в прошлом столетии надорвался СССР.
И тогда, возможно, уже в скором времени, мы увидим из Вашингтона такую же картинку, как когда-то видели в 90-х годах – с пустыми прилавками и очередями за продуктами.
В таком случае, на этом, и закончится существование последнего мирового гегемона, этого колосса на глиняных ногах. Он просто падёт.
фото: Tochka Zрения, видео: Минобороны РФ текст: Александр Точка
Блефовать при таком раскладе военных потенциалов тем более глупо, что даже если у США и появятся такие же ракеты через несколько лет, то на выработку средств защиты от такого оружия — понадобятся годы, при том, что такие системы защиты от гиперзвуковых ракет уже разрабатываются в РФ. В то время, когда США ещё не приступали даже к разработке самого этого оружия.
Трамп же, только заявляет на словах о каких-то мифических супер-пупер ракетах, становясь объектом шуток, мемов и насмешек по всему миру. По факту же, США уже окончательно отстали в этом плане от РФ и утратили свое превосходство в военно-политической сфере. А Россия приобрела.
Что разрушило СССР
Получается, что договор о наступательных стратегических вооружениях, его продление, очень сильно выгодно самим США. Но при этом, как это можно видеть воочию, они собираются уничтожить данный договор.
Как уже написано выше, прекращение последнего сдерживающего стратегические вооружения договора в мире, приведёт к настоящей гонке вооружений.
Эту гонку вооружений уже видел весь мир, это происходило в то время, когда ещё был жив СССР. Противостояние двух великих держав (США и СССР) в прошлом столетии, принесло немало военных конфликтов по всему миру, Карибский кризис, Афганистан и т.д.
Многими экспертами и историками считается, что гонка вооружений – это один их факторов, который разрушил Страну Советов. СССР тратил колоссальные деньги на то, чтобы как минимум не отставать от США, а главная же цель – превосходить. Считается, что таким вот образом, СССР сильно надорвался, что послужило одним из толчков для развала страны. На полках магазинов не было еды, голодали миллионы, но зато мы не отставали от США, зато у нас было много ядерных ракет и всяческих вооружений.
С ходом истории ситуация изменилась. России теперь нет никакого смысла участвовать в новой гонке вооружений, если таковая опять возникнет уже в этом столетии. Наличие гиперзвукового оружия очень надёжно даёт России возможность не принимать участие в таких разорительных «гонках». Гиперзвук надёжно защищает национальную безопасность России на долгие десятилетия вперёд.
Получается, что в случае этой новой гонки вооружений, в роли догоняющего окажутся именно США. Именно Америке придётся выделять огромные средства, чтобы увеличить свой ядерный потенциал, чтобы изобрести также гиперзвуковые ракеты. Чтобы достигнуть паритета с РФ, или превзойти Россию в военном плане.
В связи с этим возникает некоторая историческая параллель, прямо зеркальная. Учитывая современный мир, положение самих США и мировой экономики, общий системный кризис в штатах, надорваться уже могут сами США, как в прошлом столетии надорвался СССР.
И тогда, возможно, уже в скором времени, мы увидим из Вашингтона такую же картинку, как когда-то видели в 90-х годах – с пустыми прилавками и очередями за продуктами.
В таком случае, на этом, и закончится существование последнего мирового гегемона, этого колосса на глиняных ногах. Он просто падёт.
фото: Tochka Zрения, видео: Минобороны РФ текст: Александр Точка
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Это с чего вы так решили? Заявленные характеристики - 500 км дальности, 8 махов. Которые она и показала. Кроме того, циркон - противокорабельная ракета, а не ядерная. Если очень захочется - можно конечно по наземной цели ударить, но кто наш корабль допустит на дистанцию залпа? Тем более что такого класса корабль всего один - "Горшков".
"Гиперзвук надёжно защищает национальную безопасность России на долгие десятилетия вперёд" - расскажите, пожалуйста, как вы несколькими противокорабельными ракетами будете в случае чего все вилы угроз отбивать.
"И тогда, возможно, уже в скором времени, мы увидим из Вашингтона такую же картинку, как когда-то видели в 90-х годах – с пустыми прилавками и очередями за продуктами. В таком случае, на этом, и закончится существование последнего мирового гегемона, этого колосса на глиняных ногах. Он просто падёт."
Из абсурдных вводных данных и вывод ожидаемо абсурдный.
На восьми МАХах эти 450 км должны преодолеться за 3 минуты.
Для США наиболее серьезным противником является Китай. При чем, даже в бОльшей степени экономическим и технологическим противником. С Китаем подобного договора нет- и не будет ввиду отсутствия ядерного паритета Китая и США.
Ну и надо понимать еще один момент, США утрачивают технологии. Люди которые разрабатывали и делали имеющееся сегодня на вооружении ядерное оружие и средства его доставки достигли пенсионного возраста. Без новых заказов США могут эти технологии утратить, преемственность нарушится.
К примеру, в 2011 году США разобрали последнюю водородную бомбу В53. Выяснилось, что инструкции есть а специалистов, которые помнят как оно делается нет. Кое-как разобрались конечно, но разобрать куда проще, чем новое сделать.
https://www.bbc.com/russian/international/2011/10/111025_b53_bomb_dismantledhttps://www.bbc.com/russian/international/2011/10/111025_b53_bomb_dismantled
Автор, это каким же образом "этот договор оказывает прямое влияние и на другие страны", если ни одна другая страна в этом договоре не участвовала и никаких других подписей под договором, кроме РФ и США нет?
И ещё: "На полках магазинов не было еды, голодали миллионы".
На полках еды действительно было не много, но чтобы миллионы голодали??!! Автор, это чистой воды враньё!
Но. Вместе с тем, холодильники, к кому не приди, были забиты. Просто продукты перераспределялись ещё до официального магазина :)
Государство думало нае**ть людей, но люди тоже не лыком шиты.
И второе:
"этот договор ... не позволяет и этим странам наращивать ядерное вооружение."
Это полный бред.
СНВ подписывали Россия и США. Никто другой его не подписывал и не брал на себя никаких обязательств. Кому ещё кроме России и США он НЕ позволяет что-то делать? :)
Договор косвенно влияет на разработку и производство ЯО другими странами несомненно. В том плане, что если РФ и США сокращают ЯО, то другим надо его чуть меньше, возможно. Но СНВ никак ничего не запрещает другим странам. И не может запрещать.