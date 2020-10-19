Европа хочет освободиться от диктата Visa и MasterCard. Да, пусть на МИР переходят

Вы скажете, что это бредовый сценарий? А зачем тогда Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил о проекте "Европейская платёжная инициатива" (The European Payments Initiative, EPI). Проект EPI имеет цель создать общеевропейскую систему розничных платежей с целью освободиться от диктата американских платёжных систем Visa и MasterCard, которые стали монополистами в прошлом веке.



По данным Retail Banking Research, в прошлом году в мире обращалось 2,2 млрд карт Visa и 1,9 млрд карт MasterCard. Плюс к этому менее крупные американские системы – Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Соперничать с ними тяжело. Правда, на арену вышла китайская корпорация Union Pay, которая выпустила более пяти миллиардов карт (это превышает общее количество банковских карт американского происхождения), но карты Union Pay в основном обслуживают Китай и соседние азиатские страны. А американские карты Visa и MasterCard давно стали глобальными, практически полностью захватив европейский рынок розничных платежей. В 2016 году их доля в общем количестве банковских карт, обращающихся на рынке Европы, составила 86%, в прошлом году – 90%. Многие европейские карты не выдерживали конкуренции с Visa и MasterCard и умирали; большинство европейских карт имеет такой системный недостаток, как ограниченность действия в рамках страны, где карта создана.



Европейцев не очень волновала "карточная" зависимость от США, пока в Белый дом не пришёл Дональд Трамп, обостривший отношения не только с Россией, Китаем, Ираном, Венесуэлой, но и с Европой. Уже немало случаев, когда Вашингтон заносил в чёрные списки европейские компании, нарушавшие американские санкции в отношении России, Венесуэлы, Ирана. Дело дошло до того, что Трамп стал угрожать введением санкций против Испании, которую заподозрил в нарушении санкций США против Венесуэлы.



Европейцы пытаются выйти из-под американских санкций создавая специальную (альтернативную СВИФТ) систему платежей с Ираном – INSTEX, а Вашингтон с момента возвращения Крыма в состав России стал составлять чёрные списки российских банков, работающих в Крыму или осуществляющих операции с банками, действующими в Крыму. Американский Минфин требует, чтобы американские корпорации Visa и MasterCard отключали соответствующие российские банки от своих систем. Первые карточные санкции были предприняты Вашингтоном против банков "Россия" и "СМП" весной 2014 года. Реакцией России стало создание своей карты "Мир": первые карты были выпущены в 2015 году. Эта карта наращивает влияние на рынке розничных платёжных операций, но позиции американских Visa и MasterCard остаются очень прочными.