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Европа хочет освободиться от диктата Visa и MasterCard. Да, пусть на МИР переходят

Европа хочет освободиться от диктата Visa и MasterCard. Да, пусть на МИР переходят (3 фото)

Автор:
19 октября 2020 05:26
Метки: mastercard   visa   диктат   европа   освободиться   
835
3
А помните, как все смеялись, когда в России запланировали запустить свою платежную систему? Ну теперь привет прогрессивной Европе из "лапотно-тележной России" в которой национальная платёжная система "Мир" работает уже 5 лет. И дело даже не в сравнении с оборотами Visa и MasterCard, а в том, что при очередном недовольстве Дяди Сэма у нас останется своя платежная система, в отличии от европейцев.

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Метки: mastercard   visa   диктат   европа   освободиться   
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7k
ГородДомов 2 дня назад
миру мир!
миру мир!
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Россияненки агитируют за использование карточки Мир. Мол, сделай себе такую, и получишь в подарок такие прелести. Вот что значит наглядная агитация.
Россияненки агитируют за использование карточки Мир. Мол, сделай себе такую, и получишь в подарок такие прелести. Вот что значит наглядная агитация.
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Валерий Викторович Frank Borman 2 дня назад
Это минусы тов Кемерову в Вашем лице за идиотическую иллюстрацию неизвестного смысла.
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3k
Владимир 2 дня назад
C Visa от сбербанка объехал кучу стран. У меня рублёвый счёт, но ни каких проблем не возникало. Приехал в другую страну, зашёл в магазин, рассчитался по карте. Тебе СМС приходит о снятой сумме в рублях. Курс при этом гораздо лучше официального. Удобно было.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Владимир День назад
Ну теперь объедте кучу стран с карточкой МИР. А потом, когда штаты ВИЗу заблокируют, то и с ВИЗой.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Денис Колосов День назад
На госуслугах штрафы ГАИ невозможно оплатить картой МИР, только виза и мастеркарт. Вот тебе и куй до копейки.
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Денис Колосов Иван Кемеров День назад
Чето не верю.. У меня нету сейчас штрафов, но налоги вполне оплачиваются, из того же модуля госуслуг, что и штрафы

Чето не верю.. У меня нету сейчас штрафов, но налоги вполне оплачиваются, из того же модуля госуслуг, что и штрафы
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Денис Колосов День назад
Ну будут штрафы - появится опыт. У меня он есть. Вы попробуйте оплатить с мир - выйдет ошибка.
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Сергей Иван Кемеров День назад
Это не проблема мира, а платежного модуля, что привязан к госуслугам. Я недавно платил в алиэкспрес, визу не взял, а мир за милую душу.
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Иван Кемеров

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