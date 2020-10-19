Европа хочет освободиться от диктата Visa и MasterCard. Да, пусть на МИР переходят

А помните, как все смеялись, когда в России запланировали запустить свою платежную систему? Ну теперь привет прогрессивной Европе из "лапотно-тележной России" в которой национальная платёжная система "Мир" работает уже 5 лет. И дело даже не в сравнении с оборотами Visa и MasterCard, а в том, что при очередном недовольстве Дяди Сэма у нас останется своя платежная система, в отличии от европейцев.
Вы скажете, что это бредовый сценарий? А зачем тогда Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил о проекте "Европейская платёжная инициатива" (The European Payments Initiative, EPI). Проект EPI имеет цель создать общеевропейскую систему розничных платежей с целью освободиться от диктата американских платёжных систем Visa и MasterCard, которые стали монополистами в прошлом веке.
По данным Retail Banking Research, в прошлом году в мире обращалось 2,2 млрд карт Visa и 1,9 млрд карт MasterCard. Плюс к этому менее крупные американские системы – Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Соперничать с ними тяжело. Правда, на арену вышла китайская корпорация Union Pay, которая выпустила более пяти миллиардов карт (это превышает общее количество банковских карт американского происхождения), но карты Union Pay в основном обслуживают Китай и соседние азиатские страны. А американские карты Visa и MasterCard давно стали глобальными, практически полностью захватив европейский рынок розничных платежей. В 2016 году их доля в общем количестве банковских карт, обращающихся на рынке Европы, составила 86%, в прошлом году – 90%. Многие европейские карты не выдерживали конкуренции с Visa и MasterCard и умирали; большинство европейских карт имеет такой системный недостаток, как ограниченность действия в рамках страны, где карта создана.
Европейцев не очень волновала "карточная" зависимость от США, пока в Белый дом не пришёл Дональд Трамп, обостривший отношения не только с Россией, Китаем, Ираном, Венесуэлой, но и с Европой. Уже немало случаев, когда Вашингтон заносил в чёрные списки европейские компании, нарушавшие американские санкции в отношении России, Венесуэлы, Ирана. Дело дошло до того, что Трамп стал угрожать введением санкций против Испании, которую заподозрил в нарушении санкций США против Венесуэлы.
Европейцы пытаются выйти из-под американских санкций создавая специальную (альтернативную СВИФТ) систему платежей с Ираном – INSTEX, а Вашингтон с момента возвращения Крыма в состав России стал составлять чёрные списки российских банков, работающих в Крыму или осуществляющих операции с банками, действующими в Крыму. Американский Минфин требует, чтобы американские корпорации Visa и MasterCard отключали соответствующие российские банки от своих систем. Первые карточные санкции были предприняты Вашингтоном против банков "Россия" и "СМП" весной 2014 года. Реакцией России стало создание своей карты "Мир": первые карты были выпущены в 2015 году. Эта карта наращивает влияние на рынке розничных платёжных операций, но позиции американских Visa и MasterCard остаются очень прочными.
По данным Retail Banking Research, в прошлом году в мире обращалось 2,2 млрд карт Visa и 1,9 млрд карт MasterCard. Плюс к этому менее крупные американские системы – Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Соперничать с ними тяжело. Правда, на арену вышла китайская корпорация Union Pay, которая выпустила более пяти миллиардов карт (это превышает общее количество банковских карт американского происхождения), но карты Union Pay в основном обслуживают Китай и соседние азиатские страны. А американские карты Visa и MasterCard давно стали глобальными, практически полностью захватив европейский рынок розничных платежей. В 2016 году их доля в общем количестве банковских карт, обращающихся на рынке Европы, составила 86%, в прошлом году – 90%. Многие европейские карты не выдерживали конкуренции с Visa и MasterCard и умирали; большинство европейских карт имеет такой системный недостаток, как ограниченность действия в рамках страны, где карта создана.
Европейцев не очень волновала "карточная" зависимость от США, пока в Белый дом не пришёл Дональд Трамп, обостривший отношения не только с Россией, Китаем, Ираном, Венесуэлой, но и с Европой. Уже немало случаев, когда Вашингтон заносил в чёрные списки европейские компании, нарушавшие американские санкции в отношении России, Венесуэлы, Ирана. Дело дошло до того, что Трамп стал угрожать введением санкций против Испании, которую заподозрил в нарушении санкций США против Венесуэлы.
Европейцы пытаются выйти из-под американских санкций создавая специальную (альтернативную СВИФТ) систему платежей с Ираном – INSTEX, а Вашингтон с момента возвращения Крыма в состав России стал составлять чёрные списки российских банков, работающих в Крыму или осуществляющих операции с банками, действующими в Крыму. Американский Минфин требует, чтобы американские корпорации Visa и MasterCard отключали соответствующие российские банки от своих систем. Первые карточные санкции были предприняты Вашингтоном против банков "Россия" и "СМП" весной 2014 года. Реакцией России стало создание своей карты "Мир": первые карты были выпущены в 2015 году. Эта карта наращивает влияние на рынке розничных платёжных операций, но позиции американских Visa и MasterCard остаются очень прочными.
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/77385/banks-working-on-pan-european-payment-system/
Сегодня карта "Мир" уже не чисто российская, на основе международных соглашений она используется в государствах ближнего зарубежья РФ, в Турции. Ведутся переговоры об использовании карты "Мир" во Вьетнаме, Таиланде, Китае, Болгарии, но в Европу карта "Мир" прийти не может. Это было бы слишком дерзким вызовом в адрес Вашингтона.
Итак, Европа два-три года назад поняла, что следует заранее подготовиться к худшему варианту развития событий (блокировке американских карт на территории ЕС) и приступить к созданию своей универсальной карты, обслуживающей всё европейское пространство. Некоторые эксперты полагают, что на Европу повлиял пример России, создавшей свою платёжную карту, которая потихоньку отжимает на рынке позиции американских карт и даже выходит за границы РФ, превращаясь в международную. В связи с ростом в Европе антиамериканских настроений появился ещё один аргумент в пользу общеевропейской карты: американские компании Visa и MasterCard, контролируя рынок безналичных расчетов в ЕС, имеют доступ к информации о личных данных граждан ЕС.
А ведь и европейцы понимают, что эти американские компании курируются спецслужбами США, под колпаком которых оказываются европейцы.
Итак, Европа два-три года назад поняла, что следует заранее подготовиться к худшему варианту развития событий (блокировке американских карт на территории ЕС) и приступить к созданию своей универсальной карты, обслуживающей всё европейское пространство. Некоторые эксперты полагают, что на Европу повлиял пример России, создавшей свою платёжную карту, которая потихоньку отжимает на рынке позиции американских карт и даже выходит за границы РФ, превращаясь в международную. В связи с ростом в Европе антиамериканских настроений появился ещё один аргумент в пользу общеевропейской карты: американские компании Visa и MasterCard, контролируя рынок безналичных расчетов в ЕС, имеют доступ к информации о личных данных граждан ЕС.
А ведь и европейцы понимают, что эти американские компании курируются спецслужбами США, под колпаком которых оказываются европейцы.
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Метки: mastercard visa диктат европа освободиться
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