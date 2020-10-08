Делиблатские пески — пустыня Европы, которой больше нет

Австрийская корона, Югославские власти и Сербия безжалостным образом сражались с пустыней на своей территории. Что стало с ней, вы можете посмотреть в этом посте.
Делиблатские пески — это самая большая песчаная местность в Европе, когда-то входившая в обширную доисторическую пустыню, возникшую на месте Паннонского моря.
В настоящее время Делиблатские пески являются заповедником. В XX веке власти Югославии занимались лесовосстановлением. Сейчас также на территории Делиблатских песков высаживают деревья. В 80-х годах прошлого века на территории песков были созданы противопожарные дорожки.
По этой причине во многих участках Делиблатской пустыни произрастают хвойные деревья, устойчивые к засухе и суровому климату.
На карте видно, что пустыню со всех сторон окружают пастбища и поля. Но местность делиблатских песков непригодна для сельского хозяйства.
Географически Делиблатские пески расположены в провинции Воеводина, Сербия.
Делиблатские пески
В 1789 году австрийские власти, контролировавшие этот район, отправили лесного инженера Франца Бахофена из Тимишоары для проведения измерений Песков и составления отчета о том, как "укротить" пустынную территорию. В то время сильные ветры и бури несли песок из Делиблато до самой Вены. После десятилетия работы Бахофен сообщил, что пески покрывают площадь 406,60 квадратных километров, из которых 168 квадратных километров покрыты рыхлым, свободным песком. Чтобы обездвижить песок, Бахофер разработал план лесоразведения, который был принят в 1818 году. С тех пор почти 300 квадратных километров пустыни были покрыты лесом, из которых 250 квадратных километров леса сгорели по причине халатности.
Делиблатские пески во время Второй мировой войны
Пески использовались югославскими партизанами как убежище во время Второй мировой войны. Они строили лагеря и землянки, где прятались после антигерманских акций. Из многочисленных временных убежищ сегодня сохранилось только одно. Это была импровизированная больница в местечке Чардак. Здесь же находится памятник евреям, вывезенным из Белграда и расстрелянным немцами в Песках во время оккупации.
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