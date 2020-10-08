Делиблатские пески — пустыня Европы, которой больше нет

Делиблатские пески

В 1789 году австрийские власти, контролировавшие этот район, отправили лесного инженера Франца Бахофена из Тимишоары для проведения измерений Песков и составления отчета о том, как "укротить" пустынную территорию. В то время сильные ветры и бури несли песок из Делиблато до самой Вены. После десятилетия работы Бахофен сообщил, что пески покрывают площадь 406,60 квадратных километров, из которых 168 квадратных километров покрыты рыхлым, свободным песком. Чтобы обездвижить песок, Бахофер разработал план лесоразведения, который был принят в 1818 году. С тех пор почти 300 квадратных километров пустыни были покрыты лесом, из которых 250 квадратных километров леса сгорели по причине халатности.