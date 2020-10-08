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Делиблатские пески — пустыня Европы, которой больше нет

Делиблатские пески — пустыня Европы, которой больше нет (12 фото)

Автор:
08 октября 2020 10:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Делиблатские пески   европа   пустыни   пустыни Европы   сербия   югославия   
825
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Австрийская корона, Югославские власти и Сербия безжалостным образом сражались с пустыней на своей территории. Что стало с ней, вы можете посмотреть в этом посте.

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Метки: Делиблатские пески   европа   пустыни   пустыни Европы   сербия   югославия   
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