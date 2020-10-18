8 интересных фактов о Гитлере, которые вам будет любопытно узнать

Сегодня я вновь затрону тему Адольфа Гитлера, человека, который вошел в историю как один из самых отрицательных политических фигур. Как известно, он организовал Вторую мировую войну и Холокост, которые свели на тот свет не менее 40 миллионов человек.
Шикльгрубер?
Не все знают, что имя Адольфа Гитлера могло быть иным - Адольф Шикльгрубер или Адольф Хидлер.
Дело в том, что его отец Алоис был незаконнорожденным сыном Марии Анны Шикльгрубер, поэтому носил ее фамилию. Но, когда ему стукнуло 40 лет, отец будущего фюрера решил взять фамилию своего отчима Иоганна Георга Хидлера. Есть предположения, что именно он и был его родным отцом.
Однако в документах указали фамилию не Хидлер, а Гитлер. Причина, по которой фамилия была изменена неизвестна. Но вот так возникла легендарная фамилия, которую носил нацист номер один.
Алоис Гитлер был женат два раза и обзавелся несколькими наследниками, прежде чем взял в жены Клару Пёльцль, ставшую ему третьей супругой и родившую 6 детей. Юридически он был ее двоюродным братом, поэтому изначально с заключением брака возникли трудности.
Из всех отпрысков только Адольф и его сестра достигли совершеннолетия. Адольф появился на свет, когда его отцу уже был 51 год. Он был болезненным ребенком и отношения с отцом, отличавшимся скудным характером, были напряженными. А вот свою мать он обожал и очень тяжело переживал ее смерть в 1907 году. Хотя, как вспоминал друг детства Адольфа, когда он узнал о смерти отца - безутешно рыдал.
Дело в том, что его отец Алоис был незаконнорожденным сыном Марии Анны Шикльгрубер, поэтому носил ее фамилию. Но, когда ему стукнуло 40 лет, отец будущего фюрера решил взять фамилию своего отчима Иоганна Георга Хидлера. Есть предположения, что именно он и был его родным отцом.
Однако в документах указали фамилию не Хидлер, а Гитлер. Причина, по которой фамилия была изменена неизвестна. Но вот так возникла легендарная фамилия, которую носил нацист номер один.
Алоис Гитлер был женат два раза и обзавелся несколькими наследниками, прежде чем взял в жены Клару Пёльцль, ставшую ему третьей супругой и родившую 6 детей. Юридически он был ее двоюродным братом, поэтому изначально с заключением брака возникли трудности.
Из всех отпрысков только Адольф и его сестра достигли совершеннолетия. Адольф появился на свет, когда его отцу уже был 51 год. Он был болезненным ребенком и отношения с отцом, отличавшимся скудным характером, были напряженными. А вот свою мать он обожал и очень тяжело переживал ее смерть в 1907 году. Хотя, как вспоминал друг детства Адольфа, когда он узнал о смерти отца - безутешно рыдал.
Первая мировая война
В день своего самоубийства Адольф Гитлер надел на себя медаль Железного креста, которой он был награжден за службу во время Первой мировой войны.
Он очень гордился своими военными достижениями и строил из себя героя, особенно после ранения во время Первой битвы на Сомме в 1916 году.
Тем не менее, недавние исследования поставили под сомнение рассказы Гитлера о своем военном опыте и постоянной опасности, преследующей его на передовой.
Некоторые эксперты пришли к выводу, что фюрер практически не был на передовой и не участвовал в военных действиях, а служил в штабе полка.
Также Гитлер заявлял, что временно потерял зрение в результате атаки иприта в 1918 году, но в медицинских документах указано, что он страдал «истерической слепотой». В связи с этим существуют предположения, что свою медаль он получил не за отвагу и храбрость в бою, а за симпатию и поддержку офицеров, например Хьюго Гутманна, еврейского лейтенанта, который в конечном итоге посодействовал получению награды Гитлером.
Он очень гордился своими военными достижениями и строил из себя героя, особенно после ранения во время Первой битвы на Сомме в 1916 году.
Тем не менее, недавние исследования поставили под сомнение рассказы Гитлера о своем военном опыте и постоянной опасности, преследующей его на передовой.
Некоторые эксперты пришли к выводу, что фюрер практически не был на передовой и не участвовал в военных действиях, а служил в штабе полка.
Также Гитлер заявлял, что временно потерял зрение в результате атаки иприта в 1918 году, но в медицинских документах указано, что он страдал «истерической слепотой». В связи с этим существуют предположения, что свою медаль он получил не за отвагу и храбрость в бою, а за симпатию и поддержку офицеров, например Хьюго Гутманна, еврейского лейтенанта, который в конечном итоге посодействовал получению награды Гитлером.
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Бестселлер
В 1924 году, во время пребывания в тюрьме за измену родине, Гитлер начал писать книгу, которая получила название «Майн кампф» (Моя борьба).
Изначально "опасное произведение" было опубликовано в 2 томах. В них нацист писал о своей жизни и прославлял расистские взгляды, утверждая, что стал антисемитом во время пребывания в Вене.
Поначалу книги не пользовались особой популярностью, но чем влиятельней становился Гитлер, тем больший успех имело его творчество. В последующие годы книга стала обязательной к прочтению и к 1939 году уже было продано 5 млн. экземпляров.
Естественно, в послевоенные годы "Моя борьба" была запрещена и в Германии, и в других государствах. Авторскими правами владело королевство Бавария, которое отказывалась публиковать книгу долгие годы. Хотя другим изданиям удавалось продолжать выпускать нацистское произведение.
В 2016 году "Майн кампф" стало общественным достоянием, так как истек срок действия авторских прав. Буквально через несколько дней после этого в Германии вновь опубликовали книгу с кратким содержанием первоисточника. Она стала бестселлером.
Изначально "опасное произведение" было опубликовано в 2 томах. В них нацист писал о своей жизни и прославлял расистские взгляды, утверждая, что стал антисемитом во время пребывания в Вене.
Поначалу книги не пользовались особой популярностью, но чем влиятельней становился Гитлер, тем больший успех имело его творчество. В последующие годы книга стала обязательной к прочтению и к 1939 году уже было продано 5 млн. экземпляров.
Естественно, в послевоенные годы "Моя борьба" была запрещена и в Германии, и в других государствах. Авторскими правами владело королевство Бавария, которое отказывалась публиковать книгу долгие годы. Хотя другим изданиям удавалось продолжать выпускать нацистское произведение.
В 2016 году "Майн кампф" стало общественным достоянием, так как истек срок действия авторских прав. Буквально через несколько дней после этого в Германии вновь опубликовали книгу с кратким содержанием первоисточника. Она стала бестселлером.
Искусствовед
Нельзя отрицать тот факт, что фюрер неплохо рисовал, художественный талант однозначно у него был. И, возможно, если бы ему не дали отказ в Венской академии изящных искусств, ему бы не пришлось жить в бедности и мир бы не познакомился с нацистской диктатурой...
Кроме того, когда он стал фюрером, его интерес к искусству только усилился. Однако он не принимал такие направления, как импрессионизм, кубизм и дадаизм, резко критикуя их. Все произведения, выполненные в этих стилях начали исчезать из музеев Германии.
Во время Второй мировой войны был отдан приказ грабить и отбирать произведения искусства везде, где только это было возможно. В итоге количество награбленного было сложно сосчитать, а главной гордостью Гитлера был Гентский алтарь.
Все эти ценные работы должны были стать экспонатами в «супер-музее» Führermuseum, в Австрии.
Во время Второй мировой войны был отдан приказ грабить и отбирать произведения искусства везде, где только это было возможно. В итоге количество награбленного было сложно сосчитать, а главной гордостью Гитлера был Гентский алтарь.
Все эти ценные работы должны были стать экспонатами в «супер-музее» Führermuseum, в Австрии.
Здоровый образ жизни и наркотики?
Во времена правления Гитлера быть красивым и здоровым было более чем модно. Выводя "арийскую" расу диктатура пропагандировала вегетарианство, а также выступала против курения и употребления алкоголя.
Кроме того, экспертиза действительно подтвердила, что Гитлер не употреблял мясных блюд. Однако здоровья это ему не прибавило, так как долгие годы боролся с проблемами, связанными с кишечником, зрением и психикой.
Но самое интересное, это то, что до нас дошли медицинские документы, в которых указано, что диктатор употреблял опиаты и другие наркотические средства, выписанные его личным врачом Теодором Мореллом. В его "рацион" входили оксикодон, метамфетамин, морфин и кокаин.
Метамфитамином снабжалась и нацистская армия. Таким образом солдаты перед боем спасались от усталости и страха.
По некоторым данным Гитлер сидел на наркотиках целых 9 лет и к концу жизни его здоровье было настолько подорванным, что не смогло бы уже восстановиться в любом случае.
Кроме того, экспертиза действительно подтвердила, что Гитлер не употреблял мясных блюд. Однако здоровья это ему не прибавило, так как долгие годы боролся с проблемами, связанными с кишечником, зрением и психикой.
Но самое интересное, это то, что до нас дошли медицинские документы, в которых указано, что диктатор употреблял опиаты и другие наркотические средства, выписанные его личным врачом Теодором Мореллом. В его "рацион" входили оксикодон, метамфетамин, морфин и кокаин.
Метамфитамином снабжалась и нацистская армия. Таким образом солдаты перед боем спасались от усталости и страха.
По некоторым данным Гитлер сидел на наркотиках целых 9 лет и к концу жизни его здоровье было настолько подорванным, что не смогло бы уже восстановиться в любом случае.
Богач
Понятное дело, в начале войны личный капитал Гитлера рос в геометрической прогрессии. Возможно память о былых голодных днях вызывала страх бедности, поэтому он накопил миллиардное состояние.
Большую часть денег он получал из государственного бюджета и пожертвований больших корпораций. Но изобретательности диктатора не было предела: став канцлером, он приказал властям купить экземпляры его книги и дарить их молодоженам в качестве свадебных подарков от государства. Таким образом он получал огромные гонорары и не удосуживался платить налог на прибыль.
Его личное состояние составляло около 5 млрд. долларов. Деньги он тратил на произведения искусства, дорогую мебель и другую роскошную собственность. После войны его имение было передано Баварии.
Большую часть денег он получал из государственного бюджета и пожертвований больших корпораций. Но изобретательности диктатора не было предела: став канцлером, он приказал властям купить экземпляры его книги и дарить их молодоженам в качестве свадебных подарков от государства. Таким образом он получал огромные гонорары и не удосуживался платить налог на прибыль.
Его личное состояние составляло около 5 млрд. долларов. Деньги он тратил на произведения искусства, дорогую мебель и другую роскошную собственность. После войны его имение было передано Баварии.
Нобелевская премия
Возможно вы не слышали о скандале, произошедшем в 1939 году. Итак, шведский законодатель выдвинул кандидатуру Гитлера на Нобелевскую премию мира. Поразительно, но швед таким образом решил пошутить, но его шутку, к слову, никто не понял и номинация была быстро снята.
Дело в том, что за 3 года до произошедшего, немецкий журналист Карл фон Осецки, открыто критиковавший политические взгляды фюрера, получил Нобелевскую премию мира. Гитлер отреагировал незамедлительно: немцам было запрещено получать Нобелевскую премию, так как она была символом, оскорбившим Германию и нацизм.
Нобелевскую премию заменила Национальная премия Германии. После падения Третьего рейха немцы, отказавшиеся от свои наград ранее получили их.
Дело в том, что за 3 года до произошедшего, немецкий журналист Карл фон Осецки, открыто критиковавший политические взгляды фюрера, получил Нобелевскую премию мира. Гитлер отреагировал незамедлительно: немцам было запрещено получать Нобелевскую премию, так как она была символом, оскорбившим Германию и нацизм.
Нобелевскую премию заменила Национальная премия Германии. После падения Третьего рейха немцы, отказавшиеся от свои наград ранее получили их.
Тайна смерти
Как нам известно, 30 апреля 1945 года, когда война была проиграна Германией, Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончили жизнь самоубийством в своем бункере в Берлине.
Гитлер желал, чтобы их тела были сожжены и похоронены, дабы над ними не глумились советские солдаты. Однако их тела не успели придать земле, а найденные останки были идентифицированы как Гитлера и Браун. Но в те года невозможно было провести ДНК-экспертизу, поэтому сразу же возникли всевозможные теории заговоров.
Тем более сначала советская власть заявляла, что они не смогли подтвердить смерть Гитлера. Позже появились слухи о том, что он жив и скрывается на Западе. Еще через некоторое время, после исследования найденного черепа и зубов, было установлено, что оно принадлежит фюреру.
Его прах был развеян в 1970 году, а часть черепа с огнестрельной раной хранится до сих пор.
Но слухи о том, что Гитлеру удалось сбежать и он встретил старость вместе с Браун где-то в Аргентине не стихают. Заново об этом начали говорить, когда в 2009 году ученые заявили, что все-таки череп с огнестрельным ранением принадлежит женщине.
Спасибо за внимание, если было интересно - жду лайков! ;)
Гитлер желал, чтобы их тела были сожжены и похоронены, дабы над ними не глумились советские солдаты. Однако их тела не успели придать земле, а найденные останки были идентифицированы как Гитлера и Браун. Но в те года невозможно было провести ДНК-экспертизу, поэтому сразу же возникли всевозможные теории заговоров.
Тем более сначала советская власть заявляла, что они не смогли подтвердить смерть Гитлера. Позже появились слухи о том, что он жив и скрывается на Западе. Еще через некоторое время, после исследования найденного черепа и зубов, было установлено, что оно принадлежит фюреру.
Его прах был развеян в 1970 году, а часть черепа с огнестрельной раной хранится до сих пор.
Но слухи о том, что Гитлеру удалось сбежать и он встретил старость вместе с Браун где-то в Аргентине не стихают. Заново об этом начали говорить, когда в 2009 году ученые заявили, что все-таки череп с огнестрельным ранением принадлежит женщине.
Спасибо за внимание, если было интересно - жду лайков! ;)
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Был Hiedler, стал Hitler, букву "Г" придумали в русской транслитерации.
И вообще надо давать ссылки на оригинальные источники - вся статья дословный перевод выписки из онлайн версии энциклопедии Britannica
https://www.britannica.com/list/9-things-you-might-not-know-about-adolf-hitlerhttps://www.britannica.com/list/9-things-you-might-not-know-about-adolf-hitler
Это не так.
Если б не Адольф, то пришел бы другой - место было подготовлено .
Этот нацист олицетворяет собой абсолютное зло, на чьих руках миллионы смертей.
По этому все остальные факты о данном персонаже считаю неприемлемым к размещению в общем доступе.
Но посмотри как заминусовали всех кто выступил против пропоганды нацизма и пиара этого персонажа.
2) Пропаганды нацизма и пиара персонажа в данной статье нет от слова вообще, только исторические факты. А вот в Германии, в стране, где начали печатать и продавать эту книгу, это наверно все присутствует.
Как писал Гитлер что он тот кто дает людям цель, цель бороться за свое право существования. Либо они станут сильными либо они должны исчезнуть и не мешать прогрессу.
Та германия куда загнала ее Британия своим версальским договором, должен был появится Гитлер которые и приведет мир к второй мировой. Это было неизбежно. Гитлер поднял из руин германию и создал из нее империю с достойной нацией. И не зря судьба все это время его вела, кто не вкурсе но было 50 покушений на него, причем настолько тщательно продуманные что было неизбежно выжить но он всегда выживал. Что остается загадкой для всех.
а выражение "немецко фашистские захватчики" и подразумевало немцев и их прихвостней в виде фашиста Муссолини и др..
В 2015 лично виде её в продаже в Пекине.
ВЕДАЮЩЕГО В ИМПЕРСКОМ РУКОВОДСТВЕ СС ВОПРОСАМИ КУЛЬТА И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ*
6 апреля 1945 г.
Вопрос: Что вам известно о положении в правящей верхушке Г ермании?
Ответ: В настоящее время Германией правят три человека: Борман,
Гиммлер и Геббельс. Гитлер в последнее время, в особенности после
20 июля, отошел на второй план. Одно время у меня были сильные сомнения
жив ли он вообще. Эти сомнения были не только у меня: его новогоднее
выступление объясняется тем, что ряд гауляйтеров и руководителей
пропаганды довели до сведения Геббельса, что в народе ходят тревожные
слухи, будто Гитлера уже нет в живых. Во всяком случае сейчас Гитлер
находится в крайне тяжелом психическом состоянии. Утверждаю, что его
психическая болезнь, по-видимому эпилепсия, обострилась и что припадки,
за которые он в свое время получил прозвище «кусателя ковров» («тепихбайсер»
), участились и происходят почти беспрерывно. Есть слухи, что у
него частичный паралич. Во всяком случае в государственные дела он
вмешивается мало и дело дошло до того, что Гиммлер находит возможным
отменять его приказы. Так было, например, с приказом Гитлера о том, чтобы
не посылать на передовую курсантов артиллерийских училищ. Около Гитлера
много времени проводит его любовница. Ее зовут Кэтэ Браун, она одна из
сотрудниц известного «фотографа нацистской партии» Генриха Гоффманн
(«Прессе Гоффманн»). Каков характер этой связи, при условии, что
Гитлер импотент, я не знаю. Но о существовании этой связи известно
лишь очень ограниченному кругу лиц.
Все это вовсе не означает, что Гитлер совсем сошел со сцены. Имя его
пользуется огромной популярностью в Германии и с этим вынуждены считаться.
Автор мудак.
Админы, автора в пожизненный бан.
================
Бесят подобные фразы типа "Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал".
Только за это "минус". Иди клянчить на паперть.
Примитивно и по-детски.
Можешь поддра,ч.ивать на своего фюрера, демократия однако.
А был он Шикльгрубер, Гитлер, Шмитлер или кто там еще - пусть разбираются историки. Для меня он был и остаётся нацистской мразью из-за которого преждевременно (на полях сражения) ушёл из жизни мой прадед. И ещё очень много хороших людей.
Гитлер это, своего рода, гриб. Так сказать, видимая часть. Нужно ли его знать? Да. Но важнее понимать как работает грибница. Это куда серьёзнее. И то, что сейчас происходит в ЕС - работа "грибницы", которая пытается родить очередного "гриба". Не имеет значение его биография, факты о нем и прочее. Технология и противодействие ей - вот, что имеет значение. Одни из методов - военная пропаганда. Это то, что сейчас активно используется против нас (см. Навальный). К сожалению, мы эти методы, почему то, не используем. Хотя опыт советского времени ещё не забыт, я надеюсь. В СССР понимали значение военной пропоганды.
А то, что проголосовали за Гитлера и Муссолини... Это не имеет никакого отношение ни к Гитлеру, ни к Муссолини. Это вопрос технологии. Используя её можно привести к власти хоть бобра из леса.