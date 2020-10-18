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8 интересных фактов о Гитлере, которые вам будет любопытно узнать

8 интересных фактов о Гитлере, которые вам будет любопытно узнать (9 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: вов   война   гитлер   история   факты   
1956
9
Сегодня я вновь затрону тему Адольфа Гитлера, человека, который вошел в историю как один из самых отрицательных политических фигур. Как известно, он организовал Вторую мировую войну и Холокост, которые свели на тот свет не менее 40 миллионов человек.
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Метки: вов   война   гитлер   история   факты   
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3k
ayekaramba 2 дня назад
"Однако в документах указали фамилию не Хидлер, а Гитлер. Причина, по которой фамилия была изменена неизвестна. Но вот так возникла легендарная фамилия, которую носил нацист номер один"

Был Hiedler, стал Hitler, букву "Г" придумали в русской транслитерации.

И вообще надо давать ссылки на оригинальные источники - вся статья дословный перевод выписки из онлайн версии энциклопедии Britannica

https://www.britannica.com/list/9-things-you-might-not-know-about-adolf-hitlerhttps://www.britannica.com/list/9-things-you-might-not-know-about-adolf-hitler
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6k
Alexandr Barhudarov День назад
"И, возможно, если бы ему не дали отказ в Венской академии изящных искусств, ему бы не пришлось жить в бедности и мир бы не познакомился с нацистской диктатурой..."
Это не так.
Если б не Адольф, то пришел бы другой - место было подготовлено .
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1k
Aleksandr Varich 2 дня назад
Единственный приемлемый пост про нацистского лидера для меня - это пост с рассказом, как он корчился в муках перед тем и после того как застрелился.

Этот нацист олицетворяет собой абсолютное зло, на чьих руках миллионы смертей.

По этому все остальные факты о данном персонаже считаю неприемлемым к размещению в общем доступе.
Единственный приемлемый пост про нацистского лидера для меня - это пост с рассказом, как он корчился в муках перед тем и после того как застрелился. Этот нацист олицетворяет собой абсолютное зло, на чьих руках миллионы смертей. По этому все остальные факты о данном персонаже считаю неприемлемым к размещению в общем доступе.
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4k
masteral Aleksandr Varich День назад
+100500. Абсолютно поддерживаю!
Но посмотри как заминусовали всех кто выступил против пропоганды нацизма и пиара этого персонажа.
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10k
Элитный тигр masteral День назад
1) ПропАганды.
2) Пропаганды нацизма и пиара персонажа в данной статье нет от слова вообще, только исторические факты. А вот в Германии, в стране, где начали печатать и продавать эту книгу, это наверно все присутствует.
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679
Мистер Фикс 2 дня назад
Линц, округ Лендинг. Каждый день проезжаем недалеко...
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−255
Максим 2 дня назад
знаете что я вам скажу, не бывает ничего просто так в нашем мире и вторая мировая случилась потому, что должна случится. Ведь именно эта война изменила дальнейшее развитие мира, мир начал стремительно развиваться и улучшаться. Благодаря войнам у нас появилось впервую очередь права у людей, ценность человеческой жизни, техника безопасности, вакцины,самолеты, космические корабли, мобильники интернет и прочее. Вы скажите что и без воин можно достичь этого, можно только это будет намного дольше и не всегда возможности. А вот война дает эти возможности. Так же и устроен животный мир, это двигатель эволюции, один нападет другой совершенствует способы защиты. Поэтому развитие у людей в этом мире идет от перемен, а не от стабильности как нам хотелось бы. Мы совершаем ошибки и набираемся опыта, мы объединяемся ради одной цели.
Как писал Гитлер что он тот кто дает людям цель, цель бороться за свое право существования. Либо они станут сильными либо они должны исчезнуть и не мешать прогрессу.
Та германия куда загнала ее Британия своим версальским договором, должен был появится Гитлер которые и приведет мир к второй мировой. Это было неизбежно. Гитлер поднял из руин германию и создал из нее империю с достойной нацией. И не зря судьба все это время его вела, кто не вкурсе но было 50 покушений на него, причем настолько тщательно продуманные что было неизбежно выжить но он всегда выживал. Что остается загадкой для всех.
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10k
Элитный тигр Максим День назад
То есть если тебя 3,14здить каждый день, мы будем становиться человечнее? Ну давай, адресок кидай...
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71k
Я Только спросить. 2 дня назад
8 интересных фактов о Гитлере, которые вам будет любопытно узнать
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23k
Седой 2 дня назад
Фашизм уже был в Италии, до Германии
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22
Стас Седой День назад
так в Германии нацизм..
а выражение "немецко фашистские захватчики" и подразумевало немцев и их прихвостней в виде фашиста Муссолини и др..
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60k
Максим 2 дня назад
Если бы Гитлер стал художником, финансовые круги выдвинули бы другого. Гитлер не был самостоятельной фигурой, его умело привели во власть и направили в нужную сторону. То что он поехал под действием наркоты, побочный эффект, сломавший много планов западному миру. Если бы привели к власти того же Рема, все было бы намного кровавее.
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26k
parallax 2 дня назад
Где-то читал, что уже после войны, книга "Mein Kampf" издавалась более чем в 50 странах.
В 2015 лично виде её в продаже в Пекине.
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37k
Сергей 2 дня назад
ИЗ ПРОТОКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОПРОСА ШТУРМБАНФЮРЕРА СС К. НЕЙХАУСА,
ВЕДАЮЩЕГО В ИМПЕРСКОМ РУКОВОДСТВЕ СС ВОПРОСАМИ КУЛЬТА И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ*
6 апреля 1945 г.
Вопрос: Что вам известно о положении в правящей верхушке Г ермании?

Ответ: В настоящее время Германией правят три человека: Борман,
Гиммлер и Геббельс. Гитлер в последнее время, в особенности после
20 июля, отошел на второй план. Одно время у меня были сильные сомнения
жив ли он вообще. Эти сомнения были не только у меня: его новогоднее
выступление объясняется тем, что ряд гауляйтеров и руководителей
пропаганды довели до сведения Геббельса, что в народе ходят тревожные
слухи, будто Гитлера уже нет в живых. Во всяком случае сейчас Гитлер
находится в крайне тяжелом психическом состоянии. Утверждаю, что его
психическая болезнь, по-видимому эпилепсия, обострилась и что припадки,
за которые он в свое время получил прозвище «кусателя ковров» («тепихбайсер»
), участились и происходят почти беспрерывно. Есть слухи, что у
него частичный паралич. Во всяком случае в государственные дела он
вмешивается мало и дело дошло до того, что Гиммлер находит возможным
отменять его приказы. Так было, например, с приказом Гитлера о том, чтобы
не посылать на передовую курсантов артиллерийских училищ. Около Гитлера
много времени проводит его любовница. Ее зовут Кэтэ Браун, она одна из
сотрудниц известного «фотографа нацистской партии» Генриха Гоффманн
(«Прессе Гоффманн»). Каков характер этой связи, при условии, что
Гитлер импотент, я не знаю. Но о существовании этой связи известно
лишь очень ограниченному кругу лиц.
Все это вовсе не означает, что Гитлер совсем сошел со сцены. Имя его
пользуется огромной популярностью в Германии и с этим вынуждены считаться.
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190k
Северное сияние 2 дня назад
Гореть тебе в аду вечно, Адольф

Гореть тебе в аду вечно, Адольф
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1k
Валерий Викторович 2 дня назад
Абсолютно пох... Не отождествляйте свое любопытство со всеми пользователями ресурса.
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4k
masteral 2 дня назад
Пропаганда нацизма.
Автор мудак.
Админы, автора в пожизненный бан.
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7k
Maddy8 2 дня назад
Слишком распиаренный кусок фашистского го*на.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
"...если было интересно - жду лайков! ;)"
================
Бесят подобные фразы типа "Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал".
Только за это "минус". Иди клянчить на паперть.
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174
Старичок 2 дня назад
Плохой у тебя кумир, автор. Он плохо кончил и ты по его стопам пойдешь.
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2k
Вольф Автор поста Старичок 2 дня назад
Туповат ты
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174
Старичок Вольф 2 дня назад
Оскорблять собеседника, притом не знакомого...
Примитивно и по-детски.
Можешь поддра,ч.ивать на своего фюрера, демократия однако.
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1k
Ateroskleroz 2 дня назад
Честно говоря, мне малоинтересна биография и факты о человеке, руками которого уничтожено огромное количество моих соотечественников. Это враг. Врага надо знать, но не его биографию или то, что он был богач, а слабые стороны и методы ведения борьбы. Которые, кстати сказать, используются и сейчас.
А был он Шикльгрубер, Гитлер, Шмитлер или кто там еще - пусть разбираются историки. Для меня он был и остаётся нацистской мразью из-за которого преждевременно (на полях сражения) ушёл из жизни мой прадед. И ещё очень много хороших людей.
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60k
Максим Ateroskleroz 2 дня назад
Биографию таких людей надо знать дабы не повторить снова эти ошибки. И Муссолини и Гитлер пришли к власти при полном одобрении своих народов. За них говоря сегодняшним языком проголосовали так, что не снилось ни одному современному лидеру ни в Германии ни в Италии, ни в других странах. И то что мы счас наблюдаем в ЕС и США как раз и ведет к приходу нового Гитлера.. Который придет с теми же лозунгами (а лозунги как раз были очень демократичными и приятными для населения). Майн Кампф начали печатать моментально кстати. так что говорить о том, что это прошлое и такого не будет глупо.. Оно есть и оно счас на западе.
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1k
Ateroskleroz Максим 2 дня назад
А я о том и говорю. Изучай методы борьбы с тобой. Изучай врага. Именно как врага. Называя вещи своими именами. Враг есть враг.
Гитлер это, своего рода, гриб. Так сказать, видимая часть. Нужно ли его знать? Да. Но важнее понимать как работает грибница. Это куда серьёзнее. И то, что сейчас происходит в ЕС - работа "грибницы", которая пытается родить очередного "гриба". Не имеет значение его биография, факты о нем и прочее. Технология и противодействие ей - вот, что имеет значение. Одни из методов - военная пропаганда. Это то, что сейчас активно используется против нас (см. Навальный). К сожалению, мы эти методы, почему то, не используем. Хотя опыт советского времени ещё не забыт, я надеюсь. В СССР понимали значение военной пропоганды.
А то, что проголосовали за Гитлера и Муссолини... Это не имеет никакого отношение ни к Гитлеру, ни к Муссолини. Это вопрос технологии. Используя её можно привести к власти хоть бобра из леса.
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Ateroskleroz Максим 2 дня назад
Ошибки... Какие ошибки Вы боитесь повторить не зная биографии гитлера? Надо знать технологию борьбы, а не биографию отдельных личностей. А то, что сразу начали печатать Майн Кампф не имеет никакого отношения к гитлеру, в принципе. Был бы не гитлер ,а кто то другой с подобными идеями - печатали бы его. Это вопрос технологии и психологии западного человека, а не биографии отдельных представителей этноса.
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