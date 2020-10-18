8 интересных фактов о Гитлере, которые вам будет любопытно узнать

Как нам известно, 30 апреля 1945 года, когда война была проиграна Германией, Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончили жизнь самоубийством в своем бункере в Берлине.



Гитлер желал, чтобы их тела были сожжены и похоронены, дабы над ними не глумились советские солдаты. Однако их тела не успели придать земле, а найденные останки были идентифицированы как Гитлера и Браун. Но в те года невозможно было провести ДНК-экспертизу, поэтому сразу же возникли всевозможные теории заговоров.



Тем более сначала советская власть заявляла, что они не смогли подтвердить смерть Гитлера. Позже появились слухи о том, что он жив и скрывается на Западе. Еще через некоторое время, после исследования найденного черепа и зубов, было установлено, что оно принадлежит фюреру.



Его прах был развеян в 1970 году, а часть черепа с огнестрельной раной хранится до сих пор.



Но слухи о том, что Гитлеру удалось сбежать и он встретил старость вместе с Браун где-то в Аргентине не стихают. Заново об этом начали говорить, когда в 2009 году ученые заявили, что все-таки череп с огнестрельным ранением принадлежит женщине.



Спасибо за внимание, если было интересно - жду лайков! ;)