Алекс Курзем: еврейский мальчик воспитанный нацистами

«Мне приходилось всю жизнь скрывать свою личность. Я должен был сделать так, чтобы никто не узнал, что я был еврейским мальчиком среди нацистов», — говорил австралийский гражданин Алекс Курзем, он же Илья Гальперин, спустя полвека после окончания Второй мировой войны.



Долгие годы никто из его друзей, и даже близких родственников не знал, что когда-то он, еврей по происхождению, был воспитанником и талисманом подразделения СС.



Сирота



В один из дней октября 1941 года пятилетний Илья стал свидетелем страшной картины: в его родном городе Дзержинск под Минском вместе с сотнями других евреев нацисты казнили его мать, брата и сестру. Спрятавшись в лесу, он избежал расправы, но, оставшись совсем один, был вынужден идти, куда глаза глядят.



Илья бесцельно бродил по лесам, питаясь ягодами, ночевал на деревьях, чтобы не попасться волкам, и спасался от холода, снимая верхнюю одежду с погибших солдат. Стучась в двери домов, он иногда получал еду и кров, но надолго пускать мальчика к себе никто не хотел.



Такая жизнь закончилась, когда в одном из селений Илья набрел на одного крестьянина, распознавшего в нем беглого еврея. Сильно избив, тот отвел его к зданию школы и передал расквартированному там немецкому подразделению. Это был 18-й латышский батальон шуцманшафта (полицейский) «Курземес», задействованный в борьбе против партизан и в карательных акциях против еврейского населения в районе Минска.



Готовясь к смерти, Илья обратился к стоявшему рядом с ним солдату: «Пока вы меня не убили, можно мне съесть кусочек хлеба?» Внимательно посмотрев на мальчика, капрал Екабс Кулис отвел его в сторону и сказал, что, если тот хочет выжить, ему следует навсегда забыть тот факт, что он еврей, и выдавать себя за русского сироту. В таком статусе его и приняли в батальон.