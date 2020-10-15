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Алекс Курзем: еврейский мальчик воспитанный нацистами

Алекс Курзем: еврейский мальчик воспитанный нацистами (4 фото)

Автор:
15 октября 2020 15:06
Метки: Алекс Курзем   герой   нацист   пропаганда   юный   
220
4
«Самый юный нацист Рейха» Алекс Курзем стал излюбленным героем для немецкой пропаганды. Мало кто знал, кем он был на самом деле.

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Метки: Алекс Курзем   герой   нацист   пропаганда   юный   
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6  комментариев
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44k
Albert GER 6 часов назад
потрясающая приспособляемость!!!

в любой ситуации и власти найти грузовик с шоколадом и в нём жить.
под конец жизни еще и заработать на этом баблишка внукам.
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hebpat 2 часа назад
маугли воспитанный шакалами
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Был фильм 1990г. "Европа Европа", основанный на похожей истории.
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mobi dic 2 часа назад
осуждать не берусь,не знаю как сам бы повёл себя в такой ситуации.
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27k
winergy2012 4 часа назад
Еврейский маугли.
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