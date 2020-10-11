16.09.2020 на думском заседании депутаты фракции «Единая Россия» заблокировали законопроект о бесплатном подведении газа к частным жилым домам и дачам.
О чём законопроект
Законопроект на рассмотрение в Государственную думу внесли либерал-демократы. Разработчики документа о бесплатном подведении газа к частному жилью планировали внести поправки в ФЗ «О газоснабжении» и в Кодекс об административных правонарушениях. Авторы документа уточнили, что ресурсоснабжающие организации должны за свой счёт подключать к газу частные жилые дома с проживанием одной семьи и этажностью — не более трёх этажей.
Один из авторов закона, член ЛДПР Сергей Натаров, на парламентском слушании заявил, что проект внесён 4 года назад, за это время проблема газообеспечения в стране не решена и документ не потерял актуальность. Однако, в Государственной думе законопроект пролежал всё это время без рассмотрения.
Законопроект на рассмотрение в Государственную думу внесли либерал-демократы. Разработчики документа о бесплатном подведении газа к частному жилью планировали внести поправки в ФЗ «О газоснабжении» и в Кодекс об административных правонарушениях. Авторы документа уточнили, что ресурсоснабжающие организации должны за свой счёт подключать к газу частные жилые дома с проживанием одной семьи и этажностью — не более трёх этажей.
Один из авторов закона, член ЛДПР Сергей Натаров, на парламентском слушании заявил, что проект внесён 4 года назад, за это время проблема газообеспечения в стране не решена и документ не потерял актуальность. Однако, в Государственной думе законопроект пролежал всё это время без рассмотрения.
Кто выступил за поддержку закона
Фракцию ЛДПР в этом вопросе поддержал справедливоросс Валерий Гартунг. Он обратился к партии власти с вопросом — «Скажите, пожалуйста, есть поручение президента: сделать так, чтобы люди не платили за подключение — срок исполнения поручения президента до 1 октября, сегодня уже 16 сентября, осталось две недели. Существует лишь один вариант уложиться в сроки — это принять документ в первом чтении, а в последующих доработать замечания, которые возникнут. Как вы выполните поручение президента?»
Фракцию ЛДПР в этом вопросе поддержал справедливоросс Валерий Гартунг. Он обратился к партии власти с вопросом — «Скажите, пожалуйста, есть поручение президента: сделать так, чтобы люди не платили за подключение — срок исполнения поручения президента до 1 октября, сегодня уже 16 сентября, осталось две недели. Существует лишь один вариант уложиться в сроки — это принять документ в первом чтении, а в последующих доработать замечания, которые возникнут. Как вы выполните поручение президента?»
Что ответили единороссы
Партия большинства в своём традиционном стиле назвала инициативу депутатов ЛДПР популизмом, и обозначила, что предложенный законопроект не решит проблему газоснабжения регионов.
Глава комитета по энергетике Павел Завальный в ответном заявлении подчеркнул, что поручение президента подразумевает нечто другое. По его словам, в новом проекте предлагается схема оплаты, где газораспределительные организации будут платить за газификацию частного сектора из своего кармана, но денег у них на это нет. У них есть деньги только на эксплуатацию сетей, и то, эта сумма утверждается регулятором.
По словам Завального, Министерство энергетики РФ уже решает проблему повышения скорости газификации в стране, а задача законодателей — создать нормативную базу для снижения препятствий, чтобы лицо, желающее газифицировать жильё, беспрепятственно и в режиме «одного окна» получило доступ к трубе на границе своего участка.
«Не нужно всё упрощать, – призвал Завальный членов ЛДПР — работа ведётся, и поручение Владимира Путина однозначно будет выполнено».
Депутаты от «Единой России» заявили, что поправки в законопроект «О газоснабжении» приведут к росту цен на газ, так как газораспределительным организациям кто-то должен возместить убытки за подведение газа к участкам потребителей. По итогам слушаний «Единая Россия» отклонила законопроект депутатов от ЛДПР в первом чтении.
Партия большинства в своём традиционном стиле назвала инициативу депутатов ЛДПР популизмом, и обозначила, что предложенный законопроект не решит проблему газоснабжения регионов.
Глава комитета по энергетике Павел Завальный в ответном заявлении подчеркнул, что поручение президента подразумевает нечто другое. По его словам, в новом проекте предлагается схема оплаты, где газораспределительные организации будут платить за газификацию частного сектора из своего кармана, но денег у них на это нет. У них есть деньги только на эксплуатацию сетей, и то, эта сумма утверждается регулятором.
По словам Завального, Министерство энергетики РФ уже решает проблему повышения скорости газификации в стране, а задача законодателей — создать нормативную базу для снижения препятствий, чтобы лицо, желающее газифицировать жильё, беспрепятственно и в режиме «одного окна» получило доступ к трубе на границе своего участка.
«Не нужно всё упрощать, – призвал Завальный членов ЛДПР — работа ведётся, и поручение Владимира Путина однозначно будет выполнено».
Депутаты от «Единой России» заявили, что поправки в законопроект «О газоснабжении» приведут к росту цен на газ, так как газораспределительным организациям кто-то должен возместить убытки за подведение газа к участкам потребителей. По итогам слушаний «Единая Россия» отклонила законопроект депутатов от ЛДПР в первом чтении.
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Метки: газ дом единая россия закон
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абсурд какой-то...
это вообще-то не так работает. по крайней мере в Германии.
Параллельно со стройкой, специально обученные люди пробурили скважину. С насосом это обошлось 12 лет назад в 150 тысяч рублей.
Дом отапливаю камином на дровах - дорого, каждый два часа закладка дров - но красиво и уютно.
Потом, лет пять назад, провели по улице водопровод. Труба пластиковая, до моего дома от трубы метров 15-20. Подключение не дорого, оплачивал выезд на опломбировку счетчика - ну совсем не дорого, может рублей 500-800, даже не помню сколько. Когда трубу прокладывали я договорился с работягами чтоб через полгода после прокладки они приехали и завели воду в дом. Они приехали бригадой человек 3-5 на грузовике с манипулятором, тремя кольцами колодезными, днищем и верхним кольцом с крышкой и с и с трактором беларусь с ковшем.
За выкопать яму к трубе с водой, опустить все бетонные изделия и подключится с меня взяли 10 тысяч рублей. Но поскольку сосед решил поучаствовать - с меня вышло 5. За ввод в мой дом, от колодца, привезенной пластиковой трубой с меня взяли то ли 6, то-ли 8 тысяч. Труба тоже была не моя, тоесть каких то денег стоила но входила в стоимость всего.
И вот, пару лет назад, над водопроводной трубой уложили абсолютно такую же как и с водой пластиковую трубу для газа. В момент укладки я решил сразу позвать этих работяг заводить трубу мне домой. Ценник за работу был озвучен 180 тысяч, и это только за те 10 минут когда будут толкать трубу до моего участка. За согласование, материалы и прочие документы работяги стоимость не озвучили, но сказали ПРИМЕРНО 120.
А сейчас объясните мне, в чем прокладка газовой пластмассовой трубы отличается от прокладки водяной пластиковой трубы?:??????
Подобная история была с интернетом. 10 лет назад это был сотовый интернет. Потом сосед установил спутниковую тарелку и раскидал ближайшим 10-12 соседям интернет уже кабелем.
Пару лет назад провели кабельный интернет и за подключение просили 50 тысяч. Я предлагал в рассрочку - но мужественные люди из Ростелекома сказали: "Куй сосали комбайнёры".
Потом они приходили, просили 25 тысяч, но где и на чём им вертеться Вы догадываетесь - вот туда я их и направил. Вобщем кончилось это тем, что меня подключили за 6,5 тысяч в рассрочку на 2 года - ибо некуй.
Как итог: 2 года с момента протяжки интернета пользователей было ноль. Стоило появиться в Ростелекоме одному умственно полноценному - несколько тысяч пользователей на ровном месте. У меня за телевизор и интернет выходит более 2000 рублей в месяц, при приотвратной скорости.
Заканчиваю своё выступление. Труба проложена по улице. Газ в ней есть. С улицы в 30 домов подключенных ноль. И это не депрессивная деревня. Машина, хоть одна, есть в каждом доме. У большинства 2-3. Но платить полляма за 20 метров пластиковой трубы дураков нет.
Про установку телефона при советской власти, с очередями по 50 лет и лютыми суммами за подключение рассказывать не буду. Наверное в курсе? И в курсе как всё это прекратилось?
Какой источник финансирования предлагала ЛДПР при внесении своего законопроекта? Откуда собирается брать деньги президент?
Это называется популизм.
Почему ЛДПР не газифицировало на свои деньги хотя бы один населенный пункт. Что бы на собственном примере показать как это будет
За чужой счет и я могу миллиарды наобещать
Главный отличительный признак борцового хомячка ,БОЛЬШИЕ УШИ , что бы было удобнее вешать макароны