Что ответили единороссы



Партия большинства в своём традиционном стиле назвала инициативу депутатов ЛДПР популизмом, и обозначила, что предложенный законопроект не решит проблему газоснабжения регионов.



Глава комитета по энергетике Павел Завальный в ответном заявлении подчеркнул, что поручение президента подразумевает нечто другое. По его словам, в новом проекте предлагается схема оплаты, где газораспределительные организации будут платить за газификацию частного сектора из своего кармана, но денег у них на это нет. У них есть деньги только на эксплуатацию сетей, и то, эта сумма утверждается регулятором.



По словам Завального, Министерство энергетики РФ уже решает проблему повышения скорости газификации в стране, а задача законодателей — создать нормативную базу для снижения препятствий, чтобы лицо, желающее газифицировать жильё, беспрепятственно и в режиме «одного окна» получило доступ к трубе на границе своего участка.



«Не нужно всё упрощать, – призвал Завальный членов ЛДПР — работа ведётся, и поручение Владимира Путина однозначно будет выполнено».



Депутаты от «Единой России» заявили, что поправки в законопроект «О газоснабжении» приведут к росту цен на газ, так как газораспределительным организациям кто-то должен возместить убытки за подведение газа к участкам потребителей. По итогам слушаний «Единая Россия» отклонила законопроект депутатов от ЛДПР в первом чтении.