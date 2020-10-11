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11 октября 1994 г. В России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару

11 октября 1994 г. В России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 07:51
Метки: доллар   падение   россия   рубль   черный вторник   
442
2
С переходом к «новой экономической политике» России понадобилась денежная реформа.
Первая денежная реформа советского правительства была проведена в 1922-1924 годах, одновременно проведены две деноминации, укрупнившие номинал бумажного денежного знака, выпускавшегося Наркомфином для покрытия бюджетного дефицита.

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Метки: доллар   падение   россия   рубль   черный вторник   
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1k
V2.Smirnov 2 дня назад
Автор статьи - идиот, мешающий в одну кучу денежную реформу с обвалом курса. Нет, даже хуже - автор есть намеренный провокатор, набрасывающий говна на вентилятор путем создания впечатления, что обвал был специально организован правительством.
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12k
Владислав Грецов 22 часа назад
черный вторник у нас будет регулярно...кому то это выгодно...
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7k
Шурум-бурум 2 дня назад
спасибо ельцину за это!
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Шурум-бурум чокнутый 2 дня назад
это не я конченный, а ты тупой малолетний мудак, который не знает историю и твинкодрочит на фишках
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160
чокнутый Шурум-бурум 2 дня назад
че ты мне чешишь? бакс стоил 5 т.рэ(старыми) бензин стоил 92 2,50, хлеб 3 рубля, сигареты (честер) 3.50, средняя з\п по мск была 25000, проезд в гортранспорте стоил 5 рублей, ЖКХ за 3-х комнатную в месяц 2500, что ты мне хочешь впарить еще? пропагандон вонючий!
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7k
Шурум-бурум чокнутый 2 дня назад
чешЕт тебе мамка твоя, которая не воспитывает тебя, тупого малолетнего мудака
если зачеркнули три нолика, то это не значит, что товар стал в тысячу раз дешевле, долбооб
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160
чокнутый Шурум-бурум 2 дня назад
ты совсем дурак?
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kalinser чокнутый 2 дня назад
11 октября 1994 г. В России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару
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