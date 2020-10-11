11 октября 1994 г. В России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару

Деноминация 1947 года была вызвана избыточной денежной массой – следствие эмиссий во время Второй мировой войны. В 1947 году правительство отменило карточки и провело денежную реформу, обмен рублей проводился из расчёта десять к одному. Обмену подлежали только бумажные деньги, мелочь оставалась в обращении. Новые деньги были большими и неудобными.



В 1961 году произошла хрущёвская денежная реформа. С 1 января 1961 года были введены купюры нового образца, одновременно проводилась деноминация из расчёта десять к одному. Деньги обменивались в течение трёх месяцев. Медные деньги достоинством одна, две и три копейки не менялись. Новые деньги были меньше и удобнее старых.



Обмен денег в апреле 1991 года, названный «павловской реформой» (по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова), преследовал цель избавиться от лишних купюр в налично-денежном обращении. Реформа проводилась под предлогом борьбы с фальшивыми рублями, якобы завозимыми из-за рубежа, из обращения изымались 50–и и 100-рублевые купюры образца 1961 года.



Пострадавшей стороной было население, поскольку обмен крупных купюр сопровождался сильнейшими ограничениями: сжатые сроки обмена – три дня; обмену подлежало 51,5 миллиарда рублей из 133 миллиардов наличных, или 39 процентов.



С января 1992 года в России объявляется либерализация цен и свободный обменный курс рубля. Инфляция достигла от 12 до 35 процентов в месяц. К концу 1992 года доллар стоил 415 рублей.



С 26 июля по 7 августа 1993 года в России была проведена очередная денежная реформа. Вызвана она была галопирующей инфляцией.



11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару («чёрный вторник»).



За один день на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 3081 до 3926 рублей за доллар. В докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной причиной обвала является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти».



С 1 января 1998 года началась деноминация – техническое зачёркивание трёх нулей на купюрах нового образца. В ходе реформы нарицательная стоимость российских денежных знаков и масштаб цен изменялись в масштабе 1000:1. К окончанию процесса деноминации было изъято более шести миллиардов банкнот (в четыре раза меньше, чем в 1993 году).



После 31 декабря 1998 года хождение «старых» денег прекратилось, оставшиеся бумажные и даже металлические деньги можно было обменять до конца 2002 года.