3 октября 1993 г., 27 лет назад, противостояние Парламента и Президента в Москве

Особой остроты противостояние между исполнительной и законодательной властью достигло осенью 1993 года. 21 сентября Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу и заявил, что Верховный Совет перестал быть органом народовластия, а стал оплотом оппозиции. Он подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», на основании которого распускались представительные органы власти и на 11-12 декабря 1993 года назначались выборы в Государственную Думу.