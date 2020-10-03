3 октября 1993 г., 27 лет назад, противостояние Парламента и Президента в Москве

В течение 1993 года в России обострилось противостояние двух высших институтов государственной власти: исполнительной (в лице президента РФ и его аппарата) и законодательной – в лице руководства Верховного Совета РФ. В основе развернувшегося соперничества лежало различие в подходах к развитию конституционного процесса, осуществлению стратегии и тактики переходного периода.
В марте 1993 года на VIII Съезде народных депутатов консервативная часть депутатского корпуса попыталась ограничить полномочия президента и принять ряд поправок к Конституции. Борис Ельцин в ответ подписал Указ «Об особом порядке управления», согласно которому на 25 апреля назначался референдум о доверии президенту. До этого времени деятельность Верховного Совета РФ приостанавливалась.
Конституционный Суд признал эти действия Ельцина противоречащими сразу девяти статьям Основного закона. Экстренно был созван IХ съезд народных депутатов, который классифицировал указ Ельцина как попытку государственного переворота, за что по Конституции предусматривалось его отречение от власти. Мартовский кризис завершился компромиссом: президент отказался от обращения, а съезд согласился с проведением референдума 25 апреля 1993 года.
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Референдум поддержал курс президента, и Президент и его окружение приступили к разработке проекта Основного закона, в основу которого была положена идея президентской республики.
Особой остроты противостояние между исполнительной и законодательной властью достигло осенью 1993 года. 21 сентября Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу и заявил, что Верховный Совет перестал быть органом народовластия, а стал оплотом оппозиции. Он подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», на основании которого распускались представительные органы власти и на 11-12 декабря 1993 года назначались выборы в Государственную Думу.
Значительная часть народных депутатов отказалась признать законность действий президента и заявила об отстранении Ельцина от власти. К присяге в качестве нового президента был приведен вице-президент А.Руцкой.
Сторонники Верховного Совета организовали демонстрации протеста, на улицах возникли баррикады. Противниками властей была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса в Останкино.
3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома.
К вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома (А. Руцкой, Р. Хасбулатов и др.) были арестованы. Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого президентского правления в стране вплоть до проведения выборов в Федеральное Собрание и референдума по Конституции России.
12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную Думу. Одновременно с ними был проведен референдум по принятию новой Конституции, где Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления.
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Метки: вооруженное москва президент столкновение
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Ельцин провел референдум по конституционной реформе, по результатам верховный совет должен был быть распущен и проведены выборы.
Так что в данном случае ельцин это мадура, а руцкой - гуайдо.
Да-да-нет-да помните?
Да и паскуда Валерий Евневич, на тот момент командовавший таманской дивизией, чьи танки стреляли по Дому Советов, вообще то выпускник Рязанского училища.