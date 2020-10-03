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3 октября 1993 г., 27 лет назад, противостояние Парламента и Президента в Москве

3 октября 1993 г., 27 лет назад, противостояние Парламента и Президента в Москве (13 фото)

Автор:
03 октября 2020 08:19
Метки: вооруженное   москва   президент   столкновение   
791
13
В течение 1993 года в России обострилось противостояние двух высших институтов государственной власти: исполнительной (в лице президента РФ и его аппарата) и законодательной – в лице руководства Верховного Совета РФ. В основе развернувшегося соперничества лежало различие в подходах к развитию конституционного процесса, осуществлению стратегии и тактики переходного периода.
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Метки: вооруженное   москва   президент   столкновение   
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7k
Шурум-бурум 3 дня назад
ельцин - конченный алкаш, предатель и убийца миллионов людей...
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25k
Rest Tremor 2 дня назад
Один из позорнейших моментов Новой России. ПОЗОРИЩЕ!
Один из позорнейших моментов Новой России. ПОЗОРИЩЕ!Посмотреть
Один из позорнейших моментов Новой России. ПОЗОРИЩЕ!
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222k
NAZARETH 2 дня назад
Не было У России никогда такого позора !!! Я надеюсь , больше не будет.
Ссылка youtu.be
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222k
NAZARETH 2 дня назад
Бл...Вспоминать противно !!! Неужели все это кончилось !!!!
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17k
Lesha86 2 дня назад
Вот вам хороший фильм, очень советую к просмотру. Про командира группы "Альфа", который своими действиями, по сути, реально избежал гражданской войны.

Ссылка www.youtube.com
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324
Сергей 2 дня назад
И кому из хомяков и вылизывателей навального плохо сейчас живётся?Или снова Путин виноват?
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26k
Slonyash 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
x3matic 3 дня назад
Ну что ублюдки,наелись демократии?
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Ельцин, разогнав парламент, совершил государственный переворот в России. Фактически он стал диктатором, забрав себе и исполнительную, и законодательную власти. Ну и как, Запад очень сильно возмущался? Против Бени ввели санкции, как сейчас против Батьки? В святые 90[мат]еня был сукиным сыном Запада, поэтому Заапд его очень любил.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Frank Borman 2 дня назад
Ну даже по тексту поста.

Ельцин провел референдум по конституционной реформе, по результатам верховный совет должен был быть распущен и проведены выборы.

Так что в данном случае ельцин это мадура, а руцкой - гуайдо.

Да-да-нет-да помните?
Ну даже по тексту поста. Ельцин провел референдум по конституционной реформе, по результатам верховный совет должен был быть распущен и проведены выборы. Так что в данном случае ельцин это мадура, а руцкой - гуайдо. Да-да-нет-да помните?
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7k
Kucher 3 дня назад
Шаманов как-то говорил, что хохляцкие десантники стали карателями. А у нас мол такого нет и быть не может. А тогда в 1993-м 119 полк ВДВ и приданые емы курсанты из Рязани чем занимались? Твари! К счастью этот "славный" полк расформирован был позже. И наши десантники отметились в роли карателей.
Да и паскуда Валерий Евневич, на тот момент командовавший таманской дивизией, чьи танки стреляли по Дому Советов, вообще то выпускник Рязанского училища.
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