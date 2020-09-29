Коротко по Карабаху. 29.09.2020

Коротко о развитии событий в Карабахе
Азербайджан начал обстрелы непосредственно территории Армении. В районе Вардениса был поражен автобус с гражданскими. Азербайджан оправдывается тем, что в автобусе якобы были военные.
МО Армении объявило, что после ударов по армянской территории и задействования Азербайджаном системы "ТОС-1" армянской армии придется задействовать системы большой дальности и мощности, прозрачно намекая на "Искандеры" и прочие неприятные вещи, которое есть в распоряжении Армении.
В текущих реалиях ракетные удары по территории Азербайджана представляются неизбежными.
МО Армении объявило, что после ударов по армянской территории и задействования Азербайджаном системы "ТОС-1" армянской армии придется задействовать системы большой дальности и мощности, прозрачно намекая на "Искандеры" и прочие неприятные вещи, которое есть в распоряжении Армении.
В текущих реалиях ракетные удары по территории Азербайджана представляются неизбежными.
На фронте пока без существенных изменений. Блицкриг турок и азербайджанцев увяз в оборонительном построении армян. Обе стороны несут существенные потери, но конфигурация фронта пока существенных изменений не претерпевает. Азербайджан заявляет, что в результате ударов были нанесены тяжелые потери мотострелковому полку "Мартуни" в Ходжавандском районе и уничтожена РСЗО "Ураган". Также заявлено, что убит полковник Карен Бабаян из 18-й мотопехотной дивизии. По заявлениям армян, в ходе ночных атак азербайджанцев, те потеряли убитыми до 60 человек и более сотни ранеными, а также несколько единиц техники.
Армения направила до 5 тыс. добровольцев на территорию Карабаха. С учетом мобилизационного ресурса, в течение недели Армения сможет подбросить (помимо военных резервов), еще до 15 тыс. добровольцев. Разумеется, Азербайджан также будет накачивать первую линию, по мере роста потерь.
Многочисленные дипломатические призывы прекратить огонь на текущий момент никаких вразумительных результатов не дали - Азербайджан и Турция продолжают попытки добиться желаемого силой.
Отступление азербайджанских солдат после неудачной атаки. Некоторых бегущих убивают в спину.
Удар турецкого дрона по армянскому танку.
Уничтоженный азербайджанский вертолет.
Работа артиллерии и РСЗО азербайджанской армии.
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Вот только Армения столько лет там оборону укрепляла что Азербайджан ничего сделать не может (не смотря на все его богатства)...
А так никакого решения там пока не видно. Одни не смирятся, другие не отступят. И у каждого есть своя доля правды.
Почему начали армяне - да потому что это логично:
Римское право - ищи кому выгодно.
Турции - совсем не интересно ругаться с Россией.
Азербайджану - НИ ОДНОГО русофобского высказывания. Отличные личные отношения Путина и Алиева. Ни одного участия в русофобских шабашах.
Армении - имея второе в мире посольство США (это на два миллиона населения то) - шавка с надеждой на получение грантов.
США - разругать Россию и Турцию, уж слишком они спелись в Сирии.
Плюс проекты России,Азербайджана и Китая.Плюс Иранские проекты.В этом место столько подводных камней что я их только вспоминать буду с полчаса,а ведь я знаю обо всем том ну уж никак не более 5%.
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Да ну!!!! Вот так ОДНИМИ армянами?
Типа как в Косово одни косовры.
Вам сказали глупость.
Прочитайте про город Шуша.
Это древняя столица Нагорного Карабаха.
Азербайджанцы ее населяли.