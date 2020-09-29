Коротко по Карабаху. 29.09.2020

На фронте пока без существенных изменений. Блицкриг турок и азербайджанцев увяз в оборонительном построении армян. Обе стороны несут существенные потери, но конфигурация фронта пока существенных изменений не претерпевает. Азербайджан заявляет, что в результате ударов были нанесены тяжелые потери мотострелковому полку "Мартуни" в Ходжавандском районе и уничтожена РСЗО "Ураган". Также заявлено, что убит полковник Карен Бабаян из 18-й мотопехотной дивизии. По заявлениям армян, в ходе ночных атак азербайджанцев, те потеряли убитыми до 60 человек и более сотни ранеными, а также несколько единиц техники.