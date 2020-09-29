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Коротко по Карабаху. 29.09.2020

Коротко по Карабаху. 29.09.2020 (11 фото + 4 видео)

Автор:
29 сентября 2020 21:41
Метки: Colonel Cassad   азербайджан   армения   боевые действия   
1458
11
4
Коротко о развитии событий в Карабахе

Источник:

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Метки: Colonel Cassad   азербайджан   армения   боевые действия   
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4k
Владимир 22 часа назад
Привет Армянам !
Привет Армянам !
Привет Армянам !
Привет Армянам !
Привет Армянам !
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Вроде начал Азербайджан при поддержке Турции - потому что огромная территория бывшей Азербайджанской ССР фактически оккупирована Арменией (даже в два раза больше чем Карабах), и жили там не только армяне. А Армения вполне удовлетворена status quo.
Вот только Армения столько лет там оборону укрепляла что Азербайджан ничего сделать не может (не смотря на все его богатства)...
А так никакого решения там пока не видно. Одни не смирятся, другие не отступят. И у каждого есть своя доля правды.
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1k
Федор Медведев 5 часов назад
е.б.а.н.ы.е обезьяны!
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3k
cfhfwby 6 часов назад
НасРать!
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4k
Бу 9 часов назад
Снова смерти ( невинных людей
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28k
Alex 9 часов назад
Я так и не понял, за кого болеть-то?
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11k
Stark 12 часов назад
печально видеть на фоне статей о военных действиях подобную рекламу, как на скрине:

печально видеть на фоне статей о военных действиях подобную рекламу, как на скрине:
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1k
Pogost 19 часов назад
Да вы бы суки так на российских рынках воевали!!!!! Ублюдки.....
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2k
Aleksandr Surovyy Pogost 18 часов назад
Да что Вы, рынок(базар) и деньги - это святое ! И для тех и для других...
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158
Витюшка Pogost 13 часов назад
Не надо на наших рынках, конфликтов, между азерами и арами...не надо. Пусть у себя там друг друга чпокают...
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17k
Matrosskin 21 час назад
Зашёл сегодня на рынок в Питере... Как все стояли - так и стоят. Ни один черножопик ни на чей фронт не уехал. А значит - ничего особого не происходит, это их внутренние мелкие дела, и нам нужно просто держать свою границу на замке и равно отстреливать всех приближающихся. Раз им не надо - нам уж точно лезть не стоит.
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7k
albedo 22 часа назад
Никто не задумывается, почему русофоб и ставленник Сороса начал эту войну?
Почему начали армяне - да потому что это логично:

Римское право - ищи кому выгодно.

Турции - совсем не интересно ругаться с Россией.
Азербайджану - НИ ОДНОГО русофобского высказывания. Отличные личные отношения Путина и Алиева. Ни одного участия в русофобских шабашах.
Армении - имея второе в мире посольство США (это на два миллиона населения то) - шавка с надеждой на получение грантов.
США - разругать Россию и Турцию, уж слишком они спелись в Сирии.
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2k
Hellgone albedo 21 час назад
Не Россию и Турцию.Вернее не только.Турцию и Францию.
Плюс проекты России,Азербайджана и Китая.Плюс Иранские проекты.В этом место столько подводных камней что я их только вспоминать буду с полчаса,а ведь я знаю обо всем том ну уж никак не более 5%.
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5k
zulluz albedo 19 часов назад
ну так это же очевидно, армянам надо затащить в конфликт Россиию, всеми правдами и неправдами, тут тебе уже и Искандеры и прочее, сейчас провокации пойдут. Они те еще стратеги
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1k
Marat albedo 7 часов назад
Самый дельный комментарий по теме. По мне так лучше не лезть, не оправдывать ожиданий вероятного противника.
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2k
Hellgone 22 часа назад
Если приморозится Карабах(во что я не слишком то верю),то следом обвинят России во вмешательство в Грузинские парламентские выборы(они как раз скоро будут),следом Молдавия(а там и Приднестровье),а там уже и старческая деменция против старческой шизофрении...
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19k
Юрьевич 22 часа назад
Что то нам турки последнее время стали много гадить...
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2k
Aleksandr Surovyy Юрьевич 18 часов назад
А давайте им ковида подкинем ?!
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4k
RomaXz 22 часа назад
Надо президентов желающих повоевать стран запереть где нибудь вместе. И пусть решают все спорные вопросы между собой, на кулаках.
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7k
albedo RomaXz 21 час назад
Ты видел Алиева и Пашиняна. Сорос не даст на убиение.
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2k
VL 22 часа назад
У меня вопрос, торгаши и таксисты уже выехали воевать за свою отчизну? Нет? А почему? Очкуют? Ссыкотно?
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2k
Димка Смола/67 22 часа назад
Можно вопрос ? А что они делят ? Там нефть ? Золото ? Или тупо амбиции и менталитет ?
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3k
алексей Prostovopros 22 часа назад
Очаг напряжённости у границ РФ, зачем он нужен думайте сами
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24k
Netyn Автор поста алексей 22 часа назад
Он не будет думать) ему не за это платят
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3k
Алексей Куликов Димка Смола/67 20 часов назад
В составе Азербайджанской ССР входил нагорный Карабах, населённый армянами. Причём это был анклав. В конце 80х там стали раздувать национальную тему, что ещё в 90м вылилось в вооружённое противостояние. Это был ещё СССР.
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7k
albedo Алексей Куликов 20 часов назад
В составе Азербайджанской ССР входил нагорный Карабах, населённый армянами.
----------------------
Да ну!!!! Вот так ОДНИМИ армянами?
Типа как в Косово одни косовры.

Вам сказали глупость.
Прочитайте про город Шуша.
Это древняя столица Нагорного Карабаха.
Азербайджанцы ее населяли.
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13k
Александр Димка Смола/67 18 часов назад
Где-то (может здесь) читал, что бежавшим от, то ли турок, то ли персов армянам позволили поселится на этой территории, а принадлежала она Азербайджану... Ну а по прошествии времени армяне стали считать её своей...
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