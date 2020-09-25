Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России

и выслушал комплименты от Матвиенко. О какой России он говорит?
23 сентября Президент Владимир Путин провел встречу с сенаторами на которой еще раз объяснил смысл поправок к Конституции. Ну, а что, все правильно, главное побыстрее их принять, а со смыслом будем потом разбираться. Еще он рассказал об успехах и обозначил задачи органов законодательной и исполнительной власти на ближайший период. Я вот смотрю на это и у меня только две версии происходящего. 1. У чиновников в мозгах произошел сбой программы и они все разом перестали реагировать на внешние раздражители. 2. Речь идет о какой то другой России, по какой то причине нам неизвестной.
Путин заявил:
"Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны"
Друзья, не поверите, написал это, а у самого аж холодок по спине пробежал. Где он увидел устойчивое развитие? Или это тоже самое, что "отрицательный рост"? Не надо это фиксировать!!!!
Еще Путин сказал, что изменения к Конституции - это хорошо, и народ поддержал курс на укрепление суверенитета России. Россияне стали настоящими соавторами новой Конституции и они должны в полной мере ощутить это.
Друзья, есть среди вас соавторы? Отзовитесь! Что вы ощущаете?
Владимир Владимирович считает важнейшим приоритетом - детей, и всегда поддерживает семьи с детьми и школы. Именно поэтому Минфин сокращает бюджет на образование (8,3 млрд рублей) и демографические проекты (84 млрд рублей). А так, да, поддерживает... где-то в глубине души.
Еще глава России заявил, что смог помочь гражданам, несмотря на падение цен на нефть. И хотя ситуация с коронавирусом у нас остается напряженной, в других странах совсем плохо. А все потому, что он помог экономике дешевыми кредитами. Без комментариев!!!
Так же Путин признал, что проблема бедности обострилась. Но правительство будет всем помогать изменить свою жизнь. Что-то меня настораживает такое заявление. Может не надо "помогать". Просто не мешайте. Вытащите свои руки из наших карманов, перестаньте разворовывать природные богатства России, а мы уж как нибудь сами справимся.
Еще Путин заявил, что у них большие планы. Будут строить дороги, модернизировать аэропорты, реконструировать музеи, исследовать Мировой океан и космос, создавать новые рабочие места (на луне, видимо).
Путин заявил:
"Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны"
Друзья, не поверите, написал это, а у самого аж холодок по спине пробежал. Где он увидел устойчивое развитие? Или это тоже самое, что "отрицательный рост"? Не надо это фиксировать!!!!
Еще Путин сказал, что изменения к Конституции - это хорошо, и народ поддержал курс на укрепление суверенитета России. Россияне стали настоящими соавторами новой Конституции и они должны в полной мере ощутить это.
Друзья, есть среди вас соавторы? Отзовитесь! Что вы ощущаете?
Владимир Владимирович считает важнейшим приоритетом - детей, и всегда поддерживает семьи с детьми и школы. Именно поэтому Минфин сокращает бюджет на образование (8,3 млрд рублей) и демографические проекты (84 млрд рублей). А так, да, поддерживает... где-то в глубине души.
Еще глава России заявил, что смог помочь гражданам, несмотря на падение цен на нефть. И хотя ситуация с коронавирусом у нас остается напряженной, в других странах совсем плохо. А все потому, что он помог экономике дешевыми кредитами. Без комментариев!!!
Так же Путин признал, что проблема бедности обострилась. Но правительство будет всем помогать изменить свою жизнь. Что-то меня настораживает такое заявление. Может не надо "помогать". Просто не мешайте. Вытащите свои руки из наших карманов, перестаньте разворовывать природные богатства России, а мы уж как нибудь сами справимся.
Еще Путин заявил, что у них большие планы. Будут строить дороги, модернизировать аэропорты, реконструировать музеи, исследовать Мировой океан и космос, создавать новые рабочие места (на луне, видимо).
Валентина Матвиенко, это конечно отдельная песня! Слушаешь и не понимаешь, то-ли плакать, то-ли смеяться.
Председатель Совета Федерации обращаясь к Владимиру Путину, заявила
"Мы находимся под большим впечатлением от услышанного, от Вашего предметного доклада, пронизанного заботой о наших гражданах, о развитие страны"
Еще она отметила, что в обществе сформировался запрос на стабильность, которую все они чувствуют. Что актуальность его своевременных поправок подтвердила жизнь. Так-же она поблагодарила президента, за то, что во время эпидемии он работал каждый день, поэтому они справились с короновирусом лучше других, сделали вакцину, и у них самое современное вооружение. Это не дает покоя их партнерам, которые в очередной раз запускают в ход бездоказательные истории, сделанные по известным лекалам, чтобы сдержать экономическое развитие России и подчинить ее. Поводы они будут придумывать все новые и расслабляться нельзя. В процессе своего выступления несколько раз благодарила Путина. Кормилец как-никак.
В общем, все у них там хорошо, но к нам это никакого отношения не имеет.
Друзья, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал.
Председатель Совета Федерации обращаясь к Владимиру Путину, заявила
"Мы находимся под большим впечатлением от услышанного, от Вашего предметного доклада, пронизанного заботой о наших гражданах, о развитие страны"
Еще она отметила, что в обществе сформировался запрос на стабильность, которую все они чувствуют. Что актуальность его своевременных поправок подтвердила жизнь. Так-же она поблагодарила президента, за то, что во время эпидемии он работал каждый день, поэтому они справились с короновирусом лучше других, сделали вакцину, и у них самое современное вооружение. Это не дает покоя их партнерам, которые в очередной раз запускают в ход бездоказательные истории, сделанные по известным лекалам, чтобы сдержать экономическое развитие России и подчинить ее. Поводы они будут придумывать все новые и расслабляться нельзя. В процессе своего выступления несколько раз благодарила Путина. Кормилец как-никак.
В общем, все у них там хорошо, но к нам это никакого отношения не имеет.
Друзья, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Российская военная полиция в Алеппо.
- Лукашенко ответил латвийской журналистке о России
- Невыносимые страдания оккупантов в России
- Эти русские чертовски хороши!
- Главе государства разрешили править бессрочно, изменив Конституцию
Метки: конституция общество политика россия
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Так что Путин говорит о России без враждебной ей либерастни...
И пора уже прекраснолицым выродкам перестать мастурбировать на методички десятилетней давности от своих западных хозяев.
Всё есть для элиты, как и везде. Но если у тебя нет очень большого бабла - лопай что дают и не жужжи. Чтоб попасть к врачу специалисту- сначала получи направление от местного. К хорошим специалистом очередь на недели вперед. Их очень мало, хороших. Чуть посложнее анализы - посылают в столичные лаборатории и жди результата опять недели. Если тебе за 40 работы не найдешь, разве что в промышленных парках - а на дорогу туда и обратно часа 3 уходит. Сельское хозяйство в *опе, если государство не дает дотаций (а их мало где дают). Разорившихся скупают агрохолдинги. Штатный долг на дущу населения зашкаливает, потому что живут не по средствам. Халявщиков кормят, присосавшихся к социальной системе. Плюс этнические проблемы и плюс коррупция высших чиновников и политиков. Она везде и всегда была, есть и будет.
А хорошо только там, где нас нет... как водится.
На образование в 2020 году потратят 887,5 млрд рублей, в 2021 – 927,7 млрд, в 2022 – 886,5 млрд
О каком сокращении бюджета на образование упоминал автор?
Под сокращение также пойдет финансирование нацпроекта «Демография». В 2021 году на цели проекта планируется потратить 742 млрд руб. это на 84 млрд руб. меньше, чем предусматривала прошлая ревизия проекта. В 2022 году на проект «Демография» будет ассигновано 766 млрд руб. (на 60 млрд руб. меньше, чем планировалось ранее), в 2023 году 866 млрд руб. (на 26 млрд руб. меньше).
И не пытайся говорить мне что это не ты.Не бойся я тебя не убью.НаверноеНо вот то что ты хохолик не сумеешь на кнопки жать..
И раз уж придерживаетесь классовой теории- то тогда непонятно зачем вы защищаете одних буржуев от других.