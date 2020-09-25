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Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России

Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: конституция   общество   политика   россия   
785
2
и выслушал комплименты от Матвиенко. О какой России он говорит?

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Метки: конституция   общество   политика   россия   
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584
Злодей 2 дня назад
Всё познаётся в сравнении. Так вот,по сравнению с большинством стран - у нас в принципе норм. Я тут уже как то писал - вы послушайте их евроньюс или бибиси. В италии безработица среди молодёжи 41%. Какой то итальяшка рассказывал,что учит китайский язык, так как в италии, как и в других странах европы делать просто нечего, работы нет.
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1k
Андрей Соболев Злодей 2 дня назад
Подтверждаю. Да же Россию уже едут работать...
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1k
Игорь День назад
Либеральный высер. Не дочитал.
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−4
Чаёвница 2 дня назад
Вы предлагаете подписываться на ваш канал,но судя по вашей статье,хочется спросить,как у вас с головой.По вашей логике Россия уже лет 20,как должна бы загнуться,но к счастью она словно назло вам и таким как вы становится все сильнее.И поверьте придет время и для нормальных людей,главное,чтобы не мешали такие люди как вы и подобные вам.
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28k
Юр21 2 дня назад
Эк автора корёжит то...
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345
Бендер Сгибатель Родригес 2 дня назад
Автор из тех дураков, что только ждёт, но не делает. Кто вас таких рожает и зачем? Перевяжите трубы своим мамашам, обезопасьте планету.
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Я этого самозванца давно уже не слушаю, а Валька, наверное, стакан хватанула, ну и понесло ее на оды....
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Я поддерживаю нашего лидера!
Я поддерживаю нашего лидера!
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345
Бендер Сгибатель Родригес HUBLOT 2 дня назад
Ума нет - считай, калека. Скажи маме, чтоб юзала презики, одного дурака достаточно. Или сколько вас там?
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1k
Скальпы Гуронов 2 дня назад
А почему либерастня перестала ставить в пример западные "процветающие" демократии и уже не собирается почему-то "валить"...
Так что Путин говорит о России без враждебной ей либерастни...
И пора уже прекраснолицым выродкам перестать мастурбировать на методички десятилетней давности от своих западных хозяев.
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18k
Владимир Скальпы Гуронов 2 дня назад
А им новых еще не завезли поэтому они тупо гадят по привычке, и сами не понимают какой бред несут.
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4k
tayrt 2 дня назад
Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России
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4k
Olga Raudis 2 дня назад
Задрали вы, нытики. Я живу в Европе и вижу, что здесь происходит. Во многих отношениях еще хуже. Стагнация экономики, местная промышленность уничтожена, ни медицина, ни образование даже в подметки российским не годится - при всех недостатках российской системы. Спасает, что старые кадры, еще социалистического времени, не все ушли.
Всё есть для элиты, как и везде. Но если у тебя нет очень большого бабла - лопай что дают и не жужжи. Чтоб попасть к врачу специалисту- сначала получи направление от местного. К хорошим специалистом очередь на недели вперед. Их очень мало, хороших. Чуть посложнее анализы - посылают в столичные лаборатории и жди результата опять недели. Если тебе за 40 работы не найдешь, разве что в промышленных парках - а на дорогу туда и обратно часа 3 уходит. Сельское хозяйство в *опе, если государство не дает дотаций (а их мало где дают). Разорившихся скупают агрохолдинги. Штатный долг на дущу населения зашкаливает, потому что живут не по средствам. Халявщиков кормят, присосавшихся к социальной системе. Плюс этнические проблемы и плюс коррупция высших чиновников и политиков. Она везде и всегда была, есть и будет.
А хорошо только там, где нас нет... как водится.
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7k
ВВС Автор поста Olga Raudis 2 дня назад
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2k
Гур Olga Raudis 2 дня назад
Ну так возвращайся-здесь рай и после 40 ты всем нужен и работа прям за углом, а зп- Европа завидует
Агрохолдинги говоришь всё скупают? А здесь прям одни фермеры
Слышь, дебил, ты когда уехал то?
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4k
Сергей Olga Raudis 2 дня назад
Да нам насрать что у вас там в европах происходит,мы за своё переживаем.
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Гур 2 дня назад
пока ещё только вещи собирает...
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345
Бендер Сгибатель Родригес Гур 2 дня назад
Если народ в подъездах ворует лампочки, ссыт в лифтах, суёт гайцу, то глупо винить власть, нужно с себя начать. Только лузер станет валить на другого. Переиначь себя, переиначь окружение, а потом вякай про власть. Ты её заслужил (или забыл поговорку?).
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19k
Кактус 2 дня назад
Ссылка coub.com
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2k
KL11 2 дня назад
ежг. Вижу вальку- тошнит и на женщин потом три дня не стоит.
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11k
Объект реальности 2 дня назад
чо за нытье.
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4k
Владимир 2 дня назад
2018 году на образование 626,29 миллиарда рублей, в 2019 году 623,824 миллиарда рублей
На образование в 2020 году потратят 887,5 млрд рублей, в 2021 – 927,7 млрд, в 2022 – 886,5 млрд
О каком сокращении бюджета на образование упоминал автор?
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7k
ВВС Автор поста Владимир 2 дня назад
Финансирование национальных проектов России в 2021 году составит 2,24 трлн руб., а за трехлетний период с 2021 по 2023 года 7,64 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. При этом в следующие два года финансирование проекта «Образование» сократится: в 2021 году оно снизится на 8,3 млрд руб., в 2022-м на 5,96 млрд руб. В 2023 году Минфин планирует увеличить финансирование проекта на 68,2 млрд руб.

Под сокращение также пойдет финансирование нацпроекта «Демография». В 2021 году на цели проекта планируется потратить 742 млрд руб. это на 84 млрд руб. меньше, чем предусматривала прошлая ревизия проекта. В 2022 году на проект «Демография» будет ассигновано 766 млрд руб. (на 60 млрд руб. меньше, чем планировалось ранее), в 2023 году 866 млрд руб. (на 26 млрд руб. меньше).
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7k
ВВС Автор поста Владимир 2 дня назад
ты типа хотел показать: вот смотрите же,каждый год только увеличивается ,не?
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4k
Владимир ВВС 2 дня назад
Ну допустим. Постоили школу,детсад или роддом. На следующий год уменьшили бюджет в этой сфере. Или вы предлагаете сносить и каждый год заново строить только сразу в двойном размере?
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7k
ВВС Автор поста Владимир 2 дня назад
это ты можешь туалет себе во дворе поставить и на следующий год уже не ставить.у нас в стране нехватка детсадов и школ ,а ты допускаешь,что уже все построили
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65k
Варакин Алексей 2 дня назад
Странно! Президент при капитализме выразитель правящего класса. Президент перед ним и отчитывается.Причем тут чернь?С чего вы взяли ,что он перед вами плясать должен? Вот будут выборы про вас вспомнят,пообещают херню какую нибудь. Вы же всегда на какую то дичь ведетесь? Кто складнее вам наврет тот и победит.Белоруссия с хохляндией не дадут соврать!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Hellgone День назад
Ты для меня как след от смытого говна на унитазе
Ты для меня как след от смытого говна на унитазе
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2k
Hellgone ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Ну и где мой пост?Или зассал?
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2k
Hellgone ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Знаешь в чем между нами разница.Ты говно.А я тот кого твои шлюхи не могут тронуть
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2k
Hellgone ☣️Месть печенегов☣️ День назад
И кстати ты зассышь.18 ноль ноль
И не пытайся говорить мне что это не ты.Не бойся я тебя не убью.НаверноеНо вот то что ты хохолик не сумеешь на кнопки жать..
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2k
Hellgone Андрей День назад
Ну вы покожите.Или так и будете врать?
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8k
СПКиНР 2 дня назад
А почему они без масок и перчаток?
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40k
Andrey 2 дня назад
Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России
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239
Hexo4uha Варакин Алексей День назад
На трон сажали мы.
И раз уж придерживаетесь классовой теории- то тогда непонятно зачем вы защищаете одних буржуев от других.
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1k
Андрей Варакин Алексей День назад
Если врет первое лицо государства, то об остальных уже и думать страшно. Это как патриарх призывающий не копить земных богатств и придерживаться аскетизма, а сам весь в золоте на дорогих тачках и т.д.
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65k
Варакин Алексей Андрей 19 часов назад
Как бедные пиндосы живут????
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1k
Андрей Варакин Алексей 7 часов назад
При чем тут пиндосы, речь сейчас не о них. Или вы столько вопросов понаставили показать важность вопрошаемого?
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65k
Варакин Алексей Андрей 5 часов назад
Речь о врущем президенте.
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19
Vouar 2 дня назад
Ммм..А пруфы можно увидеть?
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2k
Hellgone 2 дня назад
Ой это Лока..Значит сразу ложь
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8k
Мафусаил 2 дня назад
Слышал такой анекдот: - Хочу в Россию которую показывают по 1му и 2му каналу....
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2k
Hellgone СПКиНР 2 дня назад
Для чего?
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8k
СПКиНР Hellgone 2 дня назад
Ну очень хотелось бы убедится, что вы человек а не бот.
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2k
Hellgone СПКиНР 2 дня назад
Интересная угадайка.А вы человек или бот.потому что ведете себя как бот
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Hellgone 2 дня назад
просто выключи телевизор...
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Hellgone Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 дня назад
Это конечно хорошее предложение.Жаль только сказано человеку который не включает телевизор.
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