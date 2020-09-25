Путин на встрече с сенаторами рассказал об успехах России

23 сентября Президент Владимир Путин провел встречу с сенаторами на которой еще раз объяснил смысл поправок к Конституции. Ну, а что, все правильно, главное побыстрее их принять, а со смыслом будем потом разбираться. Еще он рассказал об успехах и обозначил задачи органов законодательной и исполнительной власти на ближайший период. Я вот смотрю на это и у меня только две версии происходящего. 1. У чиновников в мозгах произошел сбой программы и они все разом перестали реагировать на внешние раздражители. 2. Речь идет о какой то другой России, по какой то причине нам неизвестной.

Путин заявил:



"Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны"

Друзья, не поверите, написал это, а у самого аж холодок по спине пробежал. Где он увидел устойчивое развитие? Или это тоже самое, что "отрицательный рост"? Не надо это фиксировать!!!!



Еще Путин сказал, что изменения к Конституции - это хорошо, и народ поддержал курс на укрепление суверенитета России. Россияне стали настоящими соавторами новой Конституции и они должны в полной мере ощутить это.



Друзья, есть среди вас соавторы? Отзовитесь! Что вы ощущаете?



Владимир Владимирович считает важнейшим приоритетом - детей, и всегда поддерживает семьи с детьми и школы. Именно поэтому Минфин сокращает бюджет на образование (8,3 млрд рублей) и демографические проекты (84 млрд рублей). А так, да, поддерживает... где-то в глубине души.



Еще глава России заявил, что смог помочь гражданам, несмотря на падение цен на нефть. И хотя ситуация с коронавирусом у нас остается напряженной, в других странах совсем плохо. А все потому, что он помог экономике дешевыми кредитами. Без комментариев!!!



Так же Путин признал, что проблема бедности обострилась. Но правительство будет всем помогать изменить свою жизнь. Что-то меня настораживает такое заявление. Может не надо "помогать". Просто не мешайте. Вытащите свои руки из наших карманов, перестаньте разворовывать природные богатства России, а мы уж как нибудь сами справимся.



Еще Путин заявил, что у них большие планы. Будут строить дороги, модернизировать аэропорты, реконструировать музеи, исследовать Мировой океан и космос, создавать новые рабочие места (на луне, видимо).