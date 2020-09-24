Мерзкие америкосы посягнули на наши памятники на Аляске

В городе Ситка (Аляска, США) приступили к демонтажу памятника Александру Баранову (первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке)
Вот сообщение ТАССа:
НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти города Ситка (штат Аляска) приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков. Операцию по перемещению памятника в местный исторический музей, как ожидается, завершат до конца октября, сообщил ТАСС в среду директор данного учреждения Хол Спекман.
"Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена", - отметил он. По словам директора музея, рабочие уже убрали часть вещества, с помощью которого был зафиксирован памятник. "Мы надеемся закончить до конца октября", - пояснил Спекман, говоря о переносе статуи в музей.
Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.
Группа жителей Ситки 23 июня на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей.
НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти города Ситка (штат Аляска) приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков. Операцию по перемещению памятника в местный исторический музей, как ожидается, завершат до конца октября, сообщил ТАСС в среду директор данного учреждения Хол Спекман.
"Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена", - отметил он. По словам директора музея, рабочие уже убрали часть вещества, с помощью которого был зафиксирован памятник. "Мы надеемся закончить до конца октября", - пояснил Спекман, говоря о переносе статуи в музей.
Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.
Группа жителей Ситки 23 июня на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей.
"Мы надеемся, что статуе не будут нанесено никаких повреждений", - отметил Спекман. Он сообщил, что ранее члены комиссии, которая осуществляет контроль над перемещением памятника, подробно обсудили вопрос о том, как "обеспечить его сохранность". Спекман входит в данную комиссию.
"Сейчас мы не думаем, что будем использовать подъемный кран", - отметил директор музея. Он допустил, что при переносе памятника будет задействован вилочный погрузчик или большая тележка. Как пояснил Спекман, расстояние от парка до того места, где статуя будет установлена в музее, составляет лишь около 50 метров. "С физической сточки зрения, перенести ее достаточно просто", - отметил он.
Спекман выразил уверенность в том, что статуя "отлично впишется" в экспозицию.
"Сейчас мы не думаем, что будем использовать подъемный кран", - отметил директор музея. Он допустил, что при переносе памятника будет задействован вилочный погрузчик или большая тележка. Как пояснил Спекман, расстояние от парка до того места, где статуя будет установлена в музее, составляет лишь около 50 метров. "С физической сточки зрения, перенести ее достаточно просто", - отметил он.
Спекман выразил уверенность в том, что статуя "отлично впишется" в экспозицию.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в июле выразил сожаление в связи с решением городского совета перенести статую из центрального парка в помещение музея. "Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году", - отметил он.
По мнению Антонова, "созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна", под его руководством было построено более 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе и сама Ситка.
По мнению Антонова, "созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна", под его руководством было построено более 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе и сама Ситка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вернувшаяся из Америки разведчица-нелегал рассказала об особенностях своей работы
- Почему США не любят Россию?
- Охрана Минэнерго решила через госзакупки приобрести наклейки «Обама ЧМО», но что-то пошло не так
- Американская версия: рейтинг самых смертоносных спецподразделений мира
- Дорожные технологии: Восток против Запада
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...
Белые американцы хотят его затащить в местный музей чтобы защитить от вандалов..
Проблема в том что краснокожие хотят от белых бонусов ... они смотрят на негров и думают - А чем мы хуже?.. Так кто же эти мерзкие Америкашки?..