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Мерзкие америкосы посягнули на наши памятники на Аляске

Мерзкие америкосы посягнули на наши памятники на Аляске (3 фото)

Автор:
24 сентября 2020 23:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аляска   америка   россия   
272
3
В городе Ситка (Аляска, США) приступили к демонтажу памятника Александру Баранову (первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке)

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Метки: аляска   америка   россия   
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7  комментариев
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2k
Vladimir Klishin 2 дня назад
Забавно так простая новость порождает ненависть к целой нации. Если кому интересно, почитайте местные источники, а особенно форумы. Суть в том что местные белые американцы попытались спасти памятник от современного тренда сноса истории, как происходит по всей Америке, перенеся его в музей. Если почитать форумы, там последними словом кроют новые либералистские тренды, говорят что нужно переждать и куча групп!! Готовых с оружием защищать памятник, но их просят успокоится и подождать пока буча уляжется. И вместо того чтобы сказать людям спасибо за борьбу с их тупым федеральным правительством мы их называем мерзкими...
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1k
Валерий Викторович 2 дня назад
Чисто спросить автора: что никэйм такой мерзкий?
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20k
Ваня 2 дня назад
е.б.аные ниггеры...
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71k
Я Только спросить. 2 дня назад
Индейцы потребовали снести памятник главе русских поселений..
Белые американцы хотят его затащить в местный музей чтобы защитить от вандалов..
Проблема в том что краснокожие хотят от белых бонусов ... они смотрят на негров и думают - А чем мы хуже?.. Так кто же эти мерзкие Америкашки?..
Индейцы потребовали снести памятник главе русских поселений.. Белые американцы хотят его затащить в местный музей чтобы защитить от вандалов.. Проблема в том что краснокожие хотят от белых бонусов ... они смотрят на негров и думают - А чем мы хуже?.. Так кто же эти мерзкие Америкашки?..
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476
ah3007 3 дня назад
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DNK ah3007 3 дня назад
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