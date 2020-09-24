Мерзкие америкосы посягнули на наши памятники на Аляске

Вот сообщение ТАССа:



НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти города Ситка (штат Аляска) приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков. Операцию по перемещению памятника в местный исторический музей, как ожидается, завершат до конца октября, сообщил ТАСС в среду директор данного учреждения Хол Спекман.



"Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена", - отметил он. По словам директора музея, рабочие уже убрали часть вещества, с помощью которого был зафиксирован памятник. "Мы надеемся закончить до конца октября", - пояснил Спекман, говоря о переносе статуи в музей.



Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.



Группа жителей Ситки 23 июня на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей.