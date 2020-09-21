Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось

Светлана Тихановская – персонаж крайне занимательный. Ну, во-первых, политическая деятельность началась совершенно внезапно, можно даже сказать, не по её инициативе. Во-вторых, за безопасность женщины прямо сейчас отвечают нацслужбы сразу нескольких стран. И в-третьих, она женщина, а это значит, что иногда её заявления вызывают недоумение.
Буквально в августе бывший кандидат в президенты считала недопустимым вмешательство других стран в события, которые разворачиваются в Беларуси. Женщина один за другим выкладывала в Сеть обращения к своему народу, склоняла к борьбе с режимом. В рамках приличия, разумеется. Что тут скажешь…в искренность её намерений поверил даже я.
Тихановской (не без помощи коллег) удалось невозможное: собрать огромное количество «мягкотелых» белорусов за считанные дни и развернуть настоящую борьбу с усатым. «Мы самостоятельно прогоним действующую власть. Лукашенко – нелегитимный президент!»
Так продолжалось ровно 2 недели.
Тихановской (не без помощи коллег) удалось невозможное: собрать огромное количество «мягкотелых» белорусов за считанные дни и развернуть настоящую борьбу с усатым. «Мы самостоятельно прогоним действующую власть. Лукашенко – нелегитимный президент!»
Так продолжалось ровно 2 недели.
На днях стало известно, что некогда умолявшая мир не лезть в дела белорусские экс-кандидат выступила на сессии Совета ООН по правам человека. Там женщина решительно заявила, что ситуация в стране требует «незамедлительного международного вмешательства». Правда, трансляцию её выступления вскоре потребовали прекратить, но цель была достигнута: 21 сентября Светлана выступит в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
А сегодня утром пользователи Интернета обнаружили весьма интересный профиль на платформе ТикТок:
Вы только посмотрите, какая поза, какой вгляд – точно дива. И всё бы ничего, но… «Президент Света», серьёзно? А дальше что, «Святая великомученица»?
А сегодня утром пользователи Интернета обнаружили весьма интересный профиль на платформе ТикТок:
Вы только посмотрите, какая поза, какой вгляд – точно дива. И всё бы ничего, но… «Президент Света», серьёзно? А дальше что, «Святая великомученица»?
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Метки: БЕЛОРУСЫ внемность тихановская
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