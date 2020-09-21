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Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось

Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось (3 фото)

Автор:
21 сентября 2020 10:49
Метки: БЕЛОРУСЫ   внемность   тихановская   
1999
3
Светлана Тихановская – персонаж крайне занимательный. Ну, во-первых, политическая деятельность началась совершенно внезапно, можно даже сказать, не по её инициативе. Во-вторых, за безопасность женщины прямо сейчас отвечают нацслужбы сразу нескольких стран. И в-третьих, она женщина, а это значит, что иногда её заявления вызывают недоумение.

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Метки: БЕЛОРУСЫ   внемность   тихановская   
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4k
Владимир 3 дня назад
Е.ало как у канибала.
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1k
Vic Twin День назад
Ну ясно. Президентами могут быть только директора убыточных совхозов и носильщики чемоданов. Они же гении госуправления. Гарвард закончили , фигли.
Ну ясно. Президентами могут быть только директора убыточных совхозов и носильщики чемоданов. Они же гении госуправления. Гарвард закончили , фигли.
Ну ясно. Президентами могут быть только директора убыточных совхозов и носильщики чемоданов. Они же гении госуправления. Гарвард закончили , фигли.
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1k
Скальпы Гуронов День назад
Польская батрачка... как были быдло-холуями, так и остались...
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось
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592
Derzkiy_xAxAlb 2 дня назад
Еврейская барышня.
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8k
добрыйдух 3 дня назад
Теперь её осталось потравить Новичком. Иначе имидж не лепится.
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813
Андрей БолтКонский 3 дня назад
Сколько "Жигуль" не тюнингуй, "Мерсом" он все равно не станет.
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543
Краснодар 3 дня назад
Специалисты поработали над внешностью Тихановской и у них не получилось. Симпатичней она точно не стала.
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11k
Роман 3 дня назад
Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось
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1k
Pioner76 3 дня назад
Вон падла из Литвы. живет за счет простых литовцев.
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5k
ALFIE 3 дня назад
ну, это...была курха, стала кухарка, которой подарили шампунь и дали выходной. ок , дальше чо?
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271
Сергей 3 дня назад
На Шрека похожа.Прикиньте,президент-ОГР.Жуть, да и только.
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15k
Иван Человеков 3 дня назад
её надо усы отрастить
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4k
Olga Raudis 3 дня назад
Если мозгов нет, вместо них в башку коровье лайно не вложишь.
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Так цэ ж вторая Юля Тимошонка. Мать нации, мудрый политик, Железная ледя Беларуси. Она поведет страну к демократии, НАТО и капитализму. Батька ей и в подметки не годится.
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3k
Сергей 3 дня назад
Да она как была страшной так и осталась. Что поменяли?
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2k
sers 3 дня назад
У нее лицо как у бичевки помятое и опухшее. Такой вид словно она бухала всю жизнь.
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12k
Максим 3 дня назад
а что насчет внешности ботоксного?
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232k
Rusbond 3 дня назад
и выражало то лицо, чем садятся на крыльцо!
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60k
Максим 3 дня назад
НУ как ей носик не убирают все равно видно))
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3k
Hellgone Максим 3 дня назад
Да уж..Шнобель что харя у бегемота...
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3k
Hellgone 3 дня назад
Да...Теперь на нее забавно смотреть.Или вернее на три кило косметики на ней..
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