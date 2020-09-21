Специалисты поработали над внешностью Тихановской и вот, что получилось

На днях стало известно, что некогда умолявшая мир не лезть в дела белорусские экс-кандидат выступила на сессии Совета ООН по правам человека. Там женщина решительно заявила, что ситуация в стране требует «незамедлительного международного вмешательства». Правда, трансляцию её выступления вскоре потребовали прекратить, но цель была достигнута: 21 сентября Светлана выступит в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.



А сегодня утром пользователи Интернета обнаружили весьма интересный профиль на платформе ТикТок:



Вы только посмотрите, какая поза, какой вгляд – точно дива. И всё бы ничего, но… «Президент Света», серьёзно? А дальше что, «Святая великомученица»?