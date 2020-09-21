Я из Донецкой Республики. Зовут меня Василий Коляда (Это псевдоним), и вот что я хочу вам рассказать. Накипело.



В современном мире противостояния Запада против России, используются все методы лжи и пропаганды. «Железный занавес» периода СССР это цветочки, ягодки созрели сейчас. Интернет стал основным полем сражения. Знаменитые на весь мир ресурсы такие как Ютуб, Фейсбук, Твитер — во всю используют антироссийскую пропаганду. Попытки донести правду через эти ресурсы — равняются нулю!



«Равняются нулю» значит только одно — им не нужна наша правда, у них одна цель — выставить Россию отсталой, с балалайками и медведями! Россия для них это территория которую нужно раздробить и захватить! Россия для них это — просто страна «бензоколонка». Если вы запостите что то хорошее про Россию — есть огромный шанс что ваш пост забанят, пусть не сразу, но через время его удалят под любым предлогом! Ваш канал на ютубе забанят по просьбам братьев-русофобов, если он не будет соответствовать русофобской программе!



Почему удаляют ролики и публикации на знаменитых ресурсах? Потому что у них есть правила, удалять — треш, насилие, порно и тд. Вроде всё логично, но, механизм удаления очень простой — если контент не соответствует политике Запада, его подводят под эти ограничения и удаляют! Кроме того, если на контент жалуются пользователи — его удаляют (а кто жалуется — это всем известно!). Правила игры придумали «они», и играют в одни ворота. Если контент восхваляет достижения России — его так же удаляют. Всё хорошее что связанно с Россией, для Запада это треш! Для запада любая положительная новость из России — это ЗЛО.





Но вроде бы не всё так плохо, у нас есть свои ресурсы известные во всём мире: Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс. Но контент предоставляемый в России и за рубежом разный! И для этого есть основания: по одним и тем же запросам в разных государствах — разный ответ! В российских социальных сетях спокойно орудуют банды русофобов, нацистов и педофилов. И российским правовым структурам на это наплевать! Либо они заинтересованы в этом, либо они профнепригодные — то есть не понимают что происходит!



Моя история касается именно Яндекса. Более года назад, я купил своей пристарелой маме «Яндекс станцию». Она из-за старости, из-за слепоты, не может набирать текст на клавиатуре — «Алиса» ей очень помогает: По речевому запросу моя мама находит то что ей нужно и смотрит на мониторе или слушает новости — это очень удобно! «Алиса» — это супер проект! Я даже приобрёл «яндекс розетки» — они включают свет и устройства по запросу. Но на этом реклама «Станции» заканчивается — а дальше беда!



Яндекс в России — это российская компания. Яндекс за рубежом — это АНТИРОСИЙСКАЯ компания. Вспоминаем начало разговора — против нас Гугл, Ютуб, Фейсбук и тл. Русские люди за рубежом рассчитывают на российские IT компании, читают новости Яндекса и верят Яндексу. А Яндекс за рубежом агрегирует русофобские настроения, подстраиваются под западные законы, и более того — там работают люди которые против России.



Вчера, выпив пивка мы решили потроллить «Алису», и были удивлены! Но, такого мы не ожидали — как известно, все ответы «Алисы» запрограммированы тщательным отбором и цензурой. НО! То что мы услышали не поддаётся здравому смыслу. Кто из состава команды «Яндекс» устроил эту диверсию — это должны разобраться соответствующие органы. Внутри страны, работают западные диверсанты. Смотрите ролик и всё поймёте!



Осторожно мат! (18+)