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Яндекс Алиса: — Кто такой Путин, — Я не знаю!

Яндекс Алиса: — Кто такой Путин, — Я не знаю! (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 05:14
Метки: алиса   диверсия   политика   путин   яндекс   
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Вчера, выпив пивка мы решили потроллить «Алису», и были удивлены! Такого мы не ожидали — все ответы «Алисы» запрограммированы тщательными тестами и цензурой. Кто из состава команды «Яндекс» устроил диверсию — это должны разобраться соответствующие органы. Внутри страны, работают западные диверсанты. Смотрите ролик и всё поймёте!

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Метки: алиса   диверсия   политика   путин   яндекс   
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86  комментариев
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Какой ужас!?


Точно, заговор рептилоидов дабы извести коляду!
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78
Moon24 3 дня назад
Бредятина
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−111
Серега 3 дня назад
Москали, азиаты...
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8k
Medved 3 дня назад
Даешь чебурнет! Там все правильно будут писать!
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5k
Джейсон Вурхиз 3 дня назад
Надо спросить алису. Чей Крым)
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15k
Alush Джейсон Вурхиз 3 дня назад
Отвечает,что ваш.
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5k
Джейсон Вурхиз Alush 2 дня назад
Ага)я тоже спросил. Выкрутились программеры.
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1k
Outcast 3 дня назад
Всё ещё находятся люди которые не понимают что эти боты зачитывают выдачу поисковика
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2k
Vladimir Klishin 3 дня назад
А я ожидал что там программеры в мозгах копошатся. А там электорат...
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Барт Симпсон 3 дня назад
надо было вот так спрашивать, как дети малые...
Ссылка coub.com
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
А как назвать ушлепка, который перебежал с недостраны и песдит тут от имени россиян?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Кактус 3 дня назад
А как назвать ушлепка, который перебежал с недостраны и песдит тут от имени россиян?

Кактусом
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20k
Кактус labuda.blog 3 дня назад
Не то что бы. Просто натура пи-да-р-с-к-а-я
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Ну хоть это ты признало! )))
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Не делайте ваши проблемы нашими ))))
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4k
Барт Симпсон 3 дня назад
там путина по-другому называют, вот она и запуталась
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1k
Александр 3 дня назад
Пацанам обидно....
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
А где твой номер на авто? Открою тебе великую тайну! Как-ло-пе-до-ра-зы, дабы не палиться, ищуть здесь родственные связи и катаются на авто с номераим РФ. Так что твоя теория - полное гуано ))) Хотя, какая другая теория может быть у тебя )))
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Но они ездят по России? в чем ты видишь лабуду? Расскажи, зачем какло едет так настойчиво в Крым. Что они там потеряли?
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20k
Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Но ты же не получил ))) Ты только мечтаешь об этом )))
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1k
Андрей ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Каждый россиянин знает, что это секретные регионы России! Ведь уголь с Донбасса поставляют на Украину через российско-украинскую границу... так, стоп но Донбасс ведь Россия и должны отправлять уголь на Украину сразу с Донбасса? тфу ты, черт печенюшечный, совсем меня запутал!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей 3 дня назад
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13k
Габит Калыков 3 дня назад
Надо было спросить: "Кто такой Лукашенко?". Раз у нее только в одно сторону работает.
- Кто такой Путин? - Нет информации. - Кто президент России? - Владимир Владимирович Путин.
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25k
labuda.blog Автор поста Габит Калыков 3 дня назад
Габит, спрашивали по разному - выдавла "Не знаю, не пониаю". Станция находится в Донецкой Республике. В России я уверен ответит правильно. Весь сыр-бор в том что за пределами России, станция работает против России. Кто модерирует, и почему Яндекс так пох..чески к этому относится!?
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5k
Джейсон Вурхиз labuda.blog 3 дня назад
Ну гугл илм яндекс тоже показывает Крым по разному на картах. Это коммерция. Ну нельзя к этому относиться так серьезно.
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